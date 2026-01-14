¡Ö°ìÀ¸ÇØÉé¤¨¤ë¶Ê¤ò¡×¥¹¥«¥Ñ¥é¤¬BiSH²ò»¶¸å¤Î¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¤ò¡È½çÈÖÂÔ¤Á¡É¤·¤Æ¤¤¤¿!?
¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖÅì¼Ç¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë ¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¤Î¡Ø¤Û¤Ê¡¢¤Þ¤¿¡Ù¡×¡£Æü¡¹¤ÎÂ¾°¦¤â¤Ê¤¤ÏÃ¤«¤é¡¢Æü¾ï¤ÇÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤ò¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤È¥È¡¼¥¯¤¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£»þ¤Ë¡¢¼«¿È¤Î²»³Ú¤äºÇ¶á¤Î³èÆ°¡¢¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¤¬º£¤³¤Î¿Í¤ÈÏÃ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¥²¥¹¥È¤Ê¤É¤â¾·¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢Åìµþ¥¹¥«¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤ÎÃ«ÃæÆØ¤µ¤ó¤È²ÃÆ£Î´»Ö¤µ¤ó¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Æ¡¢1·î9Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿"VS.¥·¥ê¡¼¥º"Âè5ÃÆ³Ú¶Ê¡Ö³³¤Ã¤×¤Á¥ë¥Ó¡¼¡ÊVS.¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡Ë¡×¤Î¥ì¥³¡Ý¥Ç¥£¥ó¥°¤ò°ì½ï¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¥¹¥«¥Ñ¥é¤Î¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥ÈÈ×¤Ç½é¥³¥é¥Ü
¥¢¥¤¥Ê¡§°ì½ï¤Ë¡ÖVS¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡Ö³³¤Ã¤×¤Á¥ë¥Ó¡¼¡ÊVS.¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡Ë¡×¤â¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼Â¤Ï¥¹¥«¥Ñ¥é¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤º¤¤¤Ö¤óÁ°¤«¤é¤¤¤í¤¤¤í¤È¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Ã«Ãæ¡§¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤³¤Á¤é¤³¤½¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¢ËÜÅö¤Ë¡£
¥¢¥¤¥Ê¡§º£Æü¤Ï¥¹¥«¥Ñ¥é¤µ¤ó¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤«¤éº£Æü¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î¤ªÏÃ¤ò¡¢¤ªÆó¿Í¤È¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¤ÏBiSH¤È¤¤¤¦¥°¥ë¡¼¥×¤Ç2015Ç¯¤«¤é2023Ç¯¤Î6·î¤Þ¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤ººÇ½é¤Ë°ì½ï¤Ë²»³Ú¤ò¤ä¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤³¤ÎÇ¯¤Ç¤¹¡£
2019Ç¯¤Î3·î¡ª Åìµþ¥¹¥«¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤µ¤ó¤Î½é¤Î¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø³Ú±à½½»°·Ê¡Ù¤ËBiSH¤¬»²²Ã¡£¡Ö¥«¥Ê¥ê¥äÌÄ¤¯¶õ¡×¤ò²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
²ÃÆ£¡§¤¤¤í¤ó¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¥¹¥«¥Ñ¥é¤Î¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥È¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢BiSH¤¬¡Ö¥«¥Ê¥ê¥äÌÄ¤¯¶õ¡×¤ò¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡Ö¤³¤ì¤Ï³Ú¤·¤ß¤À¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤Í¡£
Ã«Ãæ¡§¤½¤¦¡£
²ÃÆ£¡§¥¢¥¤¥Ê¤Á¤ã¤ó¤Î²ÎÀ¼¤È¤¹¤´¤¯¹ç¤¦¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£¤Ç¤â¡¢Í½ÁÛ°Ê¾å¤Î½ÐÍè¤Ç»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡Ö¤µ¤¹¤¬¤À¤Ê¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£
