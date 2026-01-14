colorgram¡ßwiggle wiggle¥³¥é¥ÜÃÂÀ¸♡²Ä°¦¤µËþÅÀ¤Î¸ÂÄê¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×
´Ú¹ñÈ¯¤Î¿Íµ¤¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥Ö¥é¥ó¥Écolorgram¤«¤é¡¢¸«¤¿½Ö´Ö¤Ë¿´¤òÄÏ¤Þ¤ì¤ë¸ÂÄê¥³¥é¥Ü¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¥Ï¥Ã¥Ôー¤ÇÍ·¤Ó¿´¤¢¤Õ¤ì¤ëÀ¤³¦´Ñ¤¬Ì¥ÎÏ¤Îwiggle wiggle¡£¥Ý¥Ã¥×¤Ç¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¡¢ËèÆü¤Î¥á¥¤¥¯¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¼ÂÎÏÇÉ¥³¥¹¥á¤¬Í»¹ç¤·¡¢ÆÃÊÌ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤¬´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿·¿§¤ä¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤âÂ·¤¤¡¢¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë¤â¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÊÃíÌÜ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹♡
¿°¤òºÌ¤ë¸ÂÄê¥ê¥Ã¥×¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×
¤Þ¤ºÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢·Ú¤ä¤«¤Ê¤Ä¤±¿´ÃÏ¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¥ê¥Ã¥×¥·¥êー¥º¡£
¥«¥éー¥°¥é¥à ¥Ìー¥Ç¥£ー¥Ö¥éー¥Æ¥£¥ó¥È¤Ï5g1,210±ß¡£¿°¤Î²¹ÅÙ¤Ç¤È¤í¤±¤ë¿·´¶³Ð¥Þ¥Ã¥È¤Ç¡¢¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¸ú²Ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ½Ä¥¸¥ï¤ä±úÆÌ¤ò¼«Á³¤Ë¥«¥Ðー¤·¤Þ¤¹¡£
¸ÂÄê¿§¤Ï24¥Ìー¥Ç¥£ー¥Ð¥Ê¤Î¥Ô¥ó¥¯¥Ùー¥¸¥å¡¢25¥Á¥§¥êー¥Ð¥Ê¤Î¥Ö¥ë¤Ù¸þ¤±¥Á¥§¥êー¥Ô¥ó¥¯¡£
¥«¥éー¥°¥é¥à ¥®ー¥¯¥Ìー¥É¥«¥éー¥«¥Ðー¥Æ¥£¥ó¥È¤Ï5g1,210±ß¡£
03¥¯ー¥ë¥Ìー¥Ç¥£ー¤Î¥ß¥åー¥È¥Ô¥ó¥¯¡¢05¥»¥á¥ó¥È¤Î¥Ùー¥¸¥å¥°¥ìー¤Ç¿°¤Î¿§¥à¥é¤ò¥«¥Ðー¤·¡¢¥ê¥Ã¥×¥Ùー¥¹¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥«¥éー¥°¥é¥à ¥¿¥ó¥Õ¥ë¥°¥é¥¹¥Æ¥£¥ó¥È¥ß¥ë¥¯¤Ï3g1,155±ß¡£
03¥á¥êー¥Ôー¥Á¢¨¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ÂÄê¡¢15¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥Ð¥Ê¡¢16¥Ù¥êー¥Ð¥Ê¤ÎÁ´3¿§¤¬¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÅÐ¾ì¡£
¥¬¥é¥¹¶Ì¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ä¥ä´¶¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¥«¥éー¥°¥é¥à ¥¿¥ó¥Õ¥ë¥°¥é¥¹¥Æ¥£¥ó¥È¤Ï3g1,300±ß¡£1009¥Ôー¥Á¥Ð¥Ê¡¢20¥Á¥ç¥³¥Ð¥Ê¡Ú¤È¤â¤Ë¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥«¥éー¢¨¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ÂÄêÈÎÇä¡Û¤¬¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ü¥Ó¥¤¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥ê¥Ã¥×¤¬¿Ê²½♡½á¤¤¤È·ì¿§¤ò³ð¤¨¤ë¿·¥ê¥Ã¥×¥±¥¢½¬´·
ÌÜ¸µ¤ÈËË¤Þ¤Ç¥Èー¥¿¥ë¤Ë³Ú¤·¤à
¥á¥¤¥¯Á´ÂÎ¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¿Í¤Ë¤Ï¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¥á¥¤¥¯¤â½¼¼Â¡£¥«¥éー¥°¥é¥à ÌÜ¸µ¥Á¥åー¥È¥ê¥¢¥ë¥¢¥¤¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤Ï2,500±ß¤Ç¡¢wiggle wiggle¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¿·¿§05¥¤¥¨¥íーÂ¤¹´Å¤µ¤Ï¥Ð¥Ê¥Ê¡Ú¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥«¥éー¢¨¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ÂÄêÈÎÇä¡Û¤¬ÅÐ¾ì¡£
¥Ö¥é¥¦¥ó¥Èー¥ó¤Ë¥Ùー¥¸¥å¤È¥¤¥¨¥íー¥°¥ê¥Ã¥¿ー¤ò¸ú¤«¤»¡¢¼«ºß¤Ê¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¤¬³ð¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Áー¥¯¤Ë¤Ï¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¼Á´¶¤Î¥«¥éー¥°¥é¥à ¥Æ¥£¥ó¥È¥êー¥³¥Ã¥È¥ó¥Áー¥¯4.3g1,100±ß¡£
09¥Ù¥¢ー¥Ð¥Ê¤Î¥Ð¥Ê¥Ê¥Ö¥é¥¦¥ó¡¢10¥Á¥§¥êー¥Ð¥Ëー¤Î¥Á¥§¥êー¥Ô¥ó¥¯¡Ú¤¤¤º¤ì¤â¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥«¥éー¢¨¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ÂÄêÈÎÇä¡Û¤Ç¡¢*¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¸ú²Ì¤Ë¤è¤ê¼«Á³¤Ê·ì¿§´¶¤ò¥×¥é¥¹¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
²Ä°¦¤¤¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤ÀÆÃÊÌ¤Êcolorgram¥³¥é¥Ü
colorgram¤Èwiggle wiggle¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Î²Ä°¦¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ËèÆü»È¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¼ÂÎÏÇÉÂ·¤¤¡£
¥ê¥Ã¥×¤«¤é¥¢¥¤¡¢¥Áー¥¯¤Þ¤Ç¥Èー¥¿¥ë¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¸ÂÄê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥á¥¤¥¯»þ´Ö¤ò¤â¤Ã¤ÈÁ°¸þ¤¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¤¿¤á¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÏÁá¤á¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¼«Ê¬¤é¤·¤¤¡È¤«¤ï¤¤¤¤¡É¤ò¹¹¿·¤Ç¤¤ë¡¢º£¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤Ê½Ð²ñ¤¤¤ò¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¢ö