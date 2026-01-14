Åí°æ¤«¤ª¤ê¡¢¥»¥ë¥Õ¥«¥Ã¥È¤·¤¿È±·¿¤òÈäÏª¡¡É×¤ä¥Ø¥¢¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Ë¤Ï¡Ö¤¹¤°¥Ð¥ì¤ë¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÅí°æ¤«¤ª¤ê¤¬14Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥»¥ë¥Õ¥«¥Ã¥È¤·¤¿È±·¿¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤´¼«¿È¤ÇÀÚ¤Ã¤Æ¤³¤ÎÁÇÅ¨¤µ¡Ä¡×¥»¥ë¥Õ¥«¥Ã¥È¤·¤¿È±·¿¤òÈäÏª¤·¤¿Åí°æ¤«¤ª¤ê
¡¡Åí°æ¤Ï¡Ö¤â¤¦È±ÀÚ¤é¤Í¤Ð¡ª¹Ô¤«¤Í¤Ð!¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤¬¤Ê¤ó¤«¤½¤Î»þ´Ö¤¬ÌÌÅÝ¤Ç¡£¼«Ê¬¤Ç¥«¥Ã¥È¤·¤Á¤Þ¤¦²æ¡Á ¤Ç¤â¤¤Ã¤È¡È¤¢¤ì?¤Þ¤¿¼«Ê¬¤Ç¤Ã¤¿¡©¡É¤ÈÃ¶Æá¤È¥Ø¥ä¡¼¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤¹¤°¥Ð¥ì¤ë¡×¡Ê¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥«¥Ã¥È¸å¤Î¼«»£¤ê¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¼«Í³¤Ê´¶¤¸¹¥¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ç¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤«¤ª¤ê¤µ¤óÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í ¥»¥ë¥Õ¥«¥Ã¥È¤È¤Ï»×¤¨¤Þ¤»¤ó¡×¡Öµ¤»ý¤ÁÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤â¤¹¤°ÀÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÈþÍÆ»Õ¤µ¤ó¤Ë¥Ð¥ì¤Þ¤¹¡×¡Ö¤«¤ª¤ê¤µ¤ó¡¢¥Ø¥¢¥«¥Ã¥È¥×¥í¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡Á¡ª¥«¥é¡¼¤â»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡Á¡×¡Ö¤«¤ª¤ê¤µ¤ó¤Î¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¡¢¹¥¤¡Á¡×¡Ö¤´¼«¿È¤ÇÀÚ¤Ã¤Æ¤³¤ÎÁÇÅ¨¤µ¡Ä»ä¤ÏÉÔ´ïÍÑ¤¹¤®¤Æ¿¿»÷¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¾Î»¿¤ä¶¦´¶¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
