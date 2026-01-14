¡Ö¾¡Éé¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÀîÀ¥¹¸¡¢11Ç¯ÌÜ¤Ç½é¤Î³«Ëë¥¹¥¿¥á¥ó¤Ø°ÕÍß¡¡¥Ï¡¼¥É¤Ê¼«¼ç¥È¥ì¤ÇÄ¹ÂÇÎÏ¥¢¥Ã¥×¤Ø
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÀîÀ¥¹¸ÆâÌî¼ê¡Ê28¡Ë¤¬14Æü¡¢º£Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¥×¥í11Ç¯ÌÜ¤Ç½é¤Î³«Ëë¥¹¥¿¥á¥ó¤ò·Ç¤²¤¿¡£Êá¼ê¤ò½ü¤¯ÆâÌî¤Î¤É¤³¤Ç¤â¼é¤ì¤ëà¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥µ¥Öá¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿ÃË¤Ï¡ÖÆñ¤·¤¤¤È¤Ï»×¤¦¤±¤É¾¡Éé¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¼éÈ÷¸Ç¤á¤Ç¤Î½Ð¾ì¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿±ï¤Î²¼¤ÎÎÏ»ý¤Á¤¬Ìî¿´¤òÇ³¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯¤Ï½Ð¾ì102»î¹ç¤Î¤¦¤Á¼«¸ÊºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë48»î¹ç¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£¤½¤ì¤Ç¤âÀîÀ¥¤Ï¡ÖµîÇ¯¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤È¸À¤¨¤Ð¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¤ÎÁêÀ¤Ç»î¹ç¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£½Ð¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¦¤ì¤·¤¤¤±¤É¡¢ÊÌ¤ËÁêÀ¤¬ÎÉ¤¤°¤¤´Ø·¸¤Ê¤¯¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç½Ð¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡¥¹¥¿¥á¥ó¤Îµ¡²ñ¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬Ä¹ÂÇÎÏ¤Î¸þ¾å¤À¡£25Ç¯¤Ï¥×¥í½éËÜÎÝÂÇ¤ò´Þ¤à2ËÜÎÝÂÇ¤ÈÂç¤¤ÊÅö¤¿¤ê¤âÁý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Öº¸Ãæ´Ö¤ËÂÇ¤Ã¤¿Åö¤¿¤ê¤òº¸Íã¤Ë²ó¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ÆÊá¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯Ëö¤«¤é½µ4¡Á5²ó¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¥¦¥¨¡¼¥È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¡£¥¹¥¤¥ó¥°¤¹¤ëºÝ¤ËÂÎ¤¬³«¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¥¯¥»¤ò¼£¤¹¤Ù¤¯¡¢Ãæ¤Ë¿å¤¬Æþ¤Ã¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°µ¡´ï¡Ö¥¦¥ª¡¼¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¡×¤ò»È¤Ã¤ÆÂÎ´´¤âÃÃ¤¨¤ë¡£¡ÖÂçÊ¬¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤«¤é¡ØÂÎÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡£µîÇ¯¤Î¤³¤Î»þ´ü¤ÏÂÇ·âÎý½¬¤ÇÁ´Á³¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò±Û¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£Ç¯¤Ï·Ú¡¹±Û¤¨¤ë¡×¤È¤µ¤Ã¤½¤¯¸ú²Ì¤â¼Â´¶¡£Ä¹½ê¤Î¡ÖÇ´¤ë¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤â»Ä¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÃÃ¤¨¾å¤²¤¿ÂÎ¤ÇºòÇ¯°Ê¾å¤ËÄ¹ÂÇ¤òÊü¤Ä°Õµ¤¹þ¤ß¤À¡£
¡¡ÂçÊ¬¸©¹ñÅì»Ô¤Ç¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤Ïº£Ç¯¤Ç3Ç¯ÌÜ¡£6¡Á22Æü¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ç¥ª¥Õ¤Ï3Æü´Ö¤Î¤ß¤È¥Ï¡¼¥É¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖµîÇ¯¤Î11¡¢12·î¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¤ä¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼Áè¤¤¤Ë¤â¤Á¤í¤ó³ä¤Ã¤ÆÆþ¤ê¤¿¤¤¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼é¤ì¤ë¤È¤³¤í¤À¤«¤é¡¢¥·¥ç¡¼¥È¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤â¥»¥«¥ó¥É¤Ç¤â¾¡Éé¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£11Ç¯ÌÜ¡¢º£Ç¯¤Ïà¥µ¥Öá¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤Ê¤¤¡£¡ÊÂç¶¶¹·Ê¿¡Ë