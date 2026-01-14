¤Þ¤ë¤Ç»°ãø·°¡ª¡©ÆüËÜÂåÉ½SB¤Î¡È¿À¶È¶õÃæ¥È¥é¥Ã¥×¡É¤¬µÓ¸÷¡Ö¤Þ¤¸¤¦¤á¤¨¡×¡Ö¤è¤¯»ß¤á¤¿¡×ÇßÌÚÎç¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¤Ç¥Ó¥¿»ß¤á¤·¤¿½Ö´Ö¡ÚU23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¡Û
¡ÚAFC U23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¡ÛU-23ÆüËÜÂåÉ½ 2¡Ý0 U-23¥«¥¿¡¼¥ëÂåÉ½¡ÊÆüËÜ»þ´Ö1·î14Æü¡¿¥¥ó¥°¡¦¥¢¥Ö¥É¥¥¥é¡¼¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥·¥Æ¥£¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡ÛÆüËÜÂåÉ½SB¤Î¡Ö¿À¶È¶õÃæ¥È¥é¥Ã¥×¡×
¡¡U-23ÆüËÜÂåÉ½¤ÎDFÇßÌÚÎç¤¬¡¢¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤Ê¤¬¤éÀäÌ¯¤Ê¥È¥é¥Ã¥×¤òÈäÏª¡£¤½¤Î¶õÃæ¿À¶È¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ»þ´Ö1·î14Æü¤ÎAFC U23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè3Àï¤Ç¡¢2Ï¢¾¡Ãæ¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤ÏU-23¥«¥¿¡¼¥ëÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¡£Âè2Àï¤«¤éÀèÈ¯5¿Í¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¡¢¼ç¾¤ÎDF»Ô¸¶Íù²»¤äMFÂç´ØÍ§æÆ¤Ê¤É¼çÎÏ¤ò²¹Â¸¤·¤¿Ãæ¡¢Áê¼ê¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ò0ËÜ¤ËÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é2¡Ý0¤Ç´°¾¡¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡»Ô¸¶¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥Þ¡¼¥¯¤ò´¬¤¤¤Æº¸SB¤ËÆþ¤Ã¤¿ÇßÌÚ¤Ï41Ê¬¡¢1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤ÎÃæ¤Ç²ÚÎï¤Ê¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£ÆüËÜÂåÉ½¤¬¼«¿Ø¤Ç¥Ñ¥¹¤ò·Ò¤°Ãæ¡¢DF±ÊÌî½¤ÅÔ¤¬º¸Â¤ÇÁê¼ê¿ØÆâ¤Îº¸¥µ¥¤¥É¤Ë¥í¥ó¥°¥Ñ¥¹¤ò½³¤ë¡£¤³¤ì¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¿¥Ã¥Á¥é¥¤¥ó±è¤¤¤ò¶î¤±¾å¤¬¤ëÇßÌÚ¤À¡£¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤Ê¤¬¤é±¦Â¤Î¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¤ÇÉâ¤µå¥Ñ¥¹¤ÎÀª¤¤¤ò´°Á´¤ËµÛ¼ý¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ü¡¼¥ë¤ò½Ä¤Ë±¿¤ó¤À¤Î¤À¡£ÆüËÜÂåÉ½MF¤Î»°ãø·°¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¡¢Æñ°×ÅÙ¤Î¹â¤¤¡È¶õÃæ¥Ó¥¿»ß¤á¥È¥é¥Ã¥×¡É¤ò¤µ¤é¤ê¤È¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤¿¡£
¡ÖÇßÌÚÁª¼ê¤Î¥È¥é¥Ã¥×¾å¼ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÎÀ¼¤â
¡¡¼Â¶·¡¦À¥ºê°ìÍÔ»á¤Ï¡ÖÇßÌÚ¤è¤¯»ß¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢²òÀâ¡¦»³¸ýÁÇ¹°»á¤Ï¡ÖÇßÌÚÁª¼ê¤¬¤³¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤ÏÂç³°¤ËÎ©¤Á°ÌÃÖ¤ò¼è¤ê¡¢¤½¤ÎÁ°¤Î»þ¤Ï¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤â¤È¤â¤È±¦¥µ¥¤¥É¤ÎÁª¼ê¤Ê¤Î¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤Î»ý¤ÁÊý¤Ï±¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾ï¤ËÃæ¤ò¸«¤ì¤ë»ëÌî¤òºî¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËSNS¾å¤Î¥Õ¥¡¥ó¤â¡¢¡Ö¶õÃæ¤Ç¾å¼ê¤¯¥È¥é¥Ã¥×¡×¡ÖÇßÌÚ¤Þ¤¸¤¦¤á¤¨¡×¡ÖÇßÌÚÁª¼ê¤Î¥È¥é¥Ã¥×¾å¼ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÈóËÞ¤Ê¥»¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤·¤¿ÇßÌÚ¤Ï¡¢Äëµþ¹â¹»¤òÂ´¶È¸å¤Î2024Ç¯¡¢U-23ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ç¤â¤¢¤ëMF²£»³Ì´¼ù¤È°ì½ï¤ËFCº£¼£¤Ë²ÃÆþ¡£¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤ÏJ3¤Ç19»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢2025Ç¯¤ÏJ2¤Ç30»î¹ç1¥´¡¼¥ë¡¦3¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£U-18¤«¤é¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤ËÀ¤ÂåÊÌÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë20ºÐ¤ÎSB¤Ï¡¢Î¾¥µ¥¤¥É¤Ç¥×¥ì¡¼²ÄÇ½¤È¤¤¤¦´ïÍÑ¤µ¤Èµ»½Ñ¤Î¹â¤µ¤òÉð´ï¤ËÃÏ¥Á¡¼¥à¤òU-23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×Í¥¾¡¤ËÆ³¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡£1·î16Æü¤Ë¤Ï·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È1²óÀï¤ÇU-23¥è¥ë¥À¥óÂåÉ½¤ÈÀï¤¦¡£
¡ÊABEMA de DAZN¡¿AFC U23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¡Ë