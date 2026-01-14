¥ë¥Ê¥½¥ë2026Ç¯½Õ¥³¥¹¥á¡£É÷¤È¸÷¤ò¤Þ¤È¤¦¿·ºî¥¢¥¤¡õ¥Á¡¼¥¯¡¢¥ê¥Ã¥×¤¬ÅÐ¾ì
2026Ç¯1·î16Æü¡¢LUNASOL¡Ê¥ë¥Ê¥½¥ë¡Ë¤«¤é½Õ¤Î¿·ºî¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖSeason of Air¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
Åß¤«¤é½Õ¤Ø¤È°Ü¤í¤¦¶õµ¤¤ä¸÷¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¡¢¥Ù¡¼¥¸¥å¤ò¼´¤Ë¤·¤¿¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤ä¡¢É÷¤Î¤è¤¦¤Ë·Ú¤ä¤«¤Ê¥Á¡¼¥¯¡¢¤¦¤ë¤ª¤¤´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥ê¥Ã¥×¤¬¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£Á¡ºÙ¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿½Õ¥á¥¤¥¯¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
½Õ¤é¤·¤¤¥«¥é¡¼Å¸³«¤¬¤«¤ï¤¤¤¹¤®¡ª
¡ü¥ë¥Ê¥½¥ë ¥¢¥¤¥«¥é¡¼¥ì¡¼¥·¥ç¥óN
È©¤ä¹ü³Ê¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¥Ù¡¼¥¸¥å¤òÄÉµá¤·¤¿¡¢4¿§¥»¥Ã¥È¤Î¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¡£
¥¯¡¼¥ë¤Ê±¢±Æ¤È¤ä¤ï¤é¤«¤Ê½Õ¤Î¸÷¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¤¡¢±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ëÌÜ¤â¤È¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£ÍÏ¤±¹þ¤à¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°Õ»Ö¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤Þ¤Ê¤¶¤·¤Ë»Å¾å¤¬¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥«¥é¡¼Á´4¼ï¡Û
¡¦17 Neo Depth¡Ê¥Í¥ª¥Ç¥×¥¹¡Ë
¥À¡¼¥¯¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î±¢±Æ¤¬·Ú¤ä¤«¤ËÍÏ¤±¹þ¤ß¡¢ÌÜ¤â¤È¤Ë¼«Á³¤Ê¿¼¤ß¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¦18 Harmonized Ray¡Ê¥Ï¡¼¥â¥Ê¥¤¥º¥É¥ì¥¤¡Ë
½Õ¤Î¸÷¤ò»×¤ï¤»¤ë¤ä¤ï¤é¤«¤Êµ±¤¤Ç¡¢Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë°õ¾Ý¤Ë¡£
¡¦19 Ash Moon¡Ê¥¢¥Ã¥·¥å¥à¡¼¥ó¡Ë
¥é¥Ù¥ó¥À¡¼¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤Î¥°¥ì¥¤¥Ã¥·¥å¥«¥é¡¼¤¬¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿Ê·°Ïµ¤¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦EX14 Tea Rose¡Ê¥Æ¥£¡¼¥í¡¼¥º¡¿¸ÂÄê¡Ë
¥Ö¥é¥¦¥ó¤ÈÀÄ¤ß¥Ô¥ó¥¯¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¡¢²Ú¤ä¤«¤µ¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤òÎ¾Î©¡£²Ú¤ä¤«¤ÊÌÜ¸µ¤¬³ð¤¤¤Þ¤¹¡£
²Á³Ê¤Ï³Æ7700±ß¡£
¡ü¥ë¥Ê¥½¥ë ¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¥Ö¥ê¡¼¥º
ËË¤òÉï¤Ç¤ë½ÕÉ÷¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¿§¤Å¤¯¥Ñ¥¦¥À¡¼¥Á¡¼¥¯¡£
Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÈ¯¿§¤È¡¢¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¤ë¤Û¤É¤Î·Ú¤ä¤«¤Ê¼Á´¶¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£Á¯¤ä¤«¤Ê¥«¥é¡¼¤âÈ©¤Ë¤Ê¤¸¤ß¡¢¼«Á³¤Ê·ì¿§´¶¤ò°ú¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥«¥é¡¼Á´8¿§¡Û
¡¦01 ¥Ô¥ª¥Ë¡¼¥Ö¥ì¥¹
¡¦02 ¥µ¥ó¥¥¹¥È¥Ö¥ê¥¹
¡¦03 ¥Ú¥¿¥ë¥ï¥ë¥Ä
¡¦04 ¥Û¥é¥¤¥º¥ó¥°¥í¥¦
¡¦05 ¥í¡¼¥º¥»¥ì¥Ë¥Æ¥£
¡¦06 ¥ß¥¹¥Æ¥£¥ª¡¼¥é
¡¦07 ¥ß¥å¡¼¥Æ¥Ã¥É¥·¥§¥¤¥É
¡¦08 ¥æ¡¼¥Õ¥©¥ê¥Ã¥¯¥°¥í¥¦
²Á³Ê¤Ï³Æ3300±ß¡£ÊÌÇä¤ê¤Î¥ë¥Ê¥½¥ë ¥Õ¥§¡¼¥¹¥«¥é¡¼¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ï1540±ß¡£¥»¥Ã¥È²Á³Ê¤Ï4840±ß¤Ç¤¹¡£
¡ü¥ë¥Ê¥½¥ë ¥â¥Î¥¢¥¤¥«¥é¡¼¥ì¡¼¥·¥ç¥ó
¤Þ¤Ö¤¿¤½¤Î¤â¤Î¤¬¤Ä¤ä¤á¤¯¤è¤¦¤Ê¡¢Ã±¿§¥¿¥¤¥×¤Î¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¡£ÈùºÙ¤Ê¥Ñ¡¼¥ë¤¬¸÷¤È±Æ¤òÁà¤ê¡¢1¿§¤Ç¤â°õ¾ÝÅª¤Ê¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿·ºî2¿§¡Û
¡¦12 Satin Smoke¡Ê¥µ¥Æ¥ó¥¹¥â¡¼¥¯¡Ë
¥¹¥â¡¼¥¡¼¤Ê¥°¥ì¡¼¥¸¥å¤Ç¡¢¤Ä¤ä¤ä¤«¤Ê±¢±Æ¤ò¥×¥é¥¹¡£
¡¦13 Moonlit Shimmer¡Ê¥à¡¼¥ó¥ê¥Ã¥È¥·¥Þ¡¼¡Ë
ÌÀ¤ë¤¤¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¸ú²Ì¤Ç¡¢À¡¤ó¤ÀÆ©ÌÀ´¶¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£
²Á³Ê¤Ï³Æ3520±ß¡£
¡ü¥ë¥Ê¥½¥ë ¥Õ¥å¡¼¥¸¥ó¥°¥«¥é¡¼¥ê¥Ã¥×¥¹
¤Ò¤ÈÅÉ¤ê¤Ç¤Ê¤á¤é¤«¤Ë¹¤¬¤ê¡¢Ç»Ì©¤ÊÈ¯¿§¤È¼¾ÅÙ´¶¤Î¤¢¤ë¥Ä¥ä¤ò³ð¤¨¤ë¥ê¥Ã¥×¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡£
»þ´Ö¤¬·Ð¤Ä¤Û¤É¿°¤Ë¤Ê¤¸¤ß¡¢¼«Ê¬¤Î¿§¤Î¤è¤¦¤ËÍÏ¤±¹þ¤à»Å¾å¤¬¤ê¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿·¿§4¿§¡Û
¡¦11 April Kiss¡Ê¥¨¥¤¥×¥ê¥ë¥¥¹¡Ë
½Õ¤ÎË¬¤ì¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë²Ú¤ä¤«¤Ê¥³¡¼¥é¥ë¥Ô¥ó¥¯¡£
¡¦12 Cherry Wood¡Ê¥Á¥§¥ê¡¼¥¦¥Ã¥É¡Ë
²Ì¼Â¤Î¤è¤¦¤ÊÀÖ¤ß¤ò´Þ¤ó¤À¥Ö¥é¥¦¥ó¡£
¡¦13 Scarlet Charm¡Ê¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¥Á¥ã¡¼¥à¡Ë
¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿Á¯¤ä¤«¤Ê¥ì¥Ã¥É¡£
¡¦EX08 Sepia Reflet¡Ê¥»¥Ô¥¢¥ë¥Õ¥ì¡¿¸ÂÄê¡Ë
¥ß¥å¡¼¥Æ¥Ã¥É¥È¡¼¥ó¤Î¸÷¤Ç¡¢¥·¥Ã¥¯¤Ê¸ý¤â¤È¤Ë¡£
²Á³Ê¤Ï³Æ4620±ß¡£
¥Ù¡¼¥¸¥å¤ò¼´¤Ë¤·¤¿¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¤«¤é¡¢É÷¤Î¤è¤¦¤Ë·Ú¤ä¤«¤Ê¥Á¡¼¥¯¡¢¥Ä¥ä¤È¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÎ¾Î©¤·¤¿¥ê¥Ã¥×¤Þ¤Ç¡¢½Õ¤ÎÉ½¾ð¤ò°ì¿·¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£µ¨Àá¤ÎÊÑ¤ï¤êÌÜ¤Ë¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿½Õ¥á¥¤¥¯¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¿Í¤ÏÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¹¤è¡£
¢¨²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
