La’cryma Christi ¡ß ALvino ¡ß ALICE IN MENSWEAR¤Î3ÁÈ¤¬½¸·ë¡¢KOJIÄÉÅé¥¤¥Ù¥ó¥È¡ãEternal Blue¡ä¤ò4·î³«ºÅ·èÄê
2022Ç¯4·î¡¢¿©Æ»¤¬¤ó¤Ë¤è¤êÀÂµî¤·¤¿¥®¥¿¥ê¥¹¥ÈKOJI¤Î¥á¥â¥ê¥¢¥ë(ÄÉÅé)¥¤¥Ù¥ó¥È¡ãKOJI Memorial & Birthday Live 2026 ¡ÁEternal Blue¡Á¡ä¤¬4·î12Æü(Æü)¡¢Åìµþ¡¦Ë½§PIT¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£KOJI¤¬½êÂ°¤·¤¿La¡Çcryma Christi¡¢ALvino¡¢ALICE IN MENSWEAR¤Î3ÁÈ¤¬½¸·ë¡¢KOJI¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤¢¤ëÆ±Æü¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë²¹¤«¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¡£
1997Ç¯¤ËLa¡Çcryma Christi¤Î¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿KOJI¤Ï¡¢ÂåÉ½¶Ê¡ÖÌ¤Íè¹ÒÏ©¡×¤Îºî¶Ê¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ë¡£2006Ç¯¤«¤é¤ÏALvino¡¢¤½¤·¤Æ2019Ç¯¤«¤é¤ÏALICE IN MENSWEAR¤Ë¤Æ¡¢Îà¤Þ¤ì¤Êºî¶Ê¥»¥ó¥¹¤ä¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¤ÇÉ½¸½ÎÏË¤«¤Ê¥®¥¿¡¼¥×¥ì¥¤¤òÈ¯´ø¡£ÀÂµî¸å¤Î¸½ºß¤â¡¢KOJI¤Îºî¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤ä¥®¥¿¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢¼«Á³ÂÎ¤Ç¿Í²û¤³¤¤À³Ê¡¢È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¥ô¥£¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¿Í¡¹¤òÌ¥Î»¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
KOJI¤Î½êÂ°¤·¤¿3ÁÈ¤¬¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤¦¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤Î»î¤ß¤À¡£2025Ç¯11·î¤è¤ê´ü´Ö¸ÂÄêºÆ»ÏÆ°Ãæ¤ÎLa¡Çcryma Christi¡¢Æ±Ç¯11·î¤Ë¡È´ñÀ×¤ÎÉü³è¡É¤ÈÂê¤·¤ÆMASCHERA¤È¤Î¥Ä¡¼¥Þ¥ó³«ºÅ(2026Ç¯8·î1Æü¡÷ÀÖ±©Reny alpha)¤òÈ¯É½¤·¤¿ALICE IN MENSWEAR¡¢KOJI¤Î²»¤ÈShota(Vo)¤È½á(G)¤Îî°íð¤Ï2018Ç¯3·î¤Î¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö°ÊÍè¤È¤Ê¤ëALvino¡£²»³ÚÀ¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë¤â¤Î¤Î¡¢KOJI¤¬°ä¤·¤¿Â¿ºÌ¤Ê³Ú¶Ê¤È¡¢KOJI¤Ø¤Î¡È°¦¡É¤ò»ý¤Á´ó¤ê¡¢¶¦±é¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¡ãKOJI Memorial & Birthday Live 2026 ¡ÁEternal Blue¡Á¡ä¤È¤Ê¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢µ¡ºà¥Þ¥Ë¥¢¤Ç¤â¤¢¤ëKOJI¤¬³Æ¥Ð¥ó¥É¤Ç»ÈÍÑ¤·¤¿³Ú´ï¤ò¸«¤é¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤â¤Ê¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£ÀÂµî¤«¤é4Ç¯¤ò·Ð¤Æ¼Â¸½¤¹¤ë¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥é¥¤¥Ö¤Ï¡¢KOJI¤Î²»³Ú¤¬±Ê±ó¤Ëµ±¤Â³¤±¤ë¾Ú¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤À¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Î³Æ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈFCºÇÂ®Àè¹Ô¤Ï1·î15Æü(ÌÚ)20:00¤è¤ê¡£
¡¡
¢£¡ãKOJI Memorial & Birthday Live 2026 ¡ÁEternal Blue¡Á¡ä
4·î12Æü(Æü)¡¡Åìµþ¡¦Ë½§PIT
open15:45 / start16:30
¢§½Ð±é
¡¦La¡Çcryma Christi
¡¦ALvino
¡¦ALICE IN MENSWEAR
¢§¥Á¥±¥Ã¥È
\11,000(»ØÄê / ÀÇ¹þ)
¢¨¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌÅÓ¡ï600
¢¨Ì¤½¢³Ø»ùÆ¸Æþ¾ìÉÔ²Ä(¤´Æþ¾ì¤µ¤ì¤ë¤ªµÒÍÍ¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¥Á¥±¥Ã¥ÈÉ¬Í×)
¡Ú³Æ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈFCºÇÂ®Àè¹Ô¡Û
¼õÉÕ´ü´Ö¡§1/15(ÌÚ)20:00¡Á1/26(·î)23:59
¡¦La¡Çcryma Christi¡§https://www.lacrymachristi.jp/
¡¦ALvino(¢¨½áOFFICIAL¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Ë¤Æ¼õÉÕ)¡§https://jun-0504.bitfan.id/
¡¦ALICE IN MENSWEAR¡§https://alice-in-menswear.com/
¡¡
