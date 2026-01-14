»²À¯¡¦¿ÀÃ«ÂåÉ½¡Ö30µÄÀÊÌÜÉ¸¡×¡Ö²æ¤¬ÅÞ¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¹â»ÔÁíÍý¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤í¤¦¤È¡× Î©·û¡¦¸øÌÀÏ¢·È¤Ï¡ÖÀáÁà¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¨¤ÐÀáÁà¤¬¤Ê¤¤¡×
¡¡¹â»ÔÁáÉÄÁíÍý¤¬¼«Ì±ÅÞ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Î´´Éô¤Ë½°±¡²ò»¶¤Î°Õ¸þ¤òÅÁÃ£¤¹¤ë¤È¤ÎÊóÆ»¤ò¼õ¤±¡¢14Æü¡¢»²À¯ÅÞ¤Î¿ÀÃ«½¡Ê¾ÂåÉ½¤¬¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¿ÀÃ«ÂåÉ½¤¬¾Ð´é¤Ç¡ÖÀáÁà¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿½Ö´Ö¡Ê¼ÂºÝ¤ÎÍÍ»Ò¡Ë
¡¡µ¼Ô¤«¤é²ò»¶¤Î¼õ¤±»ß¤á¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖµÞ¤¹¤®¤ë²ò»¶¤À¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ËÜÅö¤ÏÍ½»»¤Î¿³µÄÅù¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤³¤³¤ÇÀ¯¼£¶õÇò¤òºî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ó¤À¤È¤¤¤¦À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤Ê¤¼ÁíÍý¤Ïº£²ò»¶¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤«¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤³¤³¿ôÆü¤º¤Ã¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¹ñÆâ¤ÎÀ¯¼£»ö¾ð¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢»ä¤Ï¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¹¶·â¤ä¥¤¥é¥ó¤Î¥Ç¥â¤Ç¤¹¤È¤«¡¢À¤³¦¤¬Âç¤¤¯Æ°¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤âº£Ç¯ËÜÅö¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ºÇÃæ¤ÏÁªµó¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡¢º£¤³¤ÎËÁÆ¬¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÁªµó¤ÇÌ±°Õ¤òÌä¤¦¤Æ¡¢ÁíÍý¤Ê¤ê¤ËÂ¾ì¤ò¸Ç¤á¤Æ¹ñÆâÀ¯¼£¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤ª¹Í¤¨¤Ê¤Î¤«¤Ê¤Èº£¤Ï¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¹ñÌ±À¸³è¤äÍ½»»¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹ÌÌ¤¬Âç¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò²¡¤·¤Æ¤ä¤ë¤«¤é¤Ë¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿ÏÀÀï¤ò²æ¤¬ÅÞ¤â´Þ¤á¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÀÕÇ¤´¶¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡Áªµó¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö²æ¤¬ÅÞ¤Ï½°µÄ±¡3µÄÀÊ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«ÅÚÉ¶¤Ë¤â¾è¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎÁªµó¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈµÄÀÊ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¡¢ÌÜÉ¸¤É¤ì¤À¤±¤Ç¤¹¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ì¤Ð¡¢30¤òÌÜÉ¸¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤È¤³¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢Âç¤¤ÊÌÜÉ¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢ÂçÌö¿Ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¹ñÌ±¤Ë¿®¤òÌä¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡µ¼Ô¤«¤é¡ÖºòÇ¯¤Î»²±¡Áª¤«¤éÀï¤¤Êý¤òÊÑ¤¨¤ë¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖÃ»´üÀï¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢Á°²ó¤Î¤è¤¦¤ËÃÊ³¬¤òÆ§¤ó¤ÇÀ¤ÏÀ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ïº£²ó¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦°ìµ¤ÒêÀ®¤Ë¿ô¤ÈÀª¤¤¤Î¾¡Éé¤Ë¤Ê¤ë¤È»ä¤ÏÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸õÊä¼Ô¤â100Ì¾°Ê¾å½Ð¤¹Í½Äê¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¹ñ²ñµÄ°÷¤âÅö»þ¤Ï4Ì¾¤Ç¤·¤¿¤±¤É¤â¡¢º£18Ì¾¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