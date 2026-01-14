¼£°Â¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¡Ö²Æì¸©¤Î¼«¼£ÂÎ¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª 2°Ì¡ÖµÜ¸ÅÅç»Ô¡×¤òÍÞ¤¨¤¿1°Ì¤Ï¡©¡Ú2025Ç¯Ä´ºº¡Û
¸ø¶¦»ÜÀß¤ä¸ø±à¤¬¤¤¤Ä¤â¤¤ì¤¤¤ËÀ°¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¸÷·Ê¤Ï¡¢³°¤«¤é¸«¤ì¤Ð¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë°Â¿´´¶¡×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¼£°ÂÌÌ¤Ç¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤¦¤ï¤µ¤¬¤¢¤ë¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¤¤¤¤³¹¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯12·î28¡Á29Æü¤Î´ü´Ö¡¢Á´¹ñ10¡Á70Âå¤ÎÃË½÷250¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡Ö¼£°Â¤¬¤¤¤¤¼«¼£ÂÎ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¼£°Â¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¡Ö²Æì¸©¤Î¼«¼£ÂÎ¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î·ë²Ì¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÍ§¿Í¤Î½Ð¿ÈÃÏ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÃÏ¸µ¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢ÃÏ¸µ°¦¤Ë°î¤ì¤¿Í¥¤·¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿µÜ¾ë¸©¡Ë¡¢¡Ö²º¤ä¤«¤Ê»þ´Ö¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿ÆÊÌÚ¸©¡Ë¡¢¡Ö´Ñ¸÷ÃÏ¤À¤¬¡¢ÅçÆÃÍ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£°Õ¼±¤¬¶¯¤¤ ÅÔ»Ô·¿ÈÈºá¤¬¾¯¤Ê¤á Ìë´Ö¤âÈæ³ÓÅªÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤ë¥¨¥ê¥¢¤¬Â¿¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡¿Ê¡°æ¸©¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö´Ñ¸÷µÒ¤Ë¤â¤¹¤´¤¯Í¥¤·¤¯µ¤¤µ¤¯¤À¤Ã¤¿¡£´Ñ¸÷ÃÏ¤À¤±¤ÉÄ®¤Ï±ø¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢´Ä¶¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¼é¤é¤ì¤Æ¤¿¡£Í×½êÍ×½ê¤Ë·Ù»¡¤â¤¢¤Ã¤Æ¼£°Â¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿Ê¡²¬¸©¡Ë¡¢¡Ö´Ñ¸÷ÃÏ²Æì¤ÎÃæ¿´¤À¤«¤é¼£°Â¤Î°Ý»ý¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¤é¡×¡Ê50ÂåÃËÀ¡¿ÀÅ²¬¸©¡Ë¡¢¡Ö´Ñ¸÷µÒ¤¬Â¿¤¤¤Î¤ÇÃÏ¸µ¤Î¿Í¤Ï·ëÂ«¤·¤Æ¤¤¤½¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¡×¡Ê30ÂåÃËÀ¡¿ÂçºåÉÜ¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
(Ê¸:ºä¾å ·Ã)
2°Ì¡§µÜ¸ÅÅç»Ô¡¿44É¼2°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢µÜ¸Å¥Ö¥ë¡¼¤È¾Î¤µ¤ì¤ëÆ©ÌÀÅÙ¤Î¹â¤¤³¤¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¡ÖµÜ¸ÅÅç»Ô¡×¤Ç¤¹¡£½»Ì±Æ±»Î¤Î·ë¤Ó¤Ä¤¤Ï¡ÖÌÏ¹ç¡Ê¤â¤¢¤¤¡Ë¡×¤Ê¤É¤ÎÊ¸²½¤Ë¾ÝÄ§¤µ¤ì¤ë¤Û¤ÉÈó¾ï¤Ë¶¯¤¯¡¢ÃÏ°èÁ´ÂÎ¤Ç°ÂÁ´¤ò¸«¼é¤ë°Õ¼±¤¬º¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢·ºË¡ÈÈÁø¶øÎ¨¤Ï²Æì¸©Æâ¤Ç41°ÌÃæ38°Ì¤È¡¢½ç°Ì¤È¤·¤Æ¤ÏÄã¤¤¥é¥ó¥¯¤Ë¡£¤·¤«¤·¡¢ÅÔ²ñ¤Î¤è¤¦¤Ê¶§°»ö·ï¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢ÃÏ°è¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤Ï²¹¤«¤¤¤¿¤á¡¢É¼¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
1°Ì¡§ÆáÇÆ»Ô¡¿52É¼1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢²Æì¸©¤ÎÀ¯¼£¡¦·ÐºÑ¡¦Ê¸²½¤ÎÃæ¿´ÃÏ¤Ç¤¢¤ë¡ÖÆáÇÆ»Ô¡×¤Ç¤·¤¿¡£Æ±»Ô¤ÎÊ¿¶ÑÈÈºáÎ¨¤Ï¸©ÆâÊ¿¶Ñ¤ò¾å²ó¤ê¡¢Åý·×¾å¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ê¥¨¥ê¥¢¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢³¹Åô¤ÎÀ°È÷¤¬¿Ê¤ß¡¢¸©ÆâºÇÂ¿¤ÎÄÌÊó¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë·Ù»¡¤Î¥Ñ¥È¥í¡¼¥ëÂÎÀ©¤â¼ê¸ü¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢¿´ÍýÅª¤Ê°Â¿´´¶¤ÏÈó¾ï¤Ë¹â¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¿·»Ô³¹ÃÏ¤Ê¤É¡¢½¼¼Â¤·¤¿¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¹â¤¤ÍøÊØÀ¤òÈ÷¤¨¤¿¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢¡Ö²¿¤«¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¹¤°¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÅÔ»Ô¤È¤·¤Æ¤Î¿®Íê´¶¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:ºä¾å ·Ã)