¡¡3¿ÍÁÈ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖMrs. GREEN APPLE¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦Æ£ß·ÎÃ²Í¤Î­à·ãÊÑ»Ñ­á¤Ë¶Ã¤­¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡ÏÃÂê¤Î»Ñ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢18Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëÆüÍË·à¾ì¡Ö¥ê¥Ö¡¼¥È¡×(TBS)¤Î¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡£

¡¡Æ±ºî¤ÏºÊ»¦¤·¤ÎÌµ¼Â¤Îºá¤òÃå¤»¤é¤ì¤¿¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¡¦ÁáÀ¥Î¦(ÎëÌÚÎ¼Ê¿)¤¬¡¢²ÈÂ²¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë°­ÆÁ·º»ö¡¦µ·Æ²Êâ¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¤Æ¿¿¼Â¤òÄÉ¤¦¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥É¥é¥Þ¡£Æ£ß·¤ÏÎ¢ÁÈ¿¥¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Ì¸ÌðÄ¾ÅÍ¤ò±é¤¸¤ë¡£

¡¡Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ë¤ÏÏ¢Â³¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤È¤Ê¤ëÆ£ß·¤ÎÅÐ¾ì¥·¡¼¥ó¤¬Ã»¤¯¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢­à¾Ð´é¤ÎÁÝ½ü¿Í­á¤È¤·¤Æ¼ç¿Í¸ø¤ÎÎëÌÚ¤ËÅ´¥Ñ¥¤¥×¤ò¿¶¤ê²ó¤¹»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ÉáÃÊ¤Î²º¤ä¤«¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤«¤é°ìÊÑ¤·¤¿Æ£ß·¤Î»Ñ¤ËSNS¤Ç¤Ï¡Ö¤Û¤ó¤È¤ËËÜ¿Í⁈¤Ã¤Æ¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã±éµ»¤¦¤Þ¤¤¡Ä ¤ê¤ç¤¦¤Á¤ã¤ó¤¬ÉÝ¤¤¤Ê¤ó¤Æ¡Ä±³¤Ç¤·¤ç⁈¡×¡ÖÌÜ¤¬¥¤¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤è ¤À¤¤¤Ö¥ä¥Ð¤½¤¦¤Ê¿Í¤À¤Í¡×¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤Î⁈¤ê¤ç¡¼¤Á¤ã¤ó¡ª¡×¤Ê¤É¶Ã¤­¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£