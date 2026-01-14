¿ûÅÄ¾Úö¡Ö·ÝÇ½À¸³è¤Ç°ìÈÖ¶ÛÄ¥¤·¤¿½Ö´Ö¡×ÌÀ¤«¤¹¡¡ÍÍ»Ò¸«¤Æ¤¤¤¿¥Ï¥Þ¡¦¥ª¥«¥â¥È¤â¶ì¾Ð¤¤¡Ö´é¿¿¤ÃÇò¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡ÇÐÍ¥¡¦¿ûÅÄ¾Úö(32)¤¬14ÆüÊüÁ÷¤ÎTOKYO¡¡FM¡ÖTHE¡¡TRAD¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍË¸å3¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¡Ö·ÝÇ½À¸³è¤Ç°ìÈÖ¶ÛÄ¥¤·¤¿½Ö´Ö¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î¥Ï¥Þ¡¦¥ª¥«¥â¥È¤¬¥Ù¡¼¥·¥¹¥È¤òÌ³¤á¤ë¥Ð¥ó¥É¡ÖOKAMOTO'S¡×¤È¡¢¿ûÅÄ¤Ï2020Ç¯¤ËÇÛ¿®¥·¥ó¥°¥ë¡ÖKeep On Running¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£°ÊÍè¿Æ¸ò¤¬¿¼¤¯¡¢ºòÇ¯¤Ï¥¢¥¸¥¢ÈÇ¥°¥é¥ß¡¼¾Þ¤È¤¤¤ï¤ì¤ë²»³Ú¾Þ¡ÖMUSIC AWARDS JAPAN¡×¤Ç¶¦±é¤·¤¿¡£
¡¡¿ûÅÄ¤Ï¡ÖMUSIC AWARDS JAPAN¡×¤Î¥á¥¤¥ó»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤¿¤¬¡¢¡Ö·ÝÇ½À¸³è¤Ç°ìÈÖ¶ÛÄ¥¤·¤¿½Ö´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È²óÁÛ¡£¥Ï¥Þ¤â¡Ö(É½¾´¼°¤¬)»Ï¤Þ¤ëÁ°¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢´é¿¿¤ÃÇò¤À¤Ã¤¿¤â¤ó¡£¥¨¥°¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤Ç»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¿ûÅÄ¤Ï¡Ö½Å°µ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Îº×Åµ¤Ç¤¹¤«¤é¡£ÌðÂô±ÊµÈ¤µ¤ó¤Î»þ¤Í¡Ä¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤Æ¥¿¥¤¥È¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÎÃæ¤Ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÎ¢¤Ç¤Ï(ÌðÂô¤¬)²Î¤¦»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¡¢²Î¤¦»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡£ÌðÂô±ÊµÈ¤µ¤ó¤ÏÅÐ¾ì¤«¤é¼Ö¤ÇÅÐ¾ì(¤Î±é½Ð)¤Ç¡¢¥ê¥Ï¤â¤·¤¿¤±¤É»þ´Ö¥®¥ê¥®¥ê¤Ç¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤Ê¤ó¤È¤«²Î¤¦»þ´Ö¤Ï³ÎÊÝ¤Ç¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤Î»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤È¥Õ¥í¥¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤µ¤ó¤âÆ¬¤¬¥Ý¥ä¥Ý¥ä¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤Æ¡£ËÍ¤Ë¥«¥ó¥Ú¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬¿¿¤ÃÇò¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¿¿¤ÃÇò¤Ê¥«¥ó¥Ú¤ò¾Ð´é¤Ç¸«¤»¤Æ¤¤¿¡×¤È¥É¥¿¥Ð¥¿¤ÎÎ¢Â¦¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£