¥¢¥¤¥Ê¡§¤¨¤¨¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡¼¡£
Ã«Ãæ¡§¤á¤Ã¤Á¤ãÎÉ¤«¤Ã¤¿¤è¤Í¡£
¥¢¥¤¥Ê¡§¡Ö¥«¥Ê¥ê¥äÌÄ¤¯¶õ¡×¤ò¥Á¥Ð¥æ¥¦¥¹¥±¤µ¤ó¤ÈÀ©ºî¤·¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤Ã¤Æ¡¢¤Õ¤È¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë»×¤¤½Ð¤¹¤³¤È¤È¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Ã«Ãæ¡§¥Á¥Ð¤¯¤ó¤È²ñ¤Ã¤Æ¤³¤Î¶Ê¤òºî¤ë¤È¤¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤¦¤É9.11¤Î¥Æ¥í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤ÆÂç¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ç²Î»ì¤ÎÃæ¤Ë¤â¤Á¤ç¤Ã¤ÈÈ¿Àï¤Ã¤Ý¤¤¥â¡¼¥É¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
¥¢¥¤¥Ê¡§¤Ê¤ë¤Û¤É¡£
Ã«ÃæÆØ¡§¤½¤ó¤ÊÏÃ¤â¥Á¥Ð¤¯¤ó¤È¤·¤¿¤è¤¦¤Ê³Ð¤¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¡Ö¥¹¥«¤ÎÎ®µ·¡×¤Ë¥¢¥¤¥Ê¤â¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡ª
¥¢¥¤¥Ê¡§Â³¤¤Þ¤·¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡¢2021Ç¯¤Î3·î¤ËÅìµþ¥¹¥«¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤µ¤ó¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSKA=ALMIGHTY¡Ù¤Ë¡ÖJUMON feat.¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É(BiSH)¡×¤Ç»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
²ÃÆ£¡§¤³¤ì¤â¤Á¤ç¤Ã¤È°Û¿§¤Ê»²²Ã¤Î»ÅÊý¤È¤¤¤¦¤«¡£¥¹¥«¤Ã¤Æ²Î¤¸¤ã¤Ê¤¤À¼¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¤¹¤´¤¯Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶Ê¤¬Â¿¤¯¤Æ¡£
Ã«Ãæ¡§¥é¥Ã¥×¤Ç¤â¤Ê¤¤¤ä¤Ä¤Í¡£
²ÃÆ£¡§¡Ö¥Á¥¡¢¥Á¥¡¢¥Á¥¡×¤È¤«¸À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡£
Ã«Ãæ¡§¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ü¥¤¥¹¥Ñ¡¼¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ã¤Ý¤¤´¶¤¸¤Ï¤¢¤ë¤è¤Í¡£
²ÃÆ£¡§¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò¥¢¥¤¥Ê¤Á¤ã¤ó¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤¢¤È¤Ï¼öÊ¸¤á¤¤¤¿²Î»ì¤ò¤Ê¤ó¤«Æþ¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£
Ã«Ãæ¡§¤Á¤ç¤Ã¤È¥¹¥Ý¡¼¥¯¥ó¥ï¡¼¥º¤È¤¤¤¦¤«¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤Í¡£
¥¢¥¤¥Ê¡§¤³¤ì¾×·â¤Ç¤·¤¿¡¢»ä¡Ê¾Ð¡Ë¡£
²ÃÆ£¡§¡Ö¤Ê¤ó¤À¤³¤ì!?¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¥¢¥¤¥Ê¡§¡Ö¥¹¥«¥Ñ¥é¤µ¤ó¤¬¥¢¥¤¥Ê¤È°ì½ï¤Ë¶Ê¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤ë¤è¡¢Ì´¤ß¤¿¤¤¤À¤Í¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤òÅö»þ¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¡Ö¥Þ¥¸¤Ã¤¹¤«!?¡×¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¡ª¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤á¤Ã¤Á¤ã´ò¤·¤¤¤ó¤À¤±¤É¤È¤«»×¤Ã¤Æ¥Ç¥â¶Ê¤òÄ°¤¤¤Æ¤ß¤¿¤é¡Ö¤¢¤ì¡¢Á´Á³²Î¤¬¤³¤Ê¤¤¡ª¡×¤Ã¤Æ¡£¡Ö¤¢¤ì¡¢¤º¤Ã¤È¤³¤ì¡©¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
Ã«Ãæ¡¦²ÃÆ£¡§¡Ê¾Ð¡Ë
Ã«Ãæ¡§ËÜÅö¤À¤è¤Í¡¢¤½¤¦¤À¤è¤Í¡£
²ÃÆ£¡§¤½¤ó¤Ê»È¤¤Êý¤¢¤ë¡© ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Í¡£
