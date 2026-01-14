¡ÚÆÈ¼«¡ÛÎ©Ì±¡¦¸øÌÀ¡¢¿·ÅÞ·ëÀ®»ëÌî¤Ë¶¨ÎÏ¡¡½°±¡Áª¡¢ÃæÆ»ÀªÎÏ·ë½¸¤·ÂÐ¹³
¡¡Î©·ûÌ±¼ç¡¢¸øÌÀÎ¾ÅÞ¤Ï¡¢½°±¡Áª¤Ë¸þ¤±¤Æ¿·ÅÞ·ëÀ®¤ò»ëÌî¤ËÁªµó¶¨ÎÏ¤ò¿Ê¤á¤ëÄ´À°¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¸øÌÀ¤ÏÀÆÆ£Å´É×ÂåÉ½¡Ê¹Åç3¶è¡Ë¤é¸½¿¦µÄ°÷¤ò´Þ¤á¾®Áªµó¶è¤«¤éÅ±Âà¤·¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÇÎ©Ì±Â¦¤Î¸õÊä¤ò»Ù±ç¤¹¤ë°Æ¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Î©Ì±Æâ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡¢³ÆÅÞ¤ÎÈæÎãÂåÉ½¸õÊä¤òÆ±¤¸Ì¾Êí¤ËÅÐºÜ¤¹¤ë¡ÖÅý°ìÌ¾Êí¡×¹½ÁÛ¤ò¤µ¤é¤Ë¿ÊÅ¸¤µ¤»¤ë¡£Ê£¿ô¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬14ÆüÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£ÃæÆ»ÀªÎÏ¤ò·ë½¸¤·¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë¹½¤¨¤À¡£
¡¡Î¾ÅÞ¤Ï¸õÊä¤ÎÈæÎãÌ¾Êí¤ÎÅÐºÜ½ç¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´À°¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£ÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«À©ÅÙ¤ÎÆ³Æþ¿ä¿Ê¤ä¡¢¼«Ì±ÅÞÇÉÈ¶Î¢¶â»ö·ï¤ò¼õ¤±¤¿À¯¼£²þ³×¤ò¶¦ÄÌÀ¯ºö¤Ë·Ç¤²¤ëÊý¸þ¤Ç¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Î©Ì±¤ÏÎ¾±¡µÄ°÷º©ÃÌ²ñ¡¦Áí²ñ¤ò15Æü¤Ë³«¤¯¤ÈÈ¯É½¡£ÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½¤È¸øÌÀ¤ÎÀÆÆ£ÂåÉ½¤Ë¤è¤ëÅÞ¼ó²ñÃÌ¤âÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Î©Ì±¤Î°Â½»½ß´´»öÄ¹¤ÏÁªµó¶¨ÎÏ¤Ë´Ø¤·¡¢µ¼ÔÃÄ¤Ë¡ÖÃÇÂ³Åª¤Ë¶¨µÄ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£15Æü¤Ë¤ÏÊó¹ð¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¸øÌÀ¤ÏºòÇ¯10·î¡¢¼«Ì±¤È¤ÎÏ¢Î©À¯¸¢¤«¤éÎ¥Ã¦¤·¡¢ÌîÅÞ¤ËÅ¾¤¸¤¿¡£