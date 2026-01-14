横から見ても美しい。構造美を追求したら「100本限定」になっちゃいました
こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。
「自動巻きで、ここまで見える」。ZEROOの新作「T9-02UFO」を一言で表すなら、この言葉がしっくりきます。
従来、自動巻きムーブメントは構造上、スケルトン表現に制約がありました。しかし新設計のUFO軌跡フレームとキャリッジの9時位置配置が、その制約を乗り越えています。機構の躍動を、存分に愉しめる1本をご紹介します。
自動巻きでスケルトンを追求する挑戦
「T9-02UFO」の開発テーマは明確でした。同社の手巻きモデル「T4」で実現した高いスケルトン表現を、自動巻きでどこまで再現できるか。
手巻きのシンプルさに比べ、自動巻きは構造が複雑になりがちです。しかし「T9-02UFO」は、文字盤フレームを1からつくり直すことでこの点に対応しました。
9時位置にキャリッジを配置し、腕に装着した状態で、美しい角度からトゥールビヨンの回転を視認できます。
たとえばデスクワーク中、ふと手元に目をやったとき。歯車の動きが自然と視界に入ってきて、ちょっとした気分転換になります。
パワーリザーブは60時間。週末に外して月曜に着けても、駆動し続ける頼もしさも備えています。
UFO軌跡フレームという解答
新開発ダイアルフレームは、宇宙空間を飛行するUFOの軌道をイメージした設計です。歯車の回転やキャリッジの動きを可視化するラインが、機構の躍動を引き立てます。
観賞できるポイントは、前面、側面、裏面の3方向。
カフェでコーヒーを待つ間、手首を傾けて眺める時間、出張先のホテルで裏蓋を覗き込むひととき…。そんな「眺める愉しみ」が、日常にちょっとした豊かさをもたらします。
古典と現代が交差する、100本の証
18世紀末に生まれたトゥールビヨンを、現代の感性で再構築する。それがZEROOの一貫した姿勢です。
「T9-02UFO」はT9シリーズの流線型トノーケースに、100本限定という希少性を纏わせました。スペックはこちら。
・ケースサイズ：縦46mm×横40mm
・厚さ：14.5mm
・重量：111g
シリアルナンバー刻印入りの1本が、古典と現代の交差点を腕元に刻みます。
自分へのご褒美や節目の記念に、世界で100本だけの存在を選ぶ。そんな特別感を味わえるモデルです。気になった方は、ぜひプロジェクトページで実機の写真やディテールをチェックしてみてください。
＞＞新作 ZEROO T9-02 UFO 機械式腕時計自動巻スケルトントゥールビヨン
Image: ゼロタイム株式会社