¥¢¥¤¥Ê¡§¤·¤«¤â¡¢¥Ç¥â¤Ç¤Ï¡Ö¥¤¥§¥¤¥¤¥§¥¤¥¤¥§¥¤¡¢¥¤¥§¥¤¥¤¥§¥¤¥¤¥§¥¤¡×¤È¤«¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Î¡Ö¥Ï¥Ã¡¢¥Ï¥Ã¡¢¥Ï¥Ã¡×¤È¤«¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö¥¤¥§¥¤¥¤¥§¥¤¥¤¥§¥¤¤À¤±²Î¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤ó¤«¤Ê¡©¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Ã«Ãæ¡§¥³¡¼¥é¥¹¤ß¤¿¤¤¤Ë»È¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤À¤â¤ó¤Í¡£¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Í¡¢ËÜÅö¤ËìÔÂô¤À¤è¤Í¡£
¥¢¥¤¥Ê¡§¤Ê¤ó¤«¡¢¤³¤ì¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤«¤Ã¤³¤è¤¯²Î¤¦¤Î¤«¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¤ÏÎÁÍý¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¡¢¤³¤ì¤Ï»î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È»×¤Ã¤Æ¡£
²ÃÆ£¡§ ¤¤¤ä¤¤¤ä¤¤¤ä¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥½¥í¤Ç¥¢¥¤¥Ê¤Á¤ã¤ó¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö³³¤Ã¤×¤Á¥ë¥Ó¡¼¡ÊVS.¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡Ë¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¶Ê¤ò¤ä¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤Þ¤º¤Ï¤³¤³¤Ç¥¹¥«¤ÎÎ®µ·¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
ËÍ¤é¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¤¥ó¥¹¥È¥¥¥ë¥á¥ó¥¿¥ë¤Î¥Ð¥ó¥É¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£¤½¤³¤Ë¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£
Ã«Ãæ¡§¤³¤³¤ËÃÏ¸Ç¤á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤Í¡ª º£²ó¤Î¡Ö³³¤Ã¤×¤Á¥ë¥Ó¡¼¡ÊVS.¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡Ë¡×¤Ë»ê¤ëÆ»¤ÎÃÏ¸Ç¤á¡£
¥¢¥¤¥Ê¡§¤è¤«¤Ã¤¿¡¼¡£¤³¤ì¤¬¤Í¡¢¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°»Ë¾å°ìÈÖ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡¢¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°»Ë¾å°ìÈÖ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£
²ÃÆ£¡§ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤è¤Í¡£
Ã«Ãæ¡§¤Þ¤¿º£ÅÙ¤ä¤í¤¦¤è¡£
¥¢¥¤¥Ê¡§¤¨¤¨¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª ²¿¤¬ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤«¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥«¥Ñ¥é¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥¬¥é¥¹±Û¤·¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë¤Û¤È¤ó¤É¤ß¤ó¤Ê¤¤¤Æ¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤¤¿¤À¤±¤Ç¤ß¤ó¤ÊÂçÇï¼ê¡ª¡Ö¤¹¤´¤¤¤è¡ª ¥¢¥¤¥Ê¤Á¤ã¡¼¤ó¡ª¡×¤Ã¤Æ¡£
²ÃÆ£¡§¤¹¤´¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡¢¤¦¤ë¤µ¤¤¤°¤é¤¤¤Í¡£
¥¢¥¤¥Ê¡§Ã«Ãæ¤µ¤ó¤Ê¤ó¤«¤Ï¡¢¤º¤Ã¤ÈÄ¶¶á¤¤¤È¤³¤í¤Ç¥«¥á¥é¤È¤«»£¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£
Ã«Ãæ¡§»£¤Ã¤È¤«¤Ê¤¤ã¤È»×¤Ã¤Æ¤Í¡£¥Û¡¼¥à¥Ó¥Ç¥ª¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ªÉã¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤À¤Ã¤¿¤â¤ó¤Í¡£
¥¢¥¤¥Ê¡§ËÜÅö¤Ë¤³¤ó¤Ê°¦¤Î¤¢¤ë¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤ó¤À¤È»×¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¢¡¢²Î¤Ã¤Æ¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤ó¤À¡×¤Ã¤Æ²þ¤á¤Æµ¤¤Å¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ï´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¥¢¥¤¥Ê¤È¤Î¥³¥é¥Ü·èÄê¤Ë¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
