¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡Ë3·î12¡Á15Æü¤ËËÌÉô¡¦Åí±à»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ÖÂæÏÑ¥Û¥ó¥Ï¥¤¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥´¥ë¥Õ¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡×¤¬¡¢JLPGA¡ÊÆüËÜ½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¶¨²ñ¡Ë¥Ä¥¢¡¼¤ÎÆÃÊÌ¸øÇ§¶¥µ»¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£º£·î14Æü¡¢ÂæËÌ»ÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤¿µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢JLPGA¤Î¾¾Èøµ®»ÒÉû²ñÄ¹¤ä²ÏËÜ·ëÁª¼ê¤é¤¬Âç²ñ¤òPR¤·¤¿¡£
JLPGA¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ä¥¢¡¼¤Î³¤³°³«ºÅ¤Ï1980Ç¯¤ÎÆü¹ë¿ÆÁ±¥´¥ë¥Õ¥Þ¥Ã¥Á°ÊÍè46Ç¯¤Ö¤ê¡¢ÂæÏÑ³«ºÅ¤Ï78Ç¯¤ÎÃæ²Ú½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó°ÊÍè48Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¤Ê¤ë¡£
Âç²ñ¤ÏÂæÏÑ½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¶¨²ñ¡ÊTLPGA¡Ë¤ÈJLPGA¤¬¶¦ºÅ¡£¾Þ¶âÁí³Û¤Ï200ËüÊÆ¥É¥ë¡ÊÌó3²¯2ÀéËü±ß¡Ë¤Ç¡¢¥Ä¥¢¡¼¤òÄÌ¤¸¤Æ¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â³Û¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂæÆü¤Î¶¨²ñÅÐÏ¿Áª¼ê³Æ40¿Í¤ò´Þ¤àÌó100¿Í¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¡£ÆüËÜ¤«¤é¤Ï²ÏËÜÁª¼ê¤ÎÂ¾¡¢ºòÇ¯¤ÎÇ¯´Ö½÷²¦¤Ëµ±¤¤¤¿º´µ×´Ö¼ëè½Áª¼ê¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°30°Ì¤Î¸Å¹¾ºÌ²ÂÁª¼ê¡¢¿ÀÃ«¤½¤éÁª¼ê¤Ê¤É¤¬»²Àï¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
²ñ¸«¤Ç²ÏËÜÁª¼ê¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÂæÏÑ¤Î¿·À±¡¢¸â²ÂÚçÁª¼ê¤È¶¦¤ËÂæÏÑ¤ÎÀµ·î¾þ¤ê¡Ö½ÕÏ¢¡×¤Î´øÝÝ¡Ê¤¤´¤¦¡Ë¤òÂÎ¸³¡£°ìÂÁá¤¯¡¢ÂæÏÑ¤ÎµìÀµ·î¡Êº£Ç¯¤Ï2·î17Æü¡Ë¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¡£
½éË¬Âæ¤À¤È¤¤¤¦²ÏËÜÁª¼ê¤Ï¡¢ÂæÏÑ¤Î¾ðÇ®¤ä²¹¤«¤µ¤ò¿¼¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ÆüÂæ´Ø·¸¤¬¶ÛÌ©¤Ê¤³¤È¤«¤é°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ë¤È¸ì¤ê¡¢Âç²ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¤Î¸µµ¤¤ò¥Õ¥¡¥ó¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤ÈÊúÉé¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
