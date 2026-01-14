¸©Æâ¤ÎÇÀ²È¡¡5Ç¯¤Ç3³ä¸º¾¯¤·2Ëü3,000¿ÍÍ¾¤ê¤Ë¡¡½©ÅÄ
¸©Æâ¤ÎÇÀ²È¤Ï5Ç¯¤Ç3³ä¸º¾¯¤·¡¢2Ëü3,000¿ÍÍ¾¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤Î¤Þ¤È¤á¤ÇÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤¬5Ç¯¤Ë°ìÅÙ¼Â»Ü¤¹¤ëÄ´ºº¡áÇÀÎÓ¶È¥»¥ó¥µ¥¹¤ÎÂ®ÊóÃÍ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸©Æâ¤Ç¼«±ÄÇÀ¶È¤ò¼ç¤Ê»Å»ö¤È¤¹¤ë¿Í¤Ï2Ëü3,435¿Í¤Ç¤·¤¿¡£
Á°²ó¡á5Ç¯Á°¤ÎÄ´ºº¤«¤é1Ëü285¿Í¡¢Î¨¤Ë¤·¤Æ30.5¥Ñー¥»¥ó¥È¸º¾¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸º¾¯Éý¤ÏÁ°²ó¤Î24.9¥Ñー¥»¥ó¥È¤«¤é³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ÌÃÏÌÌÀÑ¤âÁ°²ó¤«¤é3.6¥Ñー¥»¥ó¥È¸º¾¯¤·¡¢11Ëü293¥Ø¥¯¥¿ー¥ë¤Ç¤·¤¿¡£
°ìÊý¤ÇÇÀÃÏ¤Î½¸Ìó¤Ï¿Ê¤ß¡¢1·Ð±ÄÂÎÅö¤¿¤ê¤Î¹ÌÃÏÌÌÀÑ¤Ï5.3¥Ø¥¯¥¿ー¥ë¤Ç¡¢Á°²ó¤è¤ê1.3¥Ø¥¯¥¿ー¥ëÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¹ÌÃÏÌÌÀÑ¤¬30¥Ø¥¯¥¿ー¥ë°Ê¾å¤Î·Ð±ÄÂÎ¤Ï539¤¢¤ê¡¢Á°²ó¤«¤é92¡¢Î¨¤Ë¤·¤Æ20.6¥Ñー¥»¥ó¥ÈÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£