Á´¤Æ¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤ÎÊý¤Ë¥Õ¥ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯»²À¯ÅÞ¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼¨¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¤½¤ó¤ÊÁªµó¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¼«Ì±ÅÞÀ¯¸¢¤È¤Îµ÷Î¥´¶¤ÎÃÖ¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤È¤ÏÅ°ÄìÅª¤ËÀï¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼º¤ï¤ì¤¿30Ç¯´Þ¤á¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿·ë²Ì¤¬¤³¤Î¸½¾õ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤ò¹ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡¢¤â¤¦¼«Ì±ÅÞ¤ÏÌò³ä¤ò½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤ª¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¹â»Ô¤µ¤ó¤Ï¼«Ì±¤ÎÃæ¤Ç¤â¤¢¤ë°ÕÌ£º£¤Þ¤Ç¤ÎËÜÎ®¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È³°¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦Êý¤òÁíºÛ¤ËÃ´¤¤¤Ç¤¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ï°ìÉô»²À¯ÅÞ¤ÎÌö¿Ê¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÎÈ¾Ê¬¤°¤é¤¤¤Ï»²À¯ÅÞ¤ÎÀ¯ºö¤È¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÉôÊ¬¤ò¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤Ï»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤âº£²ó¤ÎÁªµó¤òÄÌ¤¸¤ÆÅÞÆâ¤Ç¤ÎÎÏ¤¬¼å¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¡¢¹â»ÔÁíÍý¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¸Ä¿ÍÅª¤Ë»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¡¢¤½¤·¤Æ»²À¯ÅÞ¤È¤«¤Ö¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¤³¤í¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢·ë¶É¡¢¤Þ¤È¤á¤Æ¸À¤¨¤Ð¡¢Áªµó¤òÄÌ¤¸¤Æ²æ¤¬ÅÞ¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¹â»ÔÁíÍý¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö»²À¯ÅÞ¤¬º£°ìÈÖ¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¸ºÀÇ¤ÈÀÑ¶ËºâÀ¯¤Ç¤¹¤Í¡£¤È¤ê¤¢¤¨¤º¼º¤ï¤ì¤¿30Ç¯¤ò¼è¤êÌá¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡£¸ºÀÇ¤ò¤·¤ÆÆâ¼û¤ò³ÈÂç¤·¡¢GDP¤òÃ»´ü´Ö¤ÇÇÜ¤°¤é¤¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¡£¤â¤¦¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤ª¶â¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¹ñËÉ¤â²¿¤â¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤â¿©ÎÁ¤â³ÎÊÝ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡£º£¡¢¹ñºÝ¾ðÀª¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ²º¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Þ¤À¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Í»öÅù¤¬¶á¤¯¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤´Ö¤ËÍ»ö¤¬µ¯¤¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤ÊÂÎÀ©¤òºî¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ë¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê·ÐºÑ²ó¤¹¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°ìÃúÌÜ°ìÈÖÃÏ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡»²À¯ÅÞ¤¬Áªµó¤ÇÁÊ¤¨¤ë¡ÖÁèÅÀ¡×¤Ï¡Ö¸ºÀÇ¤ÈÀÑ¶ËºâÀ¯¤È³°¹ñ¿ÍÌäÂê¡×¡£Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤¬Áªµó¶¨ÎÏ¤¬¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤ÎÁªµó¶¨ÎÏ¤ò¿Ê¤á¤è¤¦¤ÈÄ´À°¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÀáÁà¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¨¤ÐÀáÁà¤¬¤Ê¤¤¡£¤³¤Î´Ö¤Þ¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ë¡Ä¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
