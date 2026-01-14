高市早苗総理大臣と14日に会談した日本維新の会の吉村洋文代表は会談後、衆議院解散を伝えられたことを明らかにした。

【映像】高市総理が解散伝達 維新・吉村代表コメント

会談後取材に応じた吉村代表は「高市総理から通常国会の早期において解散をするという伝達を受けました。詳細は19日の月曜日に、総理からその考え方も含めて述べるということをお聞きしました。これを受けて党の準備を進めていきたいと考えています」と述べた。

そして「連立政権になってまだ信を問うていません。前の選挙までは自公の選挙で与党が形成されていました。いま自民と維新の政権となり、そして連立合意の内容についても国民の皆さんに信を問うていない。つまり自民・維新の政権、そして連立合意の内容について信を問いましょうということ、それは高市総理と話をさせていただきました。この件については高市総理からもそういう話がありました」とし、「解散は総理の専権事項なので総理が判断されるのであれば、これは我々として正面から戦っていきます、という話をさせていただきました」と述べた。

解散によって予算の年度内成立が難しくなり、政治空白を生むとの批判については「もちろん早期に予算を成立させるべきだと思っています。ただやはり、これまでも4月をまたぐということもありましたし、今まで暫定予算を組んで対応することもありました。もちろんそれがいいとは思っていませんが、ただやはり国民の皆さんに国の方向性であったり、経済政策であったり、大きなことをしっかりと進めていくためにも、国民の皆さんに信を問うて、そしてそれ故に早く経済政策もそっちの方にしたほうがスピードが上がると思っています。不安定なままの政権で行くよりは、本当に強い経済を作っていく、そして国民の皆さんの経済に対する様々な支援策を実施していくうえでも、国民の皆さんにしっかりと信を問うて、もし信を得られれば、よりスピードを高められると考えています。ただこれは僕の考えなので、総理が19日にしっかり話をされるということです」と述べた。

自民党との選挙区競合について問われると「これも共に戦いましょうということ話をしました。そうなると思う。それが新しい連立の形でもあると僕は思っている」と述べた。

さらに、維新のいわゆる“国保逃れ”問題について記者から問われると、「これは従前から調査の結果、把握をしておりますので厳しく処分をいたします。あす、今まで判明して報道されている部分も含めて、すべての発表と処分をいたします、厳しく処分をいたします。

ここについては国民のみなさんに本当に申し訳ないと思います。お詫びをいたします」と謝罪した。

最後に記者が「9日にも政府与党の連絡会議のあとに高市さんからステージが変わった発言があったとおっしゃっていたが、それは具体的にどういうやりとりがあった？」と質問。

吉村代表は「定数削減の法案の話をさせていただきました。それをどうやって進めていくのかという時に、総理から『選挙で問おう』という話を聞きました。それまで総理と話をする時に選挙であったり解散ということについて感じることもなかったですし、そういったワードも聞いたことなかったですけど、明確に、定数削減なかなか進まない中ではありますけども、僕は必要だと思ってその話をしたとき、選挙というワードも出たので、近いなと、ステージが変わったなと判断しました」と明かした。（ABEMA NEWS）