¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ø¤ÎÇÍÅÝ¤Ï¡ÖÁª¼ê¤¬¶ÛµÞ¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò»Ï¤á¤ë¤Û¤É¤Î·õËë¡×£Ê£±Ê¡²¬¤¬Á°´ÆÆÄ¤Î£³¤Ä¤Î¥³¥ó¥×¥é°ãÈ¿¹Ô°Ù¸øÉ½
¡¡£Ê£±Ê¡²¬¤Ï£±£´Æü¡¢¶âÌÀµ±¡¦Á°´ÆÆÄ¤¬º£·î£´Æü¤Ë¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤Ë¤è¤ê»ö¼Â¾å¤Î·ÀÌó²ò½ü¤È¤Ê¤Ã¤¿ÌäÂê¤Ç¡¢¸½»þÅÀ¤ÇÇ§Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë£³¤Ä¤Î°ãÈ¿»ö°Æ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö
¡Ú»ö°Æ¡Ò£±¡Ó¡ÛÊ£¿ô²ó¡¢Â¿¿ô¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Æ±ÀÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·²¼¤Ç¡¢ÆÃÄê¤Î¥¹¥¿¥Ã¥ÕËô¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥ÕÁ´°÷¤ò»Ø¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¶ÈÌ³Ç½ÎÏ¤òÙèÙé¤¹¤ëÈ¯¸À¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òÀº¿ÀÅª¤ËÄÉ¤¤¹þ¤àÈ¯¸À¡£
¡Ê¸«²ò¡ËÈ¯¸ÀÆâÍÆ¤¬»ØÆ³¤È¤Î´Ø·¸¤ÇÉÔÉ¬Í×¤«¤ÄÉÔÅ¬ÀÚ¡£
¡Ú»ö°Æ¡Ò£²¡Ó¡ÛÎáÏÂ£·Ç¯£±£±·î¡¢Â¿¿ô¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤äÁª¼ê¤¬¼þ°Ï¤Ë¤¤¤ë¾õ¶·²¼¤Ç¡¢ÆÃÄê¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÂÐ¤·¡¢¼þ°Ï¤¬´íµ¡´¶¤äÉÔ°Â¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤ÊÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÊýË¡¤Ê¤¤¤·ÂÖÍÍ¤Ë¤è¤ë¼¸ÀÕ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡Ê¸«²ò¡ËÆÃÄê¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò»ØÆ³¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¡¢¼þ°Ï¤Ë´íµ¡¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤Û¤É¡¢¤Þ¤¿¥°¥é¥¦¥ó¥É¾å¤ÎÁª¼ê¤é¤¬È¯¸ÀÆâÍÆ¤òÊ¹¤¤¤ÆÉÔËþ¤ò»ý¤Á¡¢¶ÛµÞ¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò»Ï¤á¤ë¤Û¤É¤Î·õËë¤Ç¡¢½°¿Í´Ä»ë¤ÎÃæ¤Ç»ØÆ³¤ä¼¸ÀÕ¤ò¹Ô¤¦É¬Í×À¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë¤â¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê»ØÆ³ÊýË¡¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Áª¼ê¤é¤¬Î×»þ¤ËÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò»Ï¤á¤ë¤Ê¤É¡¢Áª¼ê¤é¤ËÉÔ¿®´¶¤òÍ¿¤¨¤¿¤È¤¤¤¦±Æ¶Á¤ÏÌµ»ë¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ú»ö°Æ¡Ò£³¡Ó¡ÛÎáÏÂ£·Ç¯£±£±·î¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎËÜÍèÅª¤Ê¶ÈÌ³¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤¶ÈÌ³¤ò¿ë¹Ô¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¡¢¤½¤Î¶ÈÌ³¿ë¹Ô¤¬ÉÔ½½Ê¬¤È´¶¤¸¤¿ºÝ¤Ë¡¢¼þ°Ï¤«¤é¸«¤¨¤ë¾õÂÖ¤Ç¶¯¤¤¼¸ÀÕ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡Ê¸«²ò¡Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÂÐ¤¹¤ë²áÂç¤ÊÍ×µá¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿¡¢½°¿Í´Ä»ë¤ÎÃæ¤Ç¼¸ÀÕ¤ò¹Ô¤¦É¬Í×¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿ÅÀ¤Ç¡¢¼¸ÀÕ¤ÎÂÖÍÍ¤âÉÔÅ¬ÀÚ¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£
¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö
¡¡¥¯¥é¥Ö¤Ï·ë¾ë¹ÌÂ¤¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤¬¼èÄùÌò¼Ç¤¡¢»³¸ý¶Ñ¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌòÉû¼ÒÄ¹¤¬¸ºÊð£±£°¡ó¡Ê£³¤«·î¡Ë¡£Àî¿¹·É»Ë¡¦¼èÄùÌò²ñÄ¹¤¬²ñÄ¹¼Ç¤¡Ê¼èÄùÌò¤È¤·¤ÆÎ±Ç¤¡Ë¡¢Î©ÀÐ·ÉÇ·¡¦¼èÄùÌòÉû¼ÒÄ¹¤¬Éû¼ÒÄ¹¼Ç¤¡Ê¼èÄùÌò¤È¤·¤ÆÎ±Ç¤¡Ë¤òÈ¯É½¡£¤Þ¤¿¡¢ÌøÅÄ¿ÌÀ¥Á¡¼¥à¶¯²½ÉôÄ¹¤Ï¶¯²½Ã´Åö¤Ø¹ß³Ê¤È¤Ê¤ê¡¢¸ºÊð£±£°¡ó¡Ê£³¤«·î¡Ë¡£Á°ÅÄ¸¸ç¡¦´ÉÍýÉôÉôÄ¹¤Ï¤±¤óÀÕ¡Ê½Ð¸þ²ò½ü¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤ÏÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¡Ö¶âÌÀµ±»á¤È¤Î·ÀÌó²ò¾Ã¤Ë»ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤Ë¤è¤ê¡¢Àº¿ÀÅª¤Ê¤´ÉéÃ´¤ò¤ª¤«¤±¤·¤¿³§ÍÍ¤ËÂÐ¤·¡¢¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤ÎÌäÂê¤òËÉ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¿¼¤¯È¿¾Ê¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡¢¼«¼£ÂÎ¤Î³§ÍÍ¤Ê¤É¡¢¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ë´Ø¤ï¤ëÁ´¤Æ¤Î³§ÍÍ¤Ë¡¢Â¿Âç¤Ê¤ë¤´ÌÂÏÇ¤È¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿º£¸å¤ÎºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤È¤·¤Æ¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹ÂÐºö¼¼ÀßÃÖ¡¢¥µ¡¼¥Ù¥¤¥é¥ó¥¹¥«¥á¥éÀßÃÖ¡¢·¼È¯³èÆ°¤Î¶¯²½¡¢Àë¸À½ñ¤Îº¹Æþ¤ì¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦¡£