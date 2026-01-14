¡Ö¥Õ¥¸¥â¥ó¤¬¤¹¤´¤¤¤¦¤ë¤µ¤«¤Ã¤¿¡×¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¡¢¿Íµ¤·Ý¿Í¥¤¥¸¤ê¤Ë¡Ö¤Þ¤À¿Í¤ò¥¤¥¸¤é¤Ê¤¤Êý¤¬ÎÉ¤¤¤È»×¤¦¤±¤É¡×¤ÎÀ¼
¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Î¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Ï1·î13Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦FUJIWARA¤ÎÆ£ËÜÉÒ»Ë¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅê¹Æ¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅê¹Æ¡Û¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¡¢¥Õ¥¸¥â¥ó¤Ë¸ÀµÚ
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¼ãÍÍ¤âANN¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤Î¥é¥¸¥ª¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤ÎÀ¼¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¤¤¤º¤ì¥Æ¥ì¥Ó¤ËÌá¤ë¤À¤í¤¦¤±¤É¤¤¤Þ¤½¤ì¥Á¥é¤Ä¤¤¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ï¥Þ¥º¥¤¡£¥»¥ó¥¹¤¢¤ë¤ó¤À¤·¥×¥í¥ì¥¹¥Õ¥¡¥ó¤¬Çï¼ê¤ÇÁ÷¤ê½Ð¤¹¤è¤¦¤Ê³èÌö¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡×¡Ö¤Þ¤À¿Í¤ò¥¤¥¸¤é¤Ê¤¤Êý¤¬ÎÉ¤¤¤È»×¤¦¤±¤É¡£ÃçÎÉ¤·¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤±¤É¡×¤È¤ÎÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(Ê¸:¾¡Ìî Î¤º½)
¡ÚÅê¹Æ¡Û¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¡¢¥Õ¥¸¥â¥ó¤Ë¸ÀµÚ
·Ý¿Í¤Î¥é¥¸¥ª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö¿§¤ó¤Ê·Ý¿ÍÃç´Ö¤¿¤Á¤¬¡¢¥é¥¸¥ª¤Ç¥Õ¥ï¤Î¥×¥í¥ì¥¹¸«¤Ë¤¤Æ¤¯¤ì¤¿ÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¹¤´¤¤´ò¤·¤¤¤±¤É¡¢¥Þ¥¸¤ÇÏ³¤ì¤Ê¤¯¥Û¥ó¥È¤ËÁ´°÷¤¬¡Ø¥Õ¥¸¥â¥ó¤¬¤¹¤´¤¤¤¦¤ë¤µ¤«¤Ã¤¿¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö2025Ç¯¤è¤ê¡¢½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹ÃÄÂÎ¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡×¤Ë½êÂ°¤·¡¢¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¡£10Æü³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à´úÍÈ¤²15¼þÇ¯µÇ°¥·¥ê¡¼¥º NEW YEAR STARS 2026 in KORAKUEN DAY1¡×¤Î¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¤Ï¡¢Æ±ÃÄÂÎ½êÂ°¤Î¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¡¦ÍÕ·î¤µ¤ó¤È¤Î¡È»ÕÄï¥¿¥Ã¥°¡É¤Ç¸«»ö¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:¾¡Ìî Î¤º½)