¡Ö18Ç¯ÌÜÆÍÆþ!!¡×ºä²¼ÀéÎ¤»Ò¡¢É×¤ÎÃÂÀ¸Æü¤È·ëº§µÇ°Æü¤òÊó¹ð¡ÖÀéÎ¤¤Á¤ã¤óÍ¥¤·¤¤¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¡¢¥é¥Ö¥é¥Ö¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×
¡¡2»ù¤ÎÊì¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Îºä²¼ÀéÎ¤»Ò¡Ê49¡Ë¤¬9Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£É×¤ÎÃÂÀ¸Æü¤È·ëº§µÇ°Æü¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö18Ç¯ÌÜÆÍÆþ!!¡×ºä²¼ÀéÎ¤»Ò¤¬ÍÑ°Õ¤·¤¿É×¤Ø¤ÎÃÂÀ¸Æü¥±¡¼¥
¡¡Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡Öº£Æü¤Ï¡¢É×¤ÎÃÂÀ¸Æü&·ëº§µÇ°Æü¤Ç¤·¤¿¡×¤È4¼ï¤Î¥«¥Ã¥È¥±¡¼¥¤¬ÊÂ¤ó¤À¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¥Æ¥Ë¥¹Éª¤Ç²¿¤Ë¤â¤ä¤ëµ¤¤¬µ¯¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Netflix¤Î¥é¥Ö¾åÅù¤ò´Ñ¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤ê²á¤´¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö18Ç¯ÌÜÆÍÆþ!!¥Ñ¥Ñ¤³¤ì¤«¤é¤âÌëÏª»à¶ì!!¡×¤ÈÉ×¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÀéÎ¤¤Á¤ã¤óÍ¥¤·¤¤¤Í¡×¡Ö¥Æ¥Ë¥¹ÉªŽ¤¤ªÂç»ö¤Ë¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¡¢¥é¥Ö¥é¥Ö¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºä²¼¤Ï2008Ç¯1·î9Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÀ©ºî²ñ¼Ò¤Î¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤È·ëº§¡£Æ±Ç¯11·î¤ËÄ¹½÷¡Ê17¡Ë¡¢10Ç¯12·î¤ËÄ¹ÃË¡Ê15¡Ë¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