¥¢¥¤¥Ê¡§¤½¤ó¤Ê¥¹¥«¥Ñ¥é¤µ¤ó¤È¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò³Ø¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ä¤¤¤ËÅìµþ¥¹¥«¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤µ¤ó¤ÎVS¥·¥ê¡¼¥ºÂè5ÃÆ¡Ö³³¤Ã¤×¤Á¥ë¥Ó¡¼¡ÊVS.¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡Ë¡×¤òÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡¼¡ª
Ã«Ãæ¡¦²ÃÆ£¡§¥¤¥¨¡¼¥¤¡ª
²ÃÆ£¡§Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ¤Í¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¤è¡£
¥¢¥¤¥Ê¡§ºî»ì¤ÏÃ«ÃæÆØ¤µ¤ó¤È¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡¢ºî¶Ê¤Ï²Í´»Ô¤µ¤ó¤È¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡¢¤½¤·¤Æ¸µBiSH¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¾¾·¨¥±¥ó¥¿¤µ¤ó¤È¤Î¶¦ºî¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
²ÃÆ£¡§BiSH¤¬²ò»¶¤·¤Æ¡¢¤¹¤°¤Ë¤Ç¤â¥¢¥¤¥Ê¤Á¤ã¤ó¤ÈºîÉÊ¤òºî¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·ë¹½Ë»¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡¢¤½¤³¤«¤é¡£¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥óºîÉÊ¤âÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¤³¤Ã¤Á¤Ï¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤Ã¤Æ´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£
Ã«Ãæ¡§½çÈÖÂÔ¤Á¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Í¡£
²ÃÆ£¡§¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÍè¤¿¤Î¤Ç¡Ö¤è¤·¤Ã¡ª¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡£¤È¤Ë¤«¤¯¤ä¤ë¤Ê¤é¡¢¤â¤¦°ìÀ¸ÇØÉé¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¶Ê¤òºî¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Çº£²ó¤ÏÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥¤¥Ê¡§¤¦¤ï¡¼¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Ã«Ãæ¤µ¤ó¡¢¤³¤Î¶Ê¤ÎÁ°¤Î²¾¥¿¥¤¥È¥ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
Ã«Ãæ¡§¤â¤Á¤í¤ó¤â¤Á¤í¤ó¡£¡Ö³³¤Ã¤×¤ÁµÇ°Èê¡×¤Í¡£¡Ö³³¤Ã¤×¤ÁµÇ°Æü¡×¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢µÇ°Èê¤ò³³¤Ã¤×¤Á¤ËÎ©¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Í¡£
¥¢¥¤¥Ê¡§¤½¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇÄ°¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤é¶Ê¤Î²ò¼á¤¬¤Þ¤¿ÊÑ¤ï¤ëµ¤¤¬¤·¤Æ¡£¥ë¥Ó¡¼¤ÈµÇ°Èê¤Ã¤ÆÁ´Á³°ã¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ÎÊÕ¤Îºî»ì¤Î¤ªÏÃ¤È¤«¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¤ªÊ¹¤¤·¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
Ã«Ãæ¡§¤³¤ì¤Ï¡Ö¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë ÊÝ¸±Ä´ºº°÷¡¦Å·²»Ï¡¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î¥É¥é¥Þ¥¹¥¿¥Ã¥ÕÂ¦¤«¤é¡Ö¿¿¼Â¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¿¿¼Â¤Ã¤Æ¥Æ¡¼¥Þ¤ÏÆñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¿¿¼Â¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤«¤é¹Í¤¨»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¿¿¼Â¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¡£
º£¤Ã¤Æ¿¿¼Â¤â¤É¤ó¤É¤ó¾å½ñ¤¤µ¤ì¤Á¤ã¤¦¤·¡¢±³¤â¾å½ñ¤¤µ¤ì¤Æ¤½¤Ã¤Á¤¬¿¿¼Â¤Î¤è¤¦¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤·¡£¤À¤«¤é»ä¤À¤±¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¢¤Ê¤¿¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ï¿¿¼Â¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤É¤ó¤É¤ó³È»¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤ï¤±¤¸¤ã¤ó¡£
