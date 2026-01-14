La¡ìcryma Christi¡¢¥®¥¿¥ê¥¹¥È KOJI¤ÎÄÉÅé¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¡¡KOJI½êÂ°¤ÎALvino¡¢ALICE IN MENSWEAR¤â½¸·ë
¡¡La'cryma Christi¤¬¡¢¥®¥¿¥ê¥¹¥È KOJI¤Î¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡ÊÄÉÅé¡Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØKOJI Memorial & Birthday Live 2026 ～Eternal Blue～¡Ù¤ò4·î12Æü¤ËÅìµþ Ë½§PIT¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡¡KOJI¤Ï2022Ç¯4·î¡¢¿©Æ»¤¬¤ó¤Ë¤è¤êÀÂµî¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤ÏKOJI¤¬½êÂ°¤·¤¿3¥Ð¥ó¥É¤¬½¸·ë¤¹¤ë¡£2025Ç¯11·î¤è¤ê´ü´Ö¸ÂÄêºÆ»ÏÆ°Ãæ¤ÎLa'cryma Christi¡¢Æ±¤¸¤¯11·î¤Ë¡È´ñÀ×¤ÎÉü³è¡É¤È¤·¤Æ2026Ç¯¤ËMASCHERA¤È¤Î2¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤òÈ¯É½¤·¤¿ALICE IN MENSWEAR¡¢Ìó2Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥á¥ó¥Ðー¤ÈKOJI¤Î²»¤Èî°íð¤¹¤ëALvino¤¬½Ð±é¡£²»³ÚÀ¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì°ã¤¦¤â¤Î¤Î¡¢KOJI¤¬°ä¤·¤¿Â¿ºÌ¤Ê³Ú¶Ê¤ÈÈà¤Ø¤Î¡È°¦¡É¤ò»ý¤Á´ó¤ê¶¦±é¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢KOJI¤Î½êÂ°¤·¤¿3¥Ð¥ó¥É¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤¦¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤Î»î¤ß¤È¤Ê¤ê¡¢Èà¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤¢¤ë¤³¤ÎÆü¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë²¹¤«¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ëÍ½Äê¤À¡£¤µ¤é¤Ë¡¢µ¡ºà¥Þ¥Ë¥¢¤Ç¤â¤¢¤ëKOJI¤¬³Æ¥Ð¥ó¥É¤Ç»ÈÍÑ¤·¤¿³Ú´ï¤ò¸«¤é¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤â¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÀÂµî¤«¤é4Ç¯¤ò·Ð¤Æ¼Â¸½¤¹¤ë¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥é¥¤¥Ö¤Ç¡¢±Ê±ó¤Ëµ±¤Â³¤±¤ëKOJI¤Î²»³Ú¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢³Æ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎFCºÇÂ®Àè¹Ô¤¬ÌÀÆü1·î15Æü20»þ¤è¤ê¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¡£
