¸Í±£¿À¼ÒÃæ¼Ò¤Ç½ÏÀ®¡ª¡©¸Í±£¤ÎÀãÃæ¼ò¡¦Àã¤«¤¯¤·¤½¤Ð¡¡Àã¤ÎÃæ¤Ç½Õ¤òÂÔ¤Ä¡ÚÄ¹Ìî¡Û¡¡
14Æü¡¢Ä¹Ìî»Ô¡¦¸Í±£¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Åß¤Î¹±Îã¹Ô»ö¡£
ÆüËÜ¼ò¤ä¤½¤Ð¤Î¼Â¤òÀã¤ÎÃæ¤ËËä¤á¤ë¤³¤È¤Ç¿·¤¿¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
Ä¹Ìî»Ô¤Î¸Í±£¿À¼ÒÃæ¼Ò¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿ÃÏ¸µ¤Î´Ø·¸¼Ô¤ª¤è¤½30¿Í¡£¼ÒÅÂ¤ÎÁ°¤Ë¼¡¡¹¤È±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡£
ÆüËÜ¼ò¤ÎÉÓ¤Ç¤¹¡£
ËèÇ¯¡¢¸Í±£¿À¼ÒÃæ¼Ò¤Ç¤³¤Î»þµ¨¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÆüËÜ¼ò¤È¤½¤Ð¤òÀã¤ËËä¤á¤ëºî¶È¡£
¿®Ç»Ä®»º¤Î¼òÊÆ¤Çºî¤é¤ì¤¿ÆüËÜ¼ò¡¦¤ª¤è¤½3000ËÜ¤È¡¢ÃÏ¸µ¡¦¸Í±£»º¤Î¸¼¤½¤Ð¤Î¼Â¤ª¤è¤½450¥¥í¤ò¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¬¤é¼êºî¶È¤ÇÊÂ¤Ù¤ë¤È¡Ä¡£
²¹ÅÙ¤¬°ìÄê¤ËÊÝ¤¿¤ì¤¿Àã¤ÎÃæ¤Ç½ÏÀ®¤¹¤ë¤ÈÆüËÜ¼ò¤Ï³Ñ¤¬¼è¤ì¤Æ¤Þ¤í¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤Ð¤Ï¿©´¶¤äÀå¿¨¤ê¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¸Í±£ÀãÃæ¼òÈÎÇäÁÈ¹çÅÏÊÕÃéÌÐ ÂåÉ½
¡Ö¤¤ç¤¦Ëä¤á¤¿»þÅÀ¤Ç¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤Ã¤Æ¡£½Õ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ª¤½¤Ð¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡ÊÀãÃæ¼ò¤ò¡Ë°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤¬°ìÈÖ¤Ç¤¹¤Í¡×
4·î¤Ë¤Ï·¡¤êµ¯¤³¤·¤Îºî¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜ¼ò¤ÏÃÏ¸µ¤Î¼òÅ¹¤Ê¤É¤ÇÈÎÇä¡£
¤½¤Ð¤Ï6·î°Ê¹ß¤ËÃÏ¸µ¤Î¤½¤ÐÅ¹¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£