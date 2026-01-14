2/14³«ºÅ¤ÎKANOA MEGA BROCK FES 2026¤Ë¡Ö¥Ô¥é¥ÕÀ±¿Í¡×¤¬½Ð±é·èÄê
¡¡V.LEAGUE WOMEN¡ÊV¥êー¥°½÷»Ò¡Ë¤Î¥«¥Î¥¢¥é¥¦¥ì¥¢ー¥ºÊ¡²¬¤Ï14Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢¡ÖKANOA MEGA BROCK FES 2026¡×¤Ë¥Ô¥é¥ÕÀ±¿Í¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡2026Ç¯2·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤È15Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËËÌ¶å½£»ÔÎ©Áí¹çÂÎ°é´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡¢Ê¡²¬¥®¥é¥½ー¥ëÀï¤Î»î¹ç½ªÎ»¸å¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖKANOA MEGA BROCK FES 2026¡×¡£¡Ö´Ñ¤ë¡¦±þ±ç¤¹¤ë¡¦Ä°¤¯¡×¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿ËèÇ¯¹±Îã¤ÎÂÎ¸³·¿¥Õ¥§¥¹¤Ç¡¢²ñ¾ì¤Ç¤Ï¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥Ö¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡¡º£²ó¡¢½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¥Ô¥é¥ÕÀ±¿Í¤Ï¥é¥Ã¥Ñー¤ä¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¡¢ÆÈ¼«¤Î¥ïー¥É¥»¥ó¥¹¤ä¥¥ã¥Ã¥Áー¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ZÀ¤Âå¤òÃæ¿´¤Ë¶¯¤¤»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂåÉ½¶Ê¤Ë¤Ï¡Ö¥Ô¥é¥Ôー¡×¤ä¡Öknock knock¡×¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£2026Ç¯3·î5Æü¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÃËÀ¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤ÇÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¡£¤Ê¤ª¡¢¥Ô¥é¥ÕÀ±¿Í¤Ï2·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢11:10º¢¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥é¥¤¥Ö¤È¥Ïー¥Õ¥¿¥¤¥à¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡¥«¥Î¥¢¤Ïº£¸å¤â½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÄÉ²ÃÈ¯É½¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ô¥é¥ÕÀ±¿Í¤Ï½Ð±é¤ËºÝ¤·¡¢¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡ÖÉáÃÊ¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ç¥é¥¤¥Ö¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢»î¹ç¤ò¹¹¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥é¥¤¥Ö¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª¤¢¤¿¤¿¤«¤¤ÌÜ¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×