¡¡³áÅÄÂó´õ1st¼Ì¿¿½¸¡Ê¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡¿KADOKAWA¡Ë¤¬2026Ç¯4·î17Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£È¯Çä¤ËÀè¶î¤±1·î13Æü¤è¤ê¥Í¥Ã¥È¥¹¥È¥¢¤ä³Æ½ñÅ¹¤Ç¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û³áÅÄÂó´õ¡¢¼«Á³ÂÎ¤Î»Ñ¡¦Ìò¼Ô¤Î»Ñ¤òÈäÏª
¡¡¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡Ø¿·¥Æ¥Ë¥¹¤Î²¦»ÒÍÍ¡Ù¡¢ÉñÂæ¡ØÅá·õÍðÉñ¡Ù¡¢ÉñÂæ¡Ø¥¸¥çー¥«ー¡¦¥²ー¥àⅢ¡Ù¡¢¡Ø¤¢¤ó¤µ¤ó¤Ö¤ë¥¹¥¿ー¥º¡ªTHE STAGE¡Ù¤Ê¤É¡¢Âç¿Íµ¤2.5¼¡¸µÉñÂæ¥·¥êー¥º¤Ç³èÌö¤·¡¢¡ÖSASUKE¡×2nd¥¹¥Æー¥¸¿Ê½Ð¤Î¹â¤¤¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ëÇÐÍ¥¡¦³áÅÄÂó´õ
¡¡½é¤Î¼Ì¿¿½¸¤È¤Ê¤ëËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡ÖÀ®Ä¹¤ÎÎ¹¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¿·Åç¥í¥±¤ò¹Ô¤¤¡¢Âç¼«Á³¤ÎÃæ¤ÇÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¼«Á³ÂÎ¤Î¡Ö¿Í´Ö¡¦³áÅÄÂó´õ¡×¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Æ¥³¥ó¥»¥×¥Á¥å¥¢¥ë¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ç»£¤ê²¼¤í¤·¤¿¡ÖÌò¼Ô¡¦³áÅÄÂó´õ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤Õ¤¿¤Ä¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡È¯ÇäÄ¾¸å¤Î4·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë19Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤Ï¡¢Âçºå¡¦Åìµþ¤ÇËÜ¿ÍÅÐÃÅ¤Ë¤è¤ëÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¡£KADOKAWA¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡Ö¥«¥É¥¹¥È¡×¸ÂÄê¤Ç¡¢¥¢¥¶ー¥«¥Ðー¡¦¥ªー¥ë¥¢¥¶ー¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸DL¥«ー¥É¡¦¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥ÀーÉÕ¸ÂÄêÈÇ¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¥«¥É¥¹¥È¸ÂÄêÈÇ¹ØÆþ¼Ô¤«¤éÃêÁª¤Ç3Ì¾¤Ë¡¢³áÅÄ¼«¿È¤¬Áª¤ó¤À¥í¥±¤Î¤ª¤ß¤ä¤²¤È¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥¢¥¶ー¥«¥Ðー¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
