¢£Ì¾Á°¤È¥Ê¥ó¥Ðー¤¬½ñ¤«¤ì¤¿¥×¥ìー¥È¤ò»ý¤Á¥­¥ê¥ê¤È¤·¤¿´é¤ò¸«¤»¤ë¥·ー¥ó¤â

¡ÚÆ°²è¡Û¥¸¥§¥·ー¤¬µÓ¤ÎÄ¹¤µºÝÎ©¤Ä¹´ÃÖ½ê¥ë¥Ã¥¯¤Ç¶Ú¥È¥ì¤¹¤ë»Ñ¤Ê¤É①～②

ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ñ¥ó¥Á¥É¥é¥ó¥¯¡¦¥¦ー¥Þ¥ó¡Ù¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¥á¥¤¥­¥ó¥°¥àー¥Óー¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£

¡Ö¶Ú¥È¥ì¤¹¤ë¥¸¥§¥·ー¤µ¤ó¡×¤È¤·¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢É¹Àî¹´ÃÖ½ê¤Ë°ÜÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤­¤¿Ì¤·è¹´¶Ø¼Ô¡¦Æü²¼Îç¼£¤ò±é¤¸¤ëSixTONES¥¸¥§¥·ー¤¬¡¢»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤Ë¥Ù¥ó¥Á¤ò»È¤Ã¤ÆÆó¤ÎÏÓ¤Î¶Ú¥È¥ì¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¡£

¥â¥¹¥°¥êー¥ó¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×»Ñ¤Ç¥Ù¥ó¥Á¤Ë¼ê¤ò¤Ä¤­¡¢µÓ¤ò¤Î¤Ð¤·¤Æ¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤¹¤ë»Ñ¤ÏµÓ¤ÎÄ¹¤µ¤â¤­¤ï¤À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¤µ¤é¤Ë¡Ö¼ýÍÆ¼Ô¤¿¤Á¤Î»£±ÆÎ¢Â¦¤â¡ª¡×¤È¤·¤Æ¡¢Ì¾Á°¤ÈÈÖ¹æ¤¬½ñ¤«¤ì¤¿¥×¥ìー¥È¤ò¼ê¤Ë¡¢¼ýÍÆ¼Ô¤ò±é¤¸¤ëÌò¼Ô¤¿¤Á¤¬»£±Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¤â¸ø³«¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¥­¥ê¥ê¤È¤·¤¿É½¾ð¤Ç¡¢¥«¥á¥é¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¥¸¥§¥·ー¤Î»Ñ¤â³ÎÇ§¤Ç¤­¤ë¡£

¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö»£¤é¤ì¤Æ¾È¤ì¤Æ¤ë¤Î¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö±Ô¤¤ÌÜ¤Ä¤­¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¥É¥é¥Þ¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¤È¤­¤á¤¯¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£