¤À¤«¤é¤ª¸ß¤¤¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤Æ¡¢¼Â¤ÏÀ¤¤ÎÃæÅª¤Ë¤ÏÃ¯¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿¿¼Â¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨»Ï¤á¤Æ¡£Îã¤¨¤Ð¡Ö²¶¤À¤±¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¤¥Ê¤Á¤ã¤ó¤ÎÉ½¾ð¡×¤È¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò²¶¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¤½¤Î¿¿¼Â¤ÏÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤É¤³¤Ë¤â½Ð¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£
¥¢¥¤¥Ê¡§¤Ê¤ë¤Û¤É¡£
Ã«Ãæ¡§¤½¤ì¤ò¤ª¸ß¤¤¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤¿¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦å«¤â¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¹Í¤¨»Ï¤á¤Æ¡£¤Ç¡¢³³¤Ã¤×¤Á¤ËÎ©¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¼Â¤Ï³³¤Ã¤×¤Á¤«¤é¸«²¼¤í¤¹¤È¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Î¤â¤í¤µ¤È¤«¤º¤ë¤µ¤È¤«¤â¸«¤¨¤Æ¡¢À¤³¦Á´ÂÎ¡¢¿ÍÀ¸Á´ÂÎ¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤¬¸«ÅÏ¤»¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤â¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£
³³¤Ã¤×¤Á¤À¤±¤Ë¸«À²¤é¤·¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤½¤³¤ËµÇ°Èê¤òÎ©¤Æ¤ë¤°¤é¤¤¤Î¡¢¤½¤ì¤³¤½¤¬¼«Ê¬¤ÎÊõ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤³¤ì¤«¤é¿ÍÀ¸¤òÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤ÎÉð´ï¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤¿²Î»ì¤Ç¤¹¤Í¡£
²ÃÆ£¡§¤Ç¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¸ÀÍÕ¤ÎÀá¡¹¤Ë¥¢¥¤¥Ê¤Á¤ã¤ó¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤â¤¹¤´¤¯¤¢¤Ã¤Æ¡£
Ã«Ãæ¡§¤½¤ì¤Ï´°Á´¤Ë¤½¤¦¡£¥¢¥¤¥Ê¤Á¤ã¤ó¤ÎÉ½¾ð¤ò¤º¤Ã¤È»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¸ÀÍÕ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ËÜÅö¤Ë´°Á´¤ËÅö¤Æ½ñ¤¤Ç¤¹¤è¡£
¥¢¥¤¥Ê¡§Åö¤Æ½ñ¤¡ª ¤ä¤Ð¡¼¡£ÊõÊª¤¹¤®¤Þ¤¹¡£
3·î18Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÅìµþ¥¹¥«¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤Î¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSKA SHOWDOWN¡Ù¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹Í½Äê¤Ç¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Êº¸¤«¤é¡Ë²ÃÆ£Î´»Ö¤µ¤ó¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Î¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡¢Ã«ÃæÆØ¤µ¤ó
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Î¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É
3·î18Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÅìµþ¥¹¥«¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤Î¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSKA SHOWDOWN¡Ù¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹Í½Äê¤Ç¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Åìµþ¥¹¥«¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¡Ö³³¤Ã¤×¤Á¥ë¥Ó¡¼¡ÊVS.¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡Ë¡×
