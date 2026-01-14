Èï¹ð¤ÎÃË¡¢½é¸øÈ½¤Ç°û¼ò¤òÈÝÄê¡ÄÁèÅÀ¤Ï¡È´í¸±±¿Å¾¡É¡¡°ËÀªºê¥È¥é¥Ã¥¯¾×ÆÍ3¿Í»àË´
¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¥È¥é¥Ã¥¯¤ò±¿Å¾¤·¾èÍÑ¼Ö¤Ë¾×ÆÍ¤·¤Æ¡¢²ÈÂ²3¿Í¤ò»àË´¤µ¤»¤¿ºá¤Ê¤É¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÃË¤Î½é¸øÈ½¡£ÃË¤Ï°û¼ò¤òÈÝÄê¤·¡¢¡Ö´í¸±±¿Å¾Ã×»à½ý¡×¤Îºá¤òÈÝÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Èï¹ð¤¬°û¼ò¤òÈÝÄê¡Ä°äÂ²¡ÖÅÜ¤ê¤·¤«¤Ê¤¯¤Æ¡×
°äÂ²
¡Ö¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦È¯¸À¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢ÅÜ¤ê¤·¤«¤Ê¤¯¤Æ¡×
°äÂ²¤¬²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢ÅÜ¤ê¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤ªÉã¤µ¤ó¤ËÌµ¼Ùµ¤¤Ë´Å¤¨¤ëÄÍ±ÛÌ«ÅÍ¤Á¤ã¤ó¡£¤Û¤Û¤¨¤Þ¤·¤¤¡¢²ÈÂ²¤ÎÃÄ¤é¤ó¡£¤·¤«¤·ÆÍÁ³¡¢¤³¤ÎÆü¾ï¤¬Ã¥¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2024Ç¯5·î¡£·²ÇÏ¸©°ËÀªºê»Ô¤Ç¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤¬Ãæ±ûÊ¬Î¥ÂÓ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢ÂÐ¸þ¼ÖÀþ¤Ë¤Ï¤ß½Ð¤·¡¢¾èÍÑ¼Ö2Âæ¤È¾×ÆÍ¤·¤¿»ö¸Î¡£
¤³¤Î¤¦¤Á1Âæ¤Î¾èÍÑ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ì«ÅÍ¤Á¤ã¤ó¤ÈÉã¿Æ¤Î´²¿Í¤µ¤ó¡¢ÁÄÉã¤ÎÀµ¹¨¤µ¤ó¤Î3¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥¤¡¼¥¯ºÇ½ªÆü¡¢²ÈÂ²¤Ï¥ì¥¸¥ã¡¼»ÜÀß¤«¤éµ¢¤ëÅÓÃæ¤Ç¤·¤¿¡£
¢£´í¸±±¿Å¾Ã×»à½ýºá¤Ëµ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÊÑ¹¹
»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÎëÌÚ¸ãÏºÈï¹ð¡Ê71¡Ë¡£
Åö½é¡¢Á°¶¶ÃÏ¸¡¤ÏÎëÌÚÈï¹ð¤ò¡¢·º¤Î¾å¸Â¤¬Ä¨Ìò7Ç¯¤È¤Ê¤ë¡È²á¼º±¿Å¾Ã×»à½ý¡É¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°äÂ²¤Ï¡¢¤è¤ê·º¤¬½Å¤¯¾å¸Â¤¬Ä¨Ìò20Ç¯¤È¤Ê¤ë´í¸±±¿Å¾Ã×»à½ý¤Ø¤ÎÊÑ¹¹¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ì«ÅÍ¤Á¤ã¤ó¤ÎÊì¡Ê°äÂ²²ñ¸«¡¡2024Ç¯9·î¡Ë
¡Ö°¼Á¤¹¤®¤ë°û¼ò±¿Å¾¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼´í¸±±¿Å¾¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡×
»ö¸Î¤«¤é5¤«·î¤¬¤¿¤Á¡¢Á°¶¶ÃÏ¸¡¤ÏÎëÌÚÈï¹ð¤¬´ð½àÃÍ°Ê¾å¤Î¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿±Æ¶Á¤ÇÀµ¾ï¤Ê±¿Å¾¤¬º¤Æñ¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢´í¸±±¿Å¾Ã×»à½ýºá¤Ëµ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÊÑ¹¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Èï¹ð¤Ï°û¼ò¤òÈÝÄê¡¡¸¡»¡Â¦¤Ï¡Ä
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¹Ô¤ï¤ì¤¿½é¸øÈ½¡£ÎëÌÚÈï¹ð¤Ï¡È´í¸±±¿Å¾Ã×»à½ý¡É¤Îºá¤Ë¤¢¤¿¤ë¤Î¤«¡©
ËÁÆ¬¡¢µ¯ÁÊÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤¿ÎëÌÚÈï¹ð¡£
ÎëÌÚÈï¹ð
¡Ö¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ò°û¤ó¤À»ö¼Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
°û¼ò¤ò¤·¤¿¤³¤È¤òÈÝÄê¡£´í¸±±¿Å¾Ã×»à½ýºá¤ÏÀ®Î©¤·¤Ê¤¤¤È¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸¡»¡Â¦¤Ï¡Ä¡£
¸¡»¡Â¦
¡Ö½Ð¼Ò¤·¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¤¢¤È¤Ë¾ÆÃñ2ËÜ¤ò°û¤ó¤À¡£´ð½àÃÍ¤Î5ÇÜ¤Î¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×
»ö¸Î¤Î¤¢¤È¡¢ÎëÌÚÈï¹ð¤Î±¿Å¾¤¹¤ë¥È¥é¥Ã¥¯¤«¤é¤Ï¡¢¾ÆÃñ¤Î¶õ¤ÍÆ´ï¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸¡»¡Â¦
¡ÖÍßË¾¤Î¤ª¤â¤à¤¯¤Þ¤Þ°û¼ò¤·¡¢¼àÎÌ¤ÎÍ¾ÃÏ¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡ÖÈï³²¼Ô¤ËÁ´¤¯Íî¤ÁÅÙ¤Î¤Ê¤¤¼«¸ÊÃæ¿´Åª¤Ç¿È¾¡¼ê¤ÊÈÈ¹Ô¡×¤À¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·ÊÛ¸îÂ¦¤Ï¡¢¡Ö¼ÖÆâ¤Î¥«¥á¥é¤Ë°û¼ò¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ï±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ä¡£
ÊÛ¸î»Î
¡Ö¾ÆÃñ¤Î¶õ¤ÍÆ´ï¤ÏÀÄ½Á¤ò¿å¤ÇÍÏ¤«¤·¤Æ°û¤à¤¿¤á¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤À¤â¤Î¡£Àµ¾ï¤Ê±¿Å¾¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¡×
Ë¡Äî¤Ç¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÄÍ±Û¤µ¤ó¤Î¼Ö¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤ËµÏ¿¤µ¤ì¤¿»ö¸Î¤Î½Ö´Ö¤Î±ÇÁü¤¬Î®¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ÎëÌÚÈï¹ð¤Ï¤º¤Ã¤È²¼¤ò¸þ¤¡¢ÌÜ¤òÊÄ¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÍÍ»Ò¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£·îËö¤Ë¤Ï¡¢°äÂ²¤Î°Õ¸«ÄÄ½Ò¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢È½·è¤ÏÍè·î13Æü¤Ë¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
