「自動巻きで、ここまで見える」。ZEROOの新作「T9-02UFO」を一言で表すなら、この言葉がしっくりきます。

従来、自動巻きムーブメントは構造上、スケルトン表現に制約がありました。しかし新設計のUFO軌跡フレームとキャリッジの9時位置配置が、その制約を乗り越えています。機構の躍動を、存分に愉しめる1本をご紹介します。

自動巻きでスケルトンを追求する挑戦

「T9-02UFO」の開発テーマは明確でした。同社の手巻きモデル「T4」で実現した高いスケルトン表現を、自動巻きでどこまで再現できるか。

手巻きのシンプルさに比べ、自動巻きは構造が複雑になりがちです。しかし「T9-02UFO」は、文字盤フレームを1からつくり直すことでこの点に対応しました。

9時位置にキャリッジを配置し、腕に装着した状態で、美しい角度からトゥールビヨンの回転を視認できます。

たとえばデスクワーク中、ふと手元に目をやったとき。歯車の動きが自然と視界に入ってきて、ちょっとした気分転換になります。

パワーリザーブは60時間。週末に外して月曜に着けても、駆動し続ける頼もしさも備えています。

UFO軌跡フレームという解答

新開発ダイアルフレームは、宇宙空間を飛行するUFOの軌道をイメージした設計です。歯車の回転やキャリッジの動きを可視化するラインが、機構の躍動を引き立てます。

観賞できるポイントは、前面、側面、裏面の3方向。

カフェでコーヒーを待つ間、手首を傾けて眺める時間、出張先のホテルで裏蓋を覗き込むひととき…。そんな「眺める愉しみ」が、日常にちょっとした豊かさをもたらします。

古典と現代が交差する、100本の証

18世紀末に生まれたトゥールビヨンを、現代の感性で再構築する。それがZEROOの一貫した姿勢です。

「T9-02UFO」はT9シリーズの流線型トノーケースに、100本限定という希少性を纏わせました。スペックはこちら。

・ケースサイズ：縦46mm×横40mm ・厚さ：14.5mm ・重量：111g

シリアルナンバー刻印入りの1本が、古典と現代の交差点を腕元に刻みます。

自分へのご褒美や節目の記念に、世界で100本だけの存在を選ぶ。そんな特別感を味わえるモデルです。気になった方は、ぜひプロジェクトページで実機の写真やディテールをチェックしてみてください。

