¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤Ë£Ô£Â£Ó¥É¥é¥ÞÂçÈ´¤Æ¤¤Î£·¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Î£Á£Ú£Å¡×¤È¤Ï¡Ä¡¡¡Ö£Ä£Ò£Å£Á£Í¡¡£Ó£Ô£Á£Ç£Å¡×¼çÂê²Î¤âÃ´Åö
¡¡£±£¶Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë£Ô£Â£Ó·ÏÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ö£Ä£Ò£Å£Á£Í¡¡£Ó£Ô£Á£Ç£Å¡×¡Ê¶âÍË¡¦¸å£±£°»þ¡Ë¤Ë£·¿ÍÁÈÂ¿¹ñÀÒ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Î£Á£Ú£Å¡Ê¥Í¥¤¥º¡Ë¡×¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö£Î£Á£Ú£Å¡×¤Ï¡¢´Ú¹ñºÇÂçµé¤ÎÁí¹ç¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È´ë¶È¤ÎÆüËÜÈÇ¡¦£Ã£Ê¡¡£Å£Î£Í¡¡£Ê£á£ð£á£î¤È´Ú¹ñ¤Î·ÝÇ½»öÌ³½ê¡¦£Ã£¹¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤¬¡¢£³Ç¯¤¬¤«¤ê¤Ç¥¢¥¸¥¢³Æ¹ñ¤«¤éÁªÈ´¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï´Ú¹ñ¹ñÀÒ¤Î¥¢¥È¡¢¥æ¥ó¥®¡¢¥¥à¥´¥ó¡¢¥É¥Ò¥ç¥¯¡¢¥¿¥¤¹ñÀÒ¤Î¥¿¡¼¥ó¡£¤½¤·¤ÆÆüËÜ¹ñÀÒ¤Î¥«¥¤¥»¥¤¤È¥æ¥¦¥ä¤Î£·¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö£Î£Á£Ú£Å¡×¤Ï¡Ö£Î£å£÷¡¡£Á£ä£ö£å£î£ô£õ£ò£å¡Ç£ó¡¡£Ú£å£ó£ô£ù£æ£õ£ì£ì¡¡£Å£ã£è£ï¡×¤ÎÎ¬¾Î¤Ç¡ÖÂçÃÏ¤Î²Ì¤Æ¡¢³¤¤Î»Ï¤Þ¤ê¡£¤É¤³¤Ø¤Ç¤â¸þ¤«¤¨¤ëÌµ¸Â¤Î²ÄÇ½À¤¬¹¤¬¤ë¤³¤Î¾ì½ê¤Ç¡¢ËÜÅö¤Î¼«Ê¬¤òÃµ¤¹Î¹¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£¤³¤ÎÎ¹¤Ï¿·¤¿¤ÊËÁ¸±¤È¤Ê¤ê¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Î¿´¤Ë¡¢¤¤¤¤¤¤¤È¤·¤¿º²¤Î¶Á¤¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Èà¤é¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢º£ºî¤Ë½Ð±é¡£ÆüËÜ¿Í¤Î¸µÅ·ºÍ²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡ÊÃæÂ¼ÎÑÌé¡Ë¤¬¼ê³Ý¤±¤ëÍî¤Á¤³¤Ü¤ì¤Î£·¿ÍÁÈ¤È¤·¤ÆÀ¤Âå¤ä¹ñÀÒ¤òÄ¶¤¨¡¢Ì´¤òÌÜ»Ø¤¹¡££±£´Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Æ±¥É¥é¥Þ¤ÎÀ©ºîÈ¯É½²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢¼çÂê²Î¡Ö£Â£Á£Â£Ù£Â£Ï£Ï¡×¤òÈäÏª¡£¥æ¥¦¥ä¤Ï¡Ö¡Ø£Ä£Ò£Å£Á£Í¡¡£Ó£Ô£Á£Ç£Å¡Ù¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Î£Î£Á£Ú£Å¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢°¦¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£