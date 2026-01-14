ÈÓÅÄ·½¿¥¡¢¥â¡¼Ì¼¡£»þÂå¤ò»×¤ï¤»¤ë¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¡ß°áÁõSHOT¤Ë¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¾Ð´é¡×¡Ö¤¹¤ó¤²¤§Èþ¿Í¤µ¤ó¡×¤ÎÀ¼
1·î13Æü¡¢¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤ÎÈÓÅÄ·½¿¥¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û½é¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë»³ºê°¦À¸¤È¤Î2SHOT¤â¸ø³«
1·î14Æü¡¢¸åÇÚ¤Ç¤¢¤ë¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡Ç26¤Î»³ºê°¦À¸¤È¡Ö¥¨¥à¥Ï¥í¥¤¥Ù¥ó¥È vol.6 ¡ÁÈÓÅÄ·½¿¥¡ß¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡Ç26 »³ºê°¦À¸¡Á¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ëÈÓÅÄ¡£
³«ºÅÁ°Æü¤À¤Ã¤¿¤³¤ÎÆü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÌÀÆü¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¡Ö¤á¤¤¤Á¤ã¤ó¤È½é¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤Î¤Ç¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤« Í½Â¬¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢³Ú¤·¤¤¤Î¤ÏÀäÂÐ¡×¡Ö¥É¥¥É¥¤·¤ÆÌ²¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¡¼¡¼¡¼¡ª¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤È¡¢ÀÖ¤Î°áÁõ¤òÃåÍÑ¤·¡¢¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¾Ð´é¤ò¸þ¤±¤ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Îº¢¤È¤Á¤Ã¤È¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¾Ð´é¡×¡Ö¤¹¤ó¤²¤§Èþ¿Í¤µ¤ó¡×¡Ö¤ªÌÜÌÜ¥¥å¥ë¥¥å¥ë¤Ç¹õÈ±¥í¥ó¥°¤â¤á¤Ã¤Á¤ã¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢ÈÓÅÄ¤ÏºòÇ¯11·î18Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ðÃÎ¤ò¹Ô¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢»³ºê¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
1998Ç¯¤Ë¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£½é´ü¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿ÈÓÅÄ¤Ï¡¢2001Ç¯¤Ë¤Ï¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢2005Ç¯¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¡£»äÀ¸³è¤Ç¤Ï¡¢12ºÐ¤ÎÂ©»Ò¡¦8ºÐ¤ÎÌ¼¤ò°é¤Æ¤ë2»ù¤ÎÊì¤È¤·¤Æ»Ò°é¤Æ¤ËÊ³Æ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
