¡¡À¯ÉÜ¤ÎÃÏ¿ÌÄ´ºº°Ñ°÷²ñ¤Ï14Æü¡¢ÄêÎã²ñ¹ç¤ò³«¤¡¢6Æü¤ËÄ»¼è¡¢Åçº¬Î¾¸©¤Ç¿ÌÅÙ5¶¯¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿ÃÏ¿Ì¤Ê¤É¤òµÄÏÀ¤·¤¿¡£12Æü¤Þ¤Ç¤Ë¿ÌÅÙ1°Ê¾å¤ÎÍÉ¤ì¤¬51²óÈ¯À¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡ÖÅìÀ¾10¥¥í¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÃÏ¿Ì³èÆ°¤¬³èÈ¯¤Ê¾õÂÖ¤¬·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢º£¸å30Ç¯°ÊÆâ¤ÎÈ¯À¸³ÎÎ¨¤Çº¬¼¼²¤ò¿Ì¸»¤È¤¹¤ë³¤¹Â·¿ÃÏ¿Ì¤ò¡Ö80¡óÄøÅÙ¡×¤«¤é¡Ö90¡óÄøÅÙ¡×¤Ë°ú¤¾å¤²¤¿¡£
¡¡²ñ¹ç¸å¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤ÇÊ¿ÅÄÄ¾°Ñ°÷Ä¹¡ÊÅìµþÂçÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡Ë¤ÏÅçº¬¸©ÅìÉô¤ò¿Ì¸»¤È¤¹¤ëÃÏ¿Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö³èÃÇÁØ¤ÏÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢Èï³²ÃÏ¿Ì¤ÏÂ¿¤¯È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Ï¡¢ÃÏ²¼¤ËÂ¿¤¯¤¢¤ëÃÏ¿Ì¤òµ¯¤³¤¹¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£º¬¼¼²¤ÎÈ¯À¸³ÎÎ¨¤Ï¡Ö»Í¼Î¸ÞÆþ¤Ë¤è¤ê¿ôÃÍ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢10¡ó¾å¾º¤·¤¿¤È¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡Ä´ºº°Ñ¤Ïº¬¼¼²¤ÎÃÏ¿Ì¤ÎÂ¾¡¢µÜ¾ë¸©²¤ÎÎ¦´ó¤ê¤¬¿Ì¸»¤ÎÃÏ¿Ì¤ò¡Ö80¡Á90¡óÄøÅÙ¡×¤«¤é¡Ö80¡Á90¡óÄøÅÙ°Ê¾å¡×¤Ë¾å¤²¤¿¡£È¯À¸³ÎÎ¨¤Ï»þ´Ö·Ð²á¤ËÈ¼¤¤½ù¡¹¤Ë¾å¤¬¤ë·×»»ÊýË¡¤Î¤¿¤á¡¢ËèÇ¯1·î1Æü¤ò´ð½à¤ËºÆ·×»»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£