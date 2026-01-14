ÂæÏÑ¤ÎÌîµåÅÂÆ²¡¡¸µÆî³¤¥Û¡¼¥¯¥¹¤ÎÍûÍèÈ¯»á¤é3¿ÍÁª½Ð
¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡ËÂæÏÑ¤ÎÌîµåÅÂÆ²¡ÖÂæÏÑËÀµåÌ¾¿ÍÆ²¡×¤Ï13Æü¡¢º£Ç¯¤ÎÅÂÆ²Æþ¤êÅêÉ¼¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£1980Ç¯Âå¤ËÆî³¤¥Û¡¼¥¯¥¹¡Ê¸½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢¸½Ìò°úÂà¸å¤Ï»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¸Î¡¦ÍûÍèÈ¯»á¤äÂæÏÑ¥×¥íÌîµå¡¦Ãæ¿®¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¤Î2·³´ÆÆÄ¡¢×ÅÀ¯ïÜ»á¤é3¿Í¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
Íû»á¤Ï1980Ç¯Âå½éÆ¬¡¢¹â±Ñ·æÁª¼ê¤È¶¦¤ËÆî³¤¥Û¡¼¥¯¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼¡£84Ç¯¤«¤é2004Ç¯¤Ë¤«¤±¸ÞÎØ4Âç²ñ¤ÇÂæÏÑÂåÉ½¤Î¥³¡¼¥Á¿Ø¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£ÂæÏÑ¤ÇÍ£°ì¡¢4Âç²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿Ìîµå»ØÆ³¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ë¡£92Ç¯¤Î¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¸ÞÎØ¤Ç¤Ï´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢¶ä¥á¥À¥ë¤ËÆ³¤¤¤¿¡£¥×¥í¤Î»ØÆ³¤«¤éÂà¤¤¤¿¸å¤Î09Ç¯¤«¤é¡¢24Ç¯¤Ë¤¬¤ó¤ÇË´¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¥¢¥Þµå³¦¤Ç¼ã¼ê°éÀ®¤ËÎÏ¤òÃí¤¤¤À¡£
×Å»á¤Ï01Ç¯¤Î¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè¡¢°úÂà¤Þ¤Ç19Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Àï¤ËÀèÈ¯¤·¡¢¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤Ç¤â05Ç¯¤«¤é15Ç¯Ï¢Â³¤ÇºÇÂ¿¤òµÏ¿¡£ÂæÏÑ¥×¥íÌîµå¤Ç½é¤á¤ÆÄÌ»»1000°ÂÂÇ¡¢100ËÜÎÝÂÇ¡¢200ÅðÎÝ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£¤Þ¤¿2000Ç¯Âå¸åÈ¾¡¢ÅÒÇî¡¦È¬É´Ä¹ÌäÂê¤ÇÌîµåÎ¥¤ì¤¬µ¯¤¤¿»þ´ü¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ËÂÐ¤·¤ÆÅØÎÏ¤È¿®Íê²óÉü¤òÀÀ¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤¬¿Í¡¹¤Î¿´¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÂ¾¡¢¹ñÎ©ÂæÏÑÂÎ°é³Ø±¡¡Ê¸½ºß¤ÎÂæÏÑÂÎ°é±¿Æ°Âç³Ø¡Ë¤ÎÌîµåÉô¤Ç¡¢1963Ç¯¡ÊÅö»þ¤ÏÂæÏÑ¾ÊÎ©ÂÎ°éÀì²Ê³Ø¹»¡Ë¤«¤é98Ç¯¤Þ¤Ç35Ç¯´Ö¡¢´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢Â¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤ò°é¤Æ¤¿¸Î¡¦ÎÓ¹ñµ±»á¤âÁª¤Ð¤ì¤¿¡£ÎÓ»á¤ÏÀ¯ÉÜ¤ÎÍ×ÀÁ¤Ç¥¨¥¯¥¢¥É¥ë¤Ç¤â»ØÆ³¤ò¹Ô¤Ã¤¿Â¾¡¢ÆüËÜ¸ì¤ËÀºÄÌ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂæÏÑ¤ÈÆüËÜ¤äÃæÆîÊÆ¤È¤ÎÌîµå¸òÎ®¤Ç½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
²áµî¤Ë¤Ï²¦Äç¼£»á¡Ê2015Ç¯¡Ë¡¢ÆüËÜÅý¼£»þÂå¤Ë²ÅµÁÇÀÎÓ³Ø¹»¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Æ¹Ã»Ò±à½àÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿¸Î¡¦¶áÆ£Ê¼ÂÀÏº»á¡Ê24Ç¯¡Ë¤é¤âÂæÏÑ¤ÇÅÂÆ²Æþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¼ÕÀÅ雯¡¿ÊÔ½¸¡§ÅÄÃæ¹¨¼ù¡Ë
Íû»á¤Ï1980Ç¯Âå½éÆ¬¡¢¹â±Ñ·æÁª¼ê¤È¶¦¤ËÆî³¤¥Û¡¼¥¯¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼¡£84Ç¯¤«¤é2004Ç¯¤Ë¤«¤±¸ÞÎØ4Âç²ñ¤ÇÂæÏÑÂåÉ½¤Î¥³¡¼¥Á¿Ø¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£ÂæÏÑ¤ÇÍ£°ì¡¢4Âç²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿Ìîµå»ØÆ³¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ë¡£92Ç¯¤Î¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¸ÞÎØ¤Ç¤Ï´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢¶ä¥á¥À¥ë¤ËÆ³¤¤¤¿¡£¥×¥í¤Î»ØÆ³¤«¤éÂà¤¤¤¿¸å¤Î09Ç¯¤«¤é¡¢24Ç¯¤Ë¤¬¤ó¤ÇË´¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¥¢¥Þµå³¦¤Ç¼ã¼ê°éÀ®¤ËÎÏ¤òÃí¤¤¤À¡£
¤³¤ÎÂ¾¡¢¹ñÎ©ÂæÏÑÂÎ°é³Ø±¡¡Ê¸½ºß¤ÎÂæÏÑÂÎ°é±¿Æ°Âç³Ø¡Ë¤ÎÌîµåÉô¤Ç¡¢1963Ç¯¡ÊÅö»þ¤ÏÂæÏÑ¾ÊÎ©ÂÎ°éÀì²Ê³Ø¹»¡Ë¤«¤é98Ç¯¤Þ¤Ç35Ç¯´Ö¡¢´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢Â¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤ò°é¤Æ¤¿¸Î¡¦ÎÓ¹ñµ±»á¤âÁª¤Ð¤ì¤¿¡£ÎÓ»á¤ÏÀ¯ÉÜ¤ÎÍ×ÀÁ¤Ç¥¨¥¯¥¢¥É¥ë¤Ç¤â»ØÆ³¤ò¹Ô¤Ã¤¿Â¾¡¢ÆüËÜ¸ì¤ËÀºÄÌ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂæÏÑ¤ÈÆüËÜ¤äÃæÆîÊÆ¤È¤ÎÌîµå¸òÎ®¤Ç½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
²áµî¤Ë¤Ï²¦Äç¼£»á¡Ê2015Ç¯¡Ë¡¢ÆüËÜÅý¼£»þÂå¤Ë²ÅµÁÇÀÎÓ³Ø¹»¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Æ¹Ã»Ò±à½àÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿¸Î¡¦¶áÆ£Ê¼ÂÀÏº»á¡Ê24Ç¯¡Ë¤é¤âÂæÏÑ¤ÇÅÂÆ²Æþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¼ÕÀÅ雯¡¿ÊÔ½¸¡§ÅÄÃæ¹¨¼ù¡Ë