Ç¤È¤Î¡Ø¤ªÊÌ¤ì¤Î»þ´Ö¡Ù¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¤¹¤Ù¤¤³¤È4¤Ä¡¡¸å²ù¤Î¤Ê¤¤ºÇ´ü¤ò·Þ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë
1.¡Öº£¡×¤òÀµ¤·¤¯ÃÎ¤ê¡¢¿´¤Î½àÈ÷¤ò»Ï¤á¤ë
°¦Ç¤È¤ÎÊÌ¤ì¤¬¶á¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤È¤¡¢¤Þ¤ºÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¾õ¶·¤òÀµ¤·¤¯ÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÂÎ½Å¤Î¸º¾¯¡¢Ì²¤ë»þ´Ö¤¬¶ËÃ¼¤ËÁý¤¨¤ë¡¢¿©»öÎÌ¤¬¸º¤ë¤Ê¤É¤Ï¡¢Ï·¤¤¤äÉÂµ¤¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¥µ¥¤¥ó¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Æ°ÊªÉÂ±¡¤Ç¾õÂÖ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¼£ÎÅ¤Î¤¿¤á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡Ö¤É¤ó¤Ê»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¡×¤òÃÎ¤ë¤¿¤á¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸½¼Â¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤ÏÉÝ¤µ¤òÈ¼¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²¿¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ»þ´Ö¤¬²á¤®¤ë¤Û¤¦¤¬¡¢¸å²ù¤Ï¿¼¤¯¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
2.¶ìÄË¤ò¸º¤é¤¹ÁªÂò¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¹Í¤¨¤ë
ºÇ´ü¤¬¶á¤Å¤¯¤Û¤É¡¢Ç¤ÏÂÎ¤ÎÉÔ²÷´¶¤ò±£¤½¤¦¤È¡¢¤Ò¤Ã¤½¤ê±£¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢Æ°¤¯¤Î¤¬¤Ä¤é¤½¤¦¡¢¸ÆµÛ¤¬¹Ó¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤é¡¢¡Ö´èÄ¥¤é¤»¤ë¤³¤È¡×¤¬ËÜÅö¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
±äÌ¿¼£ÎÅ¡¢´ËÏÂ¥±¥¢¡¢ºßÂð¤Ç¤Î´Ç¼è¤ê¤Ê¤É¡¢¡Ö²¿¤òÁª¤Ù¤ÐÀµ²ò¤«¡×ÁªÂò»è¤Ï°ì¤Ä¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤â¤·¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢¡ÖÇ¤¬¾¯¤·¤Ç¤â²º¤ä¤«¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×¤½¤Î»ëÅÀ¤À¤±¤ò¼´¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Àµ²ò¤Ï²ÈÄí¤´¤È¤Ë°ã¤Ã¤Æ¤è¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
3.¿¨¤ì¹ç¤¤¤ÈÀ¼¤«¤±¤Ç°Â¿´¤òÅÁ¤¨¤ë
»ëÎÏ¤äÄ°ÎÏ¤¬¼å¤Ã¤Æ¤â¡¢Ç¤Ï»ô¤¤¼ç¤Îµ¤ÇÛ¤òÉÒ´¶¤Ë´¶¤¸¼è¤ê¤Þ¤¹¡£
ÌµÍý¤ËÉï¤Ç¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Ð¤ËºÂ¤ê¡¢ÀÅ¤«¤ËÌ¾Á°¤ò¸Æ¤Ö¤À¤±¤Ç¤â½½Ê¬¤Ç¤¹¡£
Ë»¤·¤¤Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ç¡¢¿ôÊ¬¤Ç¤â¡Ö²¿¤â¤·¤Ê¤¤»þ´Ö¡×¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢Ç¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç¤¤Ê»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
4.¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤òÈÝÄê¤»¤º¡¢»Ù¤¨¤òÍê¤ë
Èá¤·¤ß¤äÉÔ°Â¡¢ºá°´¶¤òÊú¤¯¤Î¤Ï¼«Á³¤ÊÈ¿±þ¤Ç¤¹¡£¡Ö¤â¤Ã¤È¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È»×¤¦µ¤»ý¤Á¤â¡¢¿¼¤¤°¦¾ð¤¬¤¢¤ë¾Ú¤Ç¤¹¡£
ÁÇÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤ò²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¡¢½Ã°å»Õ¤ËÏÃ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤½¤·¤ÆºÇ´ü¤Ï¡¢°ì½ï¤Ë»×¤¤½Ð¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿°¦Ç¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¡¢¤¤¤ÄºÇ´ü¤Î»þ¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤â¡¢Í¥¤·¤¯¸«Á÷¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¿´¤È´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤È¤á
°¦Ç¤È¤ÎÊÌ¤ì¤¬¶á¤Å¤¤¤¿¤È¤¡¢²¿¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤ºÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¼«Á³¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢º£¤Î¾õÂÖ¤òÃÎ¤ê¡¢ÌµÍý¤ò¤µ¤»¤º¡¢¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ë°Â¿´´¶¤òÅÁ¤¨¡¢¤½¤·¤Æ¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤âÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡£
ÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÀÅ¤«¤ËÌ¾Á°¤ò¸Æ¤Ó¡¢Æ±¤¸»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤À¤±¤Ç¡¢Ç¤Ë¤Ï½½Ê¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Àµ²ò¤Ï°ì¤Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°ì½ï¤Ë½Å¤Í¤Æ¤¤¿Æü¡¹¤½¤Î¤â¤Î¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¸å²ù¤Î¤Ê¤¤ºÇ´ü¤È¤Ï¡¢´°àú¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Ç¤¤ë·Á¤Ç´ó¤êÅº¤¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤À¤È¡¢¤³¤Î»þ´Ö¤¬¤½¤Ã¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£