µîÇ¯4·î¡¢ÀöÂõµ¡¤ÎÃæ¤ËÍî²¼¤·¤¿2ºÐ¤Î»Ò¤É¤â¤¬ÊüÃÖ¤µ¤ì¡¢»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö½õ¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¤½¤Î¾ì¤òÎ¥¤ì¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢14Æü¤ËÉã¿Æ¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£2ºÐ¤ÎÃË¤Î»Ò¤¬ÀöÂõµ¡Æâ¤ÇÃâÂ©»à
»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤Ï¡¢°ñ¾ë¸©¤«¤¹¤ß¤¬¤¦¤é»Ô¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¡£
µ¼Ô
¡ÖµîÇ¯4·î¡¢¤³¤Á¤é¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ç¡¢Åö»þ2ºÐ¤ÎÃË¤Î»Ò¤¬¼«Âð¤ÎÀöÂõµ¡Æâ¤ÇÃâÂ©»à¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×
Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Åö»þ2ºÐ¤Î»³¸ý°ª°á¤¯¤ó¡£
¡Ö2ºÐ¤ÎÃË¤Î»Ò¤¬Â©¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤¤¤¦Éã¿Æ¤«¤é¤ÎÄÌÊó¤ÇÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤«¤éÌó9¤«·î¡£14ÆüÄ«¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¤½¤ÎÉã¿Æ¡¢»³¸ýÍµÍøÍÆµ¿¼Ô¡Ê31¡Ë¤Ç¤·¤¿
ÀöÂõµ¡Æâ¤ËÍî²¼¤·¤¿°ª°á¤¯¤ó¤òÊüÃÖ¤·¡¢ÃâÂ©»à¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£Íî²¼¤·¤¿»Ò¤É¤â¤òÌó20Ê¬´ÖÊüÃÖ¤«
Åö»þ¡¢»³¸ýÍÆµ¿¼Ô¤ÈºÊ¡¢°ª°á¤¯¤ó¤Ï3¿ÍÊë¤é¤·¡£»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ºÊ¤Î³°½ÐÃæ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Âð¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Î»Ò¤É¤âÉô²°¤Ë¤Ï¡¢»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤½Ä·¿¤ÎÀöÂõµ¡¤¬¡£°ª°á¤¯¤ó¤Ï¡¢¶á¤¯¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤òÂ¾ì¤Ë¤·¤Æ¼«ÎÏ¤ÇÀöÂõµ¡¤ËÅÐ¤ê¡¢Æ¬¤«¤éÍî²¼¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Â¤Ï¡¢°ª°á¤¯¤ó¤¬Íî²¼¤·¤¿¤Èµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¿Éã¿Æ¤Î»³¸ýÍÆµ¿¼Ô¡£ÀöÂõµ¡¤«¤éÂ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤â¡Ä¡£
»³¸ýÍÆµ¿¼Ô
¡Ö½õ¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¤½¤Î¾ì¤òÎ¥¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
Ìó20Ê¬´Ö¡¢ÊüÃÖ¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¸«¤Æ¸«¤Ì¤Õ¤ê¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢»³¸ýÍÆµ¿¼Ô¼«¤éÄÌÊó¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ª°á¤¯¤ó¤Ï°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î¾õÂÖ¤ÇÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£·Ù»¡¤ËµÔÂÔ¤Ê¤É¤ÎÁêÃÌÎò¤Ï¤Ê¤¯¡Ä
Åö»þ¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶á½ê¤Î¿Í¤Ï¡Ä¡£
¶á½ê¤Î¿Í
¡Ö½÷¤Î¿Í¤¬¡ØµßµÞ¼Ö¸Æ¤ó¤Ç¡Ù¤Ã¤ÆÁû¤¤¤Ç¤¤¤ë¡¢¶«¤ó¤Ç¤¤¤ë´¶¤¸¡£²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡£¤½¤Î¤¢¤È¤Ë·Ù»¡¤È¤«Íè¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×
°ÛÊÑ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢·Ù»¡¤«¤éÏÃ¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¤È¤¤¤¦½»Ì±¤â¡£
¶á½ê¤Î¿Í
¡Ö¡Ê·Ù»¡¤«¤é¡Ë»Ò¤É¤â¤ÎÀ¼¤ÏÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢¶«¤ÓÀ¼¤äµã¤À¼¤¬°Û¾ï¤À¤È¤«¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤È¡ÊÊ¹¤«¤ì¤¿¡Ë¡×
·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢ÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»³¸ýÍÆµ¿¼Ô¡£°ª°á¤¯¤ó¤ËÌÜÎ©¤Ã¤¿³°½ý¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë·Ù»¡¤Ë¤âµÔÂÔ¤Ê¤É¤ÎÁêÃÌÎò¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£½õ¤±¤é¤ì¤¿¤Ï¤º¤ÎÌ¿¤¬¡¢¤Ê¤¼¼º¤ï¤ì¤¿¤Î¤«¡©¡¡·Ù»¡¤Ï¡¢»ö·ï¤Î·Ð°Þ¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
