¡Ö¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×ÂÀÚÃÇ¤«¤éàTVÉüµ¢á¤Ë´¿´î¤ÎÀ¼¡ª51ºÐ·Ý¿Íà¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à»Ñá¤Ë¡Ö¥Ï¥Á¥ß¥ÄÆóÏº¤µ¤óÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡Ö¸µµ¤¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÎÀ¼
¿·½ÕÈÖÁÈ¤Ë¼Ö¤¤¤¹»Ñ¤ÇÅÐ¾ì
¡¡ºòÇ¯Â¤ÎÀÚÃÇ¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤¿51ºÐ·Ý¿Í¤ÎàTVÉüµ¢¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡4Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö·ÝÇ½³¦¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼ÁðÌîµå2026¡×(¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ)¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÅìµþ¥À¥¤¥Ê¥Þ¥¤¥È¡×¤Î¥Ï¥Á¥ß¥ÄÆóÏº¡£·Ý¿Í¤Î½ÐÀîÅ¯Ï¯Î¨¤¤¤ë¡Ö¥Æ¥Ä¥í¡¼¥º¡×¤È·Ý¿Í¤ÎÍµÈ¹°¹ÔÎ¨¤¤¤ë¡Ö¥¢¥ê¥è¥·¥º¡×¤ËÊ¬¤«¤ì¤ÆÌîµåÂÐ·è¤ò¹Ô¤¦ÈÖÁÈ¤Ë¡Ö¥¢¥ê¥è¥·¥º¡×¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃå¤¿¥Ï¥Á¥ß¥ÄÆóÏº¤¬¼Ö¤¤¤¹»Ñ¤Ç½Ð±é¡£¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÈÖÁÈ¤Î¸ø¼°X¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ï¥Á¥ß¥ÄÆóÏº¤Î½Ð±é¤ËSNS¤Ç¤Ï¡Ö´¶Æ°¤·¤¿¡×¡Ö¥Ï¥Á¥ß¥ÄÆóÏº¤µ¤ó¤¬ÃÏ¾åÇÈÉüµ¢¤·¤Æ¤ë¡Ä¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡Ä¡×¡Ö¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö»Ñ¤ò¸«¤é¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÉÂ¤ËÉé¤±¤º¤´³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¾Ð´é¤È¸µµ¤¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ï¥Á¥ß¥ÄÆóÏº¤Ï2001Ç¯¤Ë¾¾ÅÄÂçÊå¤È¡ÖÅìµþ¥À¥¤¥Ê¥Þ¥¤¥È¡×¤ò·ëÀ®¡£20Ç¯Ëö¤Ë¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É¤ËØí´µ¤·¤Æ°ì»þ´ü´íÆÆ¾õÂÖ¤Ë´Ù¤ê¡¢1¥ö·î´ÖÆþ±¡¡£23Ç¯3·î¤Ë¤ÏÊì¿Æ¤ò¥É¥Ê¡¼¤È¤·¤¿¿Õ°Ü¿¢¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤â¤Î¤Î¼ºÇÔ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¡¢Æ±Ç¯8·î¤Ë¤Ïº¸ÂçÂÜ²ñ±¢Éô¶ÚÆùÆâÇ¿áçµÚ¤ÓÇÔ·ì¾ÉÀ¥·¥ç¥Ã¥¯¤Î¼£ÎÅÃæ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£¡¡24Ç¯¤Ë¡ÖÅìµþ¥À¥¤¥Ê¥Þ¥¤¥È¡×¤Î³èÆ°¤òµÙ»ß¡£ºòÇ¯10·î¤ËÍµÈ¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖSUNDAY NIGHT DREAMER¡×(JAPAN FM NETWORK)¤ÇÂ¤ÎÀÚÃÇ¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£