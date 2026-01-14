¿ùºé²Ö¡¢10Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¤ªÇ¯¶Ì¤â¤é¤¦¡Ö¤ª¼é¤ê¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£»È¤¨¤Ê¤¤¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¡×
½÷Í¥¤Î¿ùºé²Ö¡Ê28ºÐ¡Ë¤¬¡¢1·î14Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¾ðÊóÈÖÁÈ¡ÖZIP¡ª¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£10Ç¯¤Ö¤ê¤¯¤é¤¤¤Ë¤ªÇ¯¶Ì¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¿ùºé¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢Æ±Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡ÖÅß¤Î¤Ê¤ó¤«¤µ¡¢½Õ¤Î¤Ê¤ó¤«¤Í¡×¤ÎÀëÅÁ¤ò·ó¤Í¤Æ¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤ËÀ¸½Ð±é¡£¡È¤ªÇ¯¶Ì¡É¤Ë´Ø¤¹¤ëÆÃ½¸¤ÎÎ®¤ì¤Ç¡¢¡Ö¿ùºé¤µ¤ó¤Ïº£Ç¯¡¢¤ªÇ¯¶Ì¤¢¤²¤¿¤ê¡¢¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤ë¡£
¤³¤ì¤Ë¿ùºé¤Ï¡Ö»ä¡¢10Ç¯¤Ö¤ê¤¯¤é¤¤¤Ë¡¢¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ëÊý¤Ë¡Ê¤ªÇ¯¶Ì¤ò¡Ë¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤É¤¦¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡Ä¤ª¼é¤ê¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£»È¤¨¤Ê¤¤¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
