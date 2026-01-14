¾®ÀîÁ°»ÔÄ¹¤Î¡È¾¡°ø¡É¤Ï¡ÖÀµ·îµÙ¤ßÌÀ¤±¤Î3Ï¢µÙºÇ½ªÆü¤È¤¤¤¦¸·¤·¤¤Æü¤ËÅêÉ¼Î¨¤ò¾å¤²¤¿¤³¤È¡×¡© µ¼Ô¤¬Ê¬ÀÏ
¡¡12Æü¤ËÅêÉ¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿Á°¶¶»ÔÄ¹Áªµó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Éô²¼¤Î´ûº§ÃËÀ¤È¥Û¥Æ¥ë¤ÇÌ©²ñ¤·¤Æ¤¤¤¿ÌäÂê¤Ç¼¿¦¤·¤¿¾®Àî¾½Á°»ÔÄ¹¡Ê43¡Ë¤¬ºÆÁª¤·¤¿¡£¾®ÀîÁ°»ÔÄ¹¤Î¾¡°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¼Ò²ñÉô¤Î°¤Éô²ÂÆîµ¼Ô¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÅöÁª¾Ú½ñ¤ò¼õ¤±¼è¤ë¾®Àî»á
¨¬¨¬¾®Àî»á¤ÎÆÀÉ¼¿ô¤Ï62893É¼¡¢ÂÐÎ©¸õÊä¤Î´Ý»³ÉË»á¤ÎÆÀÉ¼¤Ï52706É¼¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡©
¡Ö¾®Àî»á¤Ï¡Ø¼ÂÀÓ¤È³Ð¸ç¡Ù¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¡£»ÔÄ¹»þÂå¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿»Ò°é¤Æ»Ù±ç¤äÍÄÃÕ±à¤ÎÌµ½þ²½¡¦µë¿©Ìµ½þ²½¤È¤¤¤Ã¤¿¤ä¤ê»Ä¤·¤¿¸øÌó¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢À¯¼£·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤ÂÐ¹³ÇÏ¤Î´Ý»³»á¤Ï¡Ø¾®Àî»á¤ÎÌäÂê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁ°¶¶¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬°²½¤·¤¿¡Ù¤È¶¯Ä´¡£¡Øº£²ó¤ÏÁ°¶¶¤Î¸Ø¤ê¤ò¼è¤êÌá¤¹Àï¤¤¤Ê¤ó¤À¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¿·¤·¤¤»ÔÄ¹¡¦¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ê»ÔÄ¹¤¬É¬Í×¤Ê¤ó¤À¡Ù¤ÈÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤·¤¿¡×
¨¬¨¬2¿Í¤Î¾¡ÇÔ¤òÊ¬¤±¤¿Âç¤¤ÊÍ×°ø¤Ï¡©
¡ÖÀ¯ºö¤Î¶ñÂÎÀ¤À¡£Áªµó¤ÎÃæÈ×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤ÀÅêÉ¼Àè¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤¬°ìÄê¿ô¤¤¤¿¡£¼Â¤Ï¤³¤ì¤òÍÍø¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¾®Àî¿Ø±Ä¤À¤Ã¤¿¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¤³¤ÎÁØ¤ÏÅêÉ¼Àè¤ò´¶¾ð¤Ç·è¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¹Í¤¨¤Æ·è¤á¤¿¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤¤È¹Í¤¨¤¿¤«¤é¤À¡£Â¾¤Î¸õÊä¼Ô¤È¸«Èæ¤Ù¤ë¤Èµë¿©¤ÎÌµ½þ²½¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñÂÎÅª¤ÊÀ¯ºö¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¾®Àî»á¤ËÊ¬¤¬¤¢¤ë¡£»ÔÆâ¤ÇÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤â¼ÂºÝ¤ËÀ¸³èÌÌ¤Ç·ÐºÑÅª¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¼Â´¶¤¹¤ë¿Í¤¬¼çÉØÁØ¤ä¹âÎð¼Ô¤òÃæ¿´¤ËÂ¿¤¯¤¤¤¿¡£¾®Àî¿Ø±Ä¤Ï¡Ø¤½¤Î¼ÂÀÓ¤ËÅÒ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤Î¤À¡×
¨¬¨¬Â¾¤Ë¤â¾®Àî¿Ø±Ä¤Ï¤É¤ó¤ÊÀïÎ¬¤òÎ©¤Æ¤¿¤Î¤«¡©
