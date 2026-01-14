ＮＹ市場 この後のイベント
21:00
米MBA住宅ローン申請指数（01/03 - 01/09）
予想 N/A 前回 0.3%（前週比)
22:30
米小売売上高（11月）
予想 0.4% 前回 0.0%（前月比)
予想 0.4% 前回 0.4%（自動車除くコア・前月比)
米生産者物価指数（PPI）（10月）
予想 N/A 前回 0.3%（前月比)
予想 N/A 前回 2.7%（前年比)
予想 N/A 前回 0.1%（食品・エネルギー除くコア・前月比)
予想 N/A 前回 2.6%（食品・エネルギー除くコア・前年比)
米生産者物価指数（PPI）（11月）
予想 0.3% 前回 （前月比)
予想 2.6% 前回 （前年比)
予想 0.2% 前回 （食品・エネルギー除くコア・前月比)
予想 2.6% 前回 （食品・エネルギー除くコア・前年比)
米経常収支（2025年 第3四半期）
予想 -2400.0億ドル 前回 -2513.0億ドル
23:50
ポールソン・フィラデルフィア連銀総裁、経済見通しについて講演（質疑応答なし）
15日
0:00
米企業在庫（10月）
予想 0.1% 前回 0.2%（前月比)
米中古住宅販売件数（12月）
予想 428.0万件 前回 413.0万件（中古住宅販売件数)
予想 2.4% 前回 0.5%（中古住宅販売件数・前月比)
ミランFRB理事、経済会議出席（質疑応答あり）
0:30
ラムスデン英中銀副総裁、講演
米週間石油在庫統計
2:00
ボスティック・アトランタ連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）
カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、討論会出席
4:00
米地区連銀経済報告（ベージュブック）
4:10
ウィリアムズNY連銀総裁、NY連銀主催会議開会挨拶（質疑応答なし）
米連邦最高裁、トランプ関税巡る判断下す可能性
米主要企業決算
バンクオブアメリカ、シティ、ウェルズファーゴ
※予定は変更されることがあります。
