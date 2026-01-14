¥¸¥§¥·ー¤¬µÓ¤ÎÄ¹¤µºÝÎ©¤Ä¥â¥¹¥°¥êー¥ó¤Î¹´ÃÖ½ê¥ë¥Ã¥¯¤Ç¥Ù¥ó¥Á¥Ç¥£¥Ã¥×¥¹¡ª¡Ö»£¤é¤ì¤Æ¾È¤ì¤Æ¤ë¤Î¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö±Ô¤¤ÌÜ¤Ä¤¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¥É¥é¥Þ¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¤È¤¤á¤¯¡×
¢£Ì¾Á°¤È¥Ê¥ó¥Ðー¤¬½ñ¤«¤ì¤¿¥×¥ìー¥È¤ò»ý¤Á¥¥ê¥ê¤È¤·¤¿´é¤ò¸«¤»¤ë¥·ー¥ó¤â
¡ÚÆ°²è¡Û¥¸¥§¥·ー¤¬µÓ¤ÎÄ¹¤µºÝÎ©¤Ä¹´ÃÖ½ê¥ë¥Ã¥¯¤Ç¶Ú¥È¥ì¤¹¤ë»Ñ¤Ê¤É①～②
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ñ¥ó¥Á¥É¥é¥ó¥¯¡¦¥¦ー¥Þ¥ó¡Ù¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¥á¥¤¥¥ó¥°¥àー¥Óー¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¶Ú¥È¥ì¤¹¤ë¥¸¥§¥·ー¤µ¤ó¡×¤È¤·¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢É¹Àî¹´ÃÖ½ê¤Ë°ÜÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Ì¤·è¹´¶Ø¼Ô¡¦Æü²¼Îç¼£¤ò±é¤¸¤ëSixTONES¥¸¥§¥·ー¤¬¡¢»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤Ë¥Ù¥ó¥Á¤ò»È¤Ã¤ÆÆó¤ÎÏÓ¤Î¶Ú¥È¥ì¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¡£
¥â¥¹¥°¥êー¥ó¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×»Ñ¤Ç¥Ù¥ó¥Á¤Ë¼ê¤ò¤Ä¤¡¢µÓ¤ò¤Î¤Ð¤·¤Æ¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤¹¤ë»Ñ¤ÏµÓ¤ÎÄ¹¤µ¤â¤¤ï¤À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¼ýÍÆ¼Ô¤¿¤Á¤Î»£±ÆÎ¢Â¦¤â¡ª¡×¤È¤·¤Æ¡¢Ì¾Á°¤ÈÈÖ¹æ¤¬½ñ¤«¤ì¤¿¥×¥ìー¥È¤ò¼ê¤Ë¡¢¼ýÍÆ¼Ô¤ò±é¤¸¤ëÌò¼Ô¤¿¤Á¤¬»£±Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¤â¸ø³«¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¥¥ê¥ê¤È¤·¤¿É½¾ð¤Ç¡¢¥«¥á¥é¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¥¸¥§¥·ー¤Î»Ñ¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö»£¤é¤ì¤Æ¾È¤ì¤Æ¤ë¤Î¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö±Ô¤¤ÌÜ¤Ä¤¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¥É¥é¥Þ¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¤È¤¤á¤¯¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£