¡ÖÀµ·îµÙ¤ßÌÀ¤±¤Î3Ï¢µÙºÇ½ªÆü¤È¤¤¤¦¸·¤·¤¤Æü¤ËÅêÉ¼Î¨¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤À¡£¤Ê¤¼ÅêÉ¼Î¨¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¾®Àî¿Ø±Ä¤ÎÍÍø¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤«¡© ÍýÍ³¤Ï¡ØÃÎÌ¾ÅÙ¡Ù¤À¡£Á°»ÔÄ¹¤Ç¤¢¤ê¡¢ÊóÆ»¤ÇÌÜ¤Ë¤¹¤ëµ¡²ñ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¾®Àî»á¤ËÂÐ¤·¡¢´Ý»³»á¤ÏÀ¯¼£·Ð¸³¤â¤Ê¤¯¿ÍÁ°¤Ë½Ð¤ë»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¾®Àî»á¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤ÎÌ©²ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤è¤Û¤É¤Î·ù°´¶¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í°Ê³°¤Ë¤Ï¾®Àî»á¤Î¹â¤¤ÃÎÌ¾ÅÙ¤¬¸å²¡¤·¤È¤Ê¤ë¤È¿Ø±ÄÂ¦¤ÏÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¼ÂºÝ¡¢ÅêÉ¼Î¨¤ÏÁ°²ó¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡×
²áµî¤ÎÁ°¶¶»Ô¤Î±ø¿¦ÌäÂê¤â·ë²Ì¤Ë±Æ¶Á¡©
¨¬¨¬²áµî¤ÎÁ°¶¶»Ô¤Î±ø¿¦ÌäÂê¤â·ë²Ì¤Ë±Æ¶Á¤·¤¿¤Î¤«¡©
¡Ö¤½¤ÎÄÌ¤ê¤À¡£²áµî¤ËÁ°¶¶»Ô¤ÎÉû»ÔÄ¹¤Î±ø¿¦ÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¾®Àî»á¤¬»ÔÄ¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ç¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿ÌäÂê¤¬µ¯¤¤¿¤È¤¤¤¦Êó¹ð¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ê¤¤¡£¤ä¤Ï¤ê»ÔÌ±¤È¤·¤Æ¤â¡ØÁ°¤Î¤è¤¦¤ÊÍø¸¢¤¬Íí¤ó¤Ç¤¯¤ë»ÔÀ¯¤Ë¤ÏÌá¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¡Ù¤È¾®Àî»á¤ËÉ¼Åê¤¸¤¿¿Í¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡×
¨¬¨¬¾®Àî»á¤Îº£¸å¤Î²ÝÂê¤Ï¡©
¡Ö»ÔµÄ²ñ¤ä·²ÇÏ¸©¤È¤Î´Ø·¸À¤òºÆ¹½ÃÛ¤Ç¤¤ë¤«¡¢²ûµ¿Åª¤Ë¸«¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â°ìÄê¿ô¤¤¤ë¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢º£²ó¤ÎÁªµó¤Ë¤ª¤¤¤Æ»ÔµÄ²ñ¤Î»ÔµÄ¤ÎÂçÈ¾¤¬´Ý»³¿Ø±Ä¤Ë¤Ä¤¤¤¿¡£ÅöÁ³´Ý»³¿Ø±Ä¤Ë¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿»ÔµÄ¤À¤±¤Çº£¸å»ÔµÄ²ñ¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢»ÔµÄ²ñÁ´ÂÎ¤Î»Ù»ý¤ò¾å¤²¤é¤ì¤ë¤«¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤Ï¤¢¤ë¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢µÄ²ñÂ¦¤âº£²ó¤ÎÁªµó¤Ç¿®¤ÏÌä¤¨¤¿¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤ÆÈ¿È¯¤¬À¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£¤À¤¬²ÝÂê¤ÏÂ¾¤Ë¤â¤¢¤ë¡£º£²ó¾®Àî»á¤ÏÇ¤´üÅÓÃæ¤Ç¤Î¼¿¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¾®Àî»á¤ÎÇ¤´ü¤Ïº£¤«¤é4Ç¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Á°²óÅöÁª¤·¤¿¤È¤³¤í¤«¤é¥«¥¦¥ó¥È¤¹¤ë¤¿¤á2028Ç¯¤Î2·îËö¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ë¤Î¤À¡£¤³¤ÎÃ»¤¤´ü´Ö¤Ç¤É¤³¤Þ¤Ç¸øÌó¤òÃ£À®¤Ç¤¤ë¤«¡¢»ÔÌ±¤Î¸·¤·¤¤ÌÜ¤¬¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
¡ÊABEMA¡¿¥Ë¥å¡¼¥¹´ë²è¡Ë