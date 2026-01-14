ÀèÃå1,000Ì¾¡ª 1/24³«ºÅ¤ÎVCÄ¹ÌîHG¤Ç¥³¥«¡¦¥³ー¥é¥¼¥í¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¡¡ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE MEN¡ÊSV¥êー¥°ÃË»Ò¡Ë¤ÎVCÄ¹Ìî¥È¥é¥¤¥Ç¥ó¥Ä¤Ï14Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¥¨¥¢¡¦¥¦¥©ー¥¿ー¥¢¥êー¥Ê¾¾ËÜ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëSV¥êー¥°ÃË»ÒÂè12ÀáGAME1¤Î¹Åç¥µ¥ó¥Àー¥ºÀï¤Ç¡¢ÀèÃå1,000Ì¾¤Ë¥³¥«¡¦¥³ー¥é¥¼¥í¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¸ø¼°SNS¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢VCÄ¹Ìî¤Î¸ø¼°¥µ¥×¥é¥¤¥äー¤Ç¤¢¤ëËÌÎ¦¥³¥«¡¦¥³ー¥é¥Ü¥È¥ê¥ó¥°¤«¤éÍè¾ì¼Ô¤Ø¡¢¥³¥«¡¦¥³ー¥é¥¼¥í¤òÀèÃå1,000Ì¾¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÌÎ¦¥³¥«¡¦¥³ー¥é¥Ü¥È¥ê¥ó¥°¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¥Õ¥©¥íー¤Ç¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³ー¥¹¥¿ー¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤â¡£¥³¥«¡¦¥³ー¥é¥¼¥í¤ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³ー¥¹¥¿ー¤¬Ìã¤¨¤ë¤³¤Îµ¡²ñ¤ò¤¼¤Ò¡¢¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£