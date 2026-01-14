21:00
米MBA住宅ローン申請指数（01/03 - 01/09）
予想　N/A　前回　0.3%（前週比)

22:30
米小売売上高（11月）
予想　0.4%　前回　0.0%（前月比)
予想　0.4%　前回　0.4%（自動車除くコア・前月比)

米生産者物価指数（PPI）（10月）
予想　N/A　前回　0.3%（前月比)
予想　N/A　前回　2.7%（前年比)　
予想　N/A　前回　0.1%（食品・エネルギー除くコア・前月比)　
予想　N/A　前回　2.6%（食品・エネルギー除くコア・前年比)

米生産者物価指数（PPI）（11月）
予想　0.3%　前回　（前月比)
予想　2.6%　前回　（前年比)
予想　0.2%　前回　（食品・エネルギー除くコア・前月比)　
予想　2.6%　前回　（食品・エネルギー除くコア・前年比)

米経常収支（2025年 第3四半期）
予想　-2400.0億ドル　前回　-2513.0億ドル

23:50　
ポールソン・フィラデルフィア連銀総裁、経済見通しについて講演（質疑応答なし）

15日
0:00
米企業在庫（10月）
予想　0.1%　前回　0.2%（前月比)

米中古住宅販売件数（12月）
予想　428.0万件　前回　413.0万件（中古住宅販売件数)
予想　2.4%　前回　0.5%（中古住宅販売件数・前月比)
　
ミランFRB理事、経済会議出席（質疑応答あり）

0:30　
ラムスデン英中銀副総裁、講演
米週間石油在庫統計

2:00　
ボスティック・アトランタ連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）
カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、討論会出席

4:00　
米地区連銀経済報告（ベージュブック）

4:10　
ウィリアムズNY連銀総裁、NY連銀主催会議開会挨拶（質疑応答なし）


米連邦最高裁、トランプ関税巡る判断下す可能性

米主要企業決算
バンクオブアメリカ、シティ、ウェルズファーゴ

※予定は変更されることがあります。