¡ãµÁÎ¾¿Æ¤Î²ð¸î¡äµÁ·»É×ÉØ¤Ï¡Ö¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¤ª¶â¤â½Ð¤»¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¦¡Ä¤Ê¤Ë¡©Äï²Ç¤Ë´ÝÅê¤²¤·¤¿¤¤¤Î¡©
µÁÎ¾¿Æ¤¬¹âÎð¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢²ð¸î¤ÎÌäÂê¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¿Æ¤Î²ð¸î¤Ï¼Â»Ò¤¬¹Ô¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ±µï¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ª²Ç¤µ¤ó¤¬²ð¸î¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¡£¥Þ¥Þ¥¹¥¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î¤¢¤ë¥Þ¥Þ¤â¡¢¾ÍèÅª¤ÊµÁÎ¾¿Æ¤Î²ð¸î¤ÇÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ØµÁ·»¤¿¤Á¤ÈµÁÎ¾¿Æ¤Î²ð¸î¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µÁÎ¾¿Æ¤Ï¤â¤¦Ãù¶â¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¦¤Á¤ÏµÁ¼Â²È¤Î²È¶È¤ò·Ñ¤¤¤ÇÆ±µï¡£¤Ç¤â»ä¤¿¤Á¤ÏµÁÎ¾¿Æ¤ËÍê¤é¤º¤Ë»Ò°é¤Æ¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£µÁ·»¤¿¤Á¤Ï¼«Í³¤Çµ¤³Ú¤Ê¿È¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Â¹¤Î¤¿¤á¤Î¤ª¶â¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÂ¿¤¤µÁ·»¤ÎÊý¤¬Â¿¤¯¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢
¡¦µÁ·»ËÜ¿Í¤Ï²ø²æ¤¬¸¶°ø¤Ç¿ÈÂÎ¤ËÉÔ¼«Í³¤¬¤¢¤ë¤¿¤á²ð¸î¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤
¡¦±ü¤µ¤ó¤â¼«Ê¬¤¬Âç¹õÃì¤À¤«¤é²ð¸î¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤
¡¦³Ø¹»¤ËÄÌ¤¦»Ò¤É¤â¤¬4¿Í¤¤¤Æ¡¢¤ª¶â¤âÇ±½Ð¤Ç¤¤Ê¤¤
¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¦¤Á¤è¤ê¤â¹â³Û¤Î¤ª¶â¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é²ð¸î¤Ï¤¦¤Á¤Ë´ÝÅê¤²¡£¼ÂÆ¯ÌÌ¤Ç²ð¸î¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê¤é¤ª¶â¤ÎÌÌ¤Ç¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡Ù
Åê¹Æ¼Ô¤µ¤óÉ×ÉØ¤Ï¡¢µÁ·»¤¿¤Á¤Èº£¸å¤ÎµÁÎ¾¿Æ¤Î²ð¸î¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¸½ºß¡¢Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤ÏµÁÎ¾¿Æ¤ÈÆ±µï¡¢µÁ·»¤¿¤Á¤ÏÊÌ¤Î¾ì½ê¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢µÁ·»¤Ï²ð¸î¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¤½¤·¤Æ¶âÁ¬ÌÌ¤Ç¤Î±ç½õ¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎµÁÎ¾¿Æ¤«¤é¤Î¶âÁ¬Åª¤Ê²¸·Ã¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢µÁ·»¤Ë¤â²ð¸î¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¦Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Â¾¤Î¥Þ¥Þ¤«¤é¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»ØÅ¦¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µÁ·»²ÈÂ²¤Ï²ð¸î¤ò´ÝÅê¤²¤À¤±¤É¡Ä¸½¼ÂÅª¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï
¡Ø²ð¸î´ÝÅê¤²¤È¤¤¤¦¤«¡¢µÁ·»²È¤Ï¤·¤¿¤¯¤Æ¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¡£Äü¤á¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡Ù
µÁÎ¾¿Æ¤Î²ð¸î¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¤ª¶â¤â½Ð¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µÁ·»É×ÉØ¤Ë¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ëÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢µÁ·»¤Ï¿ÈÂÎ¤¬ÉÔ¼«Í³¤Ç¤¹¤«¤é¡¢²ð¸î¤ò¤·¤¿¤¯¤Æ¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤·¤Æ¶âÁ¬ÌÌ¤Ç¤â¡¢¤ª¶â¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤é½Ð¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Í¡£Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢²ð¸î¤ò´ÝÅê¤²¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢µÁ·»¤Ë¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¹Í¤¨¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤¸¤Ä¤Ï´ÖÀÜÅª¤ËµÁÎ¾¿Æ¤«¤é¤Î²¸·Ã¤Ï¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡ª¡©
Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤ÏµÁÎ¾¿Æ¤ÈÆ±µï¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò°é¤Æ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏµÁÎ¾¿Æ¤ËÍê¤é¤º¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢À¸³èÈñ¤Ê¤É¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Øº£¤Þ¤ÇµÁÎ¾¿Æ¤Ë¤ÏÀ¸³èÈñ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ãù¶â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ù
Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Ë¤Ï¸÷Ç®Èñ¤ä¿©Èñ¤Ê¤É¤ÎÀ¸³èÈñ¤ò»ÙÊ§¤¦°Õ»×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µÁÎ¾¿Æ¤Ï¼õ¤±¼è¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤½¤ÎÊ¬¤ÏÃù¶â¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ²ÈÄÂ¤Î»ÙÊ§¤¤¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Ï¶âÁ¬Åª¤ÊÌÌ¤Ç²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¸À¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ØµÁÎ¾¿Æ¤ÎÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢¶âÁ¬ÌÌ¤Ç¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ù
¡Ø¤½¤ì¤òÀ¤´Ö°ìÈÌ¤Ç¤Ï¡ÖÆ±µï¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¡×¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¡¢¤½¤ÎÈñÍÑ¤ÇµÁÎ¾¿Æ¤ÎÌÌÅÝ¤ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù
¡ØµÁÎ¾¿Æ¤ËÁêÅö¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¡£»Ò¤É¤â¤òÍÂ¤«¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤è¤ê¡¢¤´¤Ï¤ó¤òºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤è¤ê¡ÖÀ¸³èÈñ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤¬1ÈÖ¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¡Ù
Â¾¤Î¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤â¡¢Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Î¡ÖµÁÎ¾¿Æ¤Ë¤Ï¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸À¤¤Ê¬¤Ë¤Ïµ¿Ìä¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤ÎÌÌÅÝ¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»Ò°é¤ÆÉôÊ¬¤Ç¤Ï²¸·Ã¤Ï¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢À¸³èÈñ¤È¤¤¤¦¶âÁ¬Åª¤ÊÉôÊ¬¤Ç¤Ï½½Ê¬²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£À¸³èÈñ¤ÏËè·î¤Î¤³¤È¡¢¤½¤ì¤¬²¿Ç¯¤âÂ³¤¯¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¶â³Û¤âÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ãù¶â¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿À¸³èÈñ¤ò²ð¸îÈñÍÑ¤Ë
¡Ø¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿À¸³èÈñ¤ò»È¤Ã¤Æ²ð¸î¤ò³°Ãí¤·¤¿¤é¤¤¤¤¡Ù
¡ØÀ¸³èÈñ¤Î¤ª¶â¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¡£¤½¤Î¤ª¶â¤ò²ð¸îÂå¤Ë»È¤¨¤Ð¤¤¤¤¡Ù
Ãù¤á¤Æ¤¤¤¿À¸³èÈñ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¾ÍèÅª¤Ë²ð¸î¤ÎÈñÍÑ¤È¤·¤Æ»È¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£À¸³èÈñ¤È¤·¤ÆÊ§¤¦°Õ»×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ª¶â¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢²ð¸î¤ò³°Ãí¤·¤¿¤ê¡¢ÀìÌç¤Î»ÜÀß¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤ê¤¹¤ëÈñÍÑ¤È¤·¤Æ»È¤Ã¤Æ¤â¤è¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
µÁÎ¾¿Æ¤Î²ð¸î¤ÏÃ¶Æá¤µ¤ó¤ÈµÁ·»¤¬ÏÃ¤·¹ç¤¦¤³¤È
¡Ø²Ç¤Ï²ðÆþ¤·¤Ê¤¤¡£Ã¶Æá¤ÈµÁ·»¤ÇÎäÀÅ¤ËÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ð¡©¡Ù
¡Ø²ð¸îµÁÌ³¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÏÂ©»Ò2¿Í¤À¤±¡¢²Ç¤Ë¤Ï²ð¸îµÁÌ³¤Ï¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é²ð¸î¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¤ÈÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤¬¸À¤¦¤Ê¤é¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ï¶¯À©¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ù
µÁÎ¾¿Æ¤Î²ð¸î¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤¬¥¤¥é¥¤¥é¤·¤¿¤ê¡¢Çº¤ó¤À¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¼«¿È¤Ë¤ÏµÁÎ¾¿Æ¤Î²ð¸îµÁÌ³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ì±Ë¡Âè877¾ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸ß¤¤¤ËÉÞÍÜ¤ÎµÁÌ³¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢Ä¾·Ï·ìÂ²¤È·»Äï»ÐËå¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µÁÎ¾¿Æ¤Î²ð¸î¤Î¤³¤È¤ÏÃ¶Æá¤µ¤ó¤ÈµÁ·»¤¬2¿Í¤Ç¤è¤¯ÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢·è¤á¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤¹¤Ç¤Ë°ìÅÙ¤ÏÏÃ¤·¹ç¤¤¤Î¾ì¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÈÝÄêÅª¤ÊÌÌ¤«¤é¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦Á°¸þ¤¤Ê»ëÅÀ¤ÇÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£