Q. ¡ÖÍñ¤ò1Æü2¸Ä°Ê¾å¿©¤Ù¤ë¤È´í¸±¡×¤Ã¤ÆËÜÅö¡©Q. ¡ÖºÇ¶á¡¢·ò¹¯¤Î¤¿¤á¤Ë¿©À¸³è¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä«¤ÏÍñÎÁÍý¤òÉ¬¤ººî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ØÍñ¤Ï1Æü1¸Ä¤Þ¤Ç¡Ù¤È¤¤¤¦À©¸Â¤¬¤¢¤ë¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È¿©¤Ù²á¤®¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Èµ¤ÉÕ¤¡¢¾¯¤·ÉÔ°Â¤Ç¤¹¡£º£¤¹¤°»ß¤á¤ë¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×
A. ·ò¹¯¤Ê¿Í¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Íñ¤Ï1Æü2¸Ä°Ê¾å¿©¤Ù¤Æ¤âÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ÖÍñ¤Ï1Æü1¸Ä¤Þ¤Ç¡×¤È¤¤¤¦Àâ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¸Å¤¤¹Í¤¨Êý¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Íñ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤Î°±Æ¶Á¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÃæ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿Àâ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤ÏÆ°Ì®¹Å²½¤Ê¤É¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë°ìÊý¡¢ÂÎ¤Ë¤ÏÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤ÊÀ®Ê¬¤Ç¤¹¡£ºÙË¦Ëì¤ÎºàÎÁ¤ä¡¢¥Û¥ë¥â¥ó¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óD¡¢ÃÀ½Á»À¤Î¸¶ÎÁ¤È¤·¤Æ¤â½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Å¬ÎÌ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤Ï·ò¹¯°Ý»ý¤ËÌòÎ©¤Ä±ÉÍÜÁÇ¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Íñ¤Ë¤Ï¥¢¥ß¥Î»À¥¹¥³¥¢100¤ÎÎÉ¼Á¤Ê¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢±ÉÍÜ²Á¤Î¹â¤¤¿©ÉÊ¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£°å»Õ¤«¤éÀ©¸Â¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢1Æü2¡Á3¸Ä¤ÎÍñ¤ò¿©¤Ù¤Æ¤âÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·ò¹¯¸ú²Ì¤â´üÂÔ¤Ç¤¤ëÍ¥¤ì¤¿¿©ºà¤Ç¤¹¡£
¢§°¤Éô ÏÂÊæ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
Ìô³ØÇî»Î¡¦Âç³ØÌô³ØÉô¶µ¼ø¡£ÅìµþÂç³ØÌô³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢Æ±Âç³Ø±¡Ìô³Ø·Ï¸¦µæ²Ê½¤»Î²ÝÄø½¤Î»¡£ÅìµþÂç³ØÌô³ØÉô½õ¼ê¡¢ÊÆ¹ñ¥½¡¼¥¯¸¦µæ½êÇî»Î¸¦µæ°÷Åù¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤ÏÉðÂ¢ÌîÂç³ØÌô³ØÉô¶µ¼ø¤È¤·¤Æ¶µÊÜ¤ò¤È¤ë¡£ÀìÌç¤Ç¤¢¤ëÇ¾²Ê³Ø¡¦°åÌôÊ¬Ìî¤Ë´Ø¤·¡¢¿·Ê¹¡¦»¨»ï¤Ø¤Î´ó¹Æ¡¢À¸³¶³Ø½¬¹ÖºÂ¤ä»ÔÌ±Âç³Ø¤Ç¤Î¹Ö±é¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¡¢Éý¹¤¯¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
