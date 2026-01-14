ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

21:00

米MBA住宅ローン申請指数（01/03 - 01/09）

予想 N/A 前回 0.3%（前週比)



22:30

米小売売上高（11月）

予想 0.4% 前回 0.0%（前月比)

予想 0.4% 前回 0.4%（自動車除くコア・前月比)



米生産者物価指数（PPI）（10月）

予想 N/A 前回 0.3%（前月比)

予想 N/A 前回 2.7%（前年比)

予想 N/A 前回 0.1%（食品・エネルギー除くコア・前月比)

予想 N/A 前回 2.6%（食品・エネルギー除くコア・前年比)



米生産者物価指数（PPI）（11月）

予想 0.3% 前回 （前月比)

予想 2.6% 前回 （前年比)

予想 0.2% 前回 （食品・エネルギー除くコア・前月比)

予想 2.6% 前回 （食品・エネルギー除くコア・前年比)



米経常収支（2025年 第3四半期）

予想 -2400.0億ドル 前回 -2513.0億ドル



23:50

ポールソン・フィラデルフィア連銀総裁、経済見通しについて講演（質疑応答なし）



15日

0:00

米企業在庫（10月）

予想 0.1% 前回 0.2%（前月比)



米中古住宅販売件数（12月）

予想 428.0万件 前回 413.0万件（中古住宅販売件数)

予想 2.4% 前回 0.5%（中古住宅販売件数・前月比)



ミランFRB理事、経済会議出席（質疑応答あり）



0:30

ラムスデン英中銀副総裁、講演

米週間石油在庫統計



2:00

ボスティック・アトランタ連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）

カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、討論会出席



4:00

米地区連銀経済報告（ベージュブック）



4:10

ウィリアムズNY連銀総裁、NY連銀主催会議開会挨拶（質疑応答なし）





米連邦最高裁、トランプ関税巡る判断下す可能性



米主要企業決算

バンクオブアメリカ、シティ、ウェルズファーゴ



※予定は変更されることがあります。

