ËöÃ¼Îä¤¨À¤ÎRIKU¤â¼ÂÁ©¡ª NiziU¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¡Ö¤³¤ì¤¬¤¢¤ì¤ÐÅß¤Ç¤âÊ¿µ¤¡×¤Ê¸·ÁªËÉ´¨¥¢¥¤¥Æ¥à
¥é¥¸¥ª¤ÎÃæ¤Î³Ø¹»¡¢TOKYO FM¤ÎÈÖÁÈ¡ÖSCHOOL OF LOCK!¡×¡Ê·îÍË¡ÁÌÚÍË 22:00¡Á23:55¡¿¶âÍË 22:00¡Á22:55¡Ë¡£Ëè·î2½µÌÜ¤Ï¡¢9¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÖNiziU¡Ê¥Ë¥¸¥å¡¼¡Ë¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼3¿Í¤¬ÆüÂØ¤ï¤ê¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ÖNiziU LOCKS!¡×¡Ê22:15º¢¡Á¡Ë¤ò¥ª¥ó¥¨¥¢¡£1·î13Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Îº£Ç¯½é¤È¤Ê¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ËRIKU¡¢NINA¡¢RIMA¤Î3¿Í¤¬±þ¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½NiziU³Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¡È´¨¤µÂÐºö¡É¤¬ÃÎ¤ê¤¿¤¤
RIKU¡§º£Ìë¤ÏRIKU¤È¡ª
NINA¡§NINA¤È¡ª
RIMA¡§RIMA¤Î3¿Í¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª
RIKU¡§¤³¤³¤«¤é¤ÏÀ¸ÅÌ¤Î¤ß¤ó¤Ê¤¬Á÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿½ñ¤¹þ¤ß¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£Æü¤¬¡Ö½ñ¤¹þ¤ß½é¤á¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢RIMA¡¢¾Ò²ð¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ Ä¹Ìî¸© ½÷¤Î»Ò ¤æ¤¥¤Ê¤ê¤ª¤µ¤ó¡ä
NiziUÀèÀ¸¤Ë¼ÁÌä¤Ç¤¹¡£ºÇ¶á¤¹¤Ã¤´¤¯´¨¤¤¤±¤É¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¡È¤³¤ì¤¢¤ë¤ÈÅß¤Ç¤âÊ¿µ¤¡ª¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¢¥¤¥Æ¥à¤äÂÐºö¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡© °û¤ßÊª¤ä¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ëÊª¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¹©É×¤Ç¤â¡Ä¡Ä¤Ê¤ó¤Ç¤âÃÎ¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÅß¤Î¾è¤êÀÚ¤êÊý¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª
RIKU¡§¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¤Ê¤ó¤«´¨¤µÂÐºö¤¢¤ë¡©
NINA¡§¤Á¤ç¤¦¤É¤³¤ÎÁ°¡¢»ä¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÇã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
RIKU¡§¤ª¡¢²¿¤òÇã¤Ã¤¿¤Î¡©
NINA¡§¥Ò¡¼¥È¥Æ¥Ã¥¯¡£
RIKU¡§RIKU¤â¥Ò¡¼¥È¥Æ¥Ã¥¯¤ä¤Ê¡£
NINA¡§¥Ò¡¼¥È¥Æ¥Ã¥¯¤È¤«¥«¥¤¥í¡£¤¢¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¼ª¤È¤«´éÉôÊ¬¤ò±£¤¹¤Î¤¬°ìÈÖ¡£
RIKU¡§¤¢¤È´Ú¹ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¥Õ¡¼¥É¤¬ÀäÂÐÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥¸¥ã¥ó¥Ñ¡¼¤òÃå¤Æ¥Þ¥¹¥¯¤·¤Æ¡£
RIMA¡§¤½¤¦¤·¤¿¤é·ë¹½¤¢¤Ã¤¿¤«¤¤¤è¤Í¡£
RIKU¡§¤Û¤ó¤Þ¤Ë¥Þ¥¹¥¯¤¢¤ë¤«¤Ê¤¤¤«¤ÇÁ´Á³°ã¤¦¡ª
RIMA¡§¼ª¤È¡¢´é¤È¡¢¼ó¡ª
RIKU¡§¤¢¤ÈÉ¡¤â¤ä¤Ã¤ÑÎä¤¿¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤ä¤«¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¥Þ¥¹¥¯¡£
NINA¡§¿¿¤ÃÀÖ¤Ã¤«¤Ë¤Ê¤ë¤è¤Í¡£
RIKU¡§¤¢¤È¿²¤ë¤È¤¤Ï¡¢RIKU¤ÏÅÅµ¤ÌÓÉÛ¤òÀäÂÐ¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£
NINA¡§¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¡ÊÂÐºö¡Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡¢»ä¤¿¤Á¡Ê¾Ð¡Ë¡£
RIKU¡§¤¢¤ÈÉÛÃÄ´¥Áçµ¡¡£
RIMA¡§¤á¤Ã¤Á¤ãÂÐºö¤¹¤ë¤¸¤ã¤ó¡ª ¤¹¤´¤¤¡ª
RIKU¡§¤Û¤ó¤È´¨¤¬¤ê¤Ê¤Î¡£ËöÃ¼Îä¤¨À¤À¤«¤é¡¢¤½¤ì¤°¤é¤¤¤·¤Ê¤¤¤È¿²¤ì¤Ê¤¤¤Î¤è¡£
NINA¡§¡Ê´¨¤¬¤ê¤Ï¡ËNiziU¤ÎÃæ¤À¤Ã¤¿¤éMIIHI¤È¤«RIKU¤È¤«¤«¤Ê¡£
RIMA¡§MIIHI¤â¥ß¥Ë¥Ò¡¼¥¿¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤òÇã¤Ã¤Æ¤¿¤è¡£
RIKU¡§RIMA¤Î´¨¤µÂÐºö¤Ï¡©
RIMA¡§¥Ò¡¼¥È¥Æ¥Ã¥¯¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
RIKU¡§RIMA¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¤Ã¤·¤ç¡£
RIMA¡§ÂÐºö¡¢²¿¤Ë¤â¤·¤Æ¤Ê¤¤¡ª ºòÆü¤âÈ¾Âµ¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ç¿²¤¿¤«¤é¡£
NINA¡§¤½¤ì¤Ï¤ä¤Ð¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£
RIKU¡§ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤È»×¤¦¡£
RIMA¡§ÂÐºö¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¿´¤¬²¹¤«¤¤¤è¤Ã¤Æ´¶¤¸¡£¤¢¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î²£¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÂÐºö¤«¤Ê¡©
RIKU¡§¿´¤¬²¹¤Þ¤ë¤«¤é¡© ¤¤¤¤¤Í¡¢RIMA¤Ã¤Ý¤¤¡£
NINA¡§¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤æ¤¥¤Ê¤ê¤ª¤Á¤ã¤ó¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó»È¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ÎRIKU
