ÂÎ¤ò¥Ô¥ó¤È¿¤Ð¤·¤ÆÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ç¢ª¤è¤¯¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä¡Ä»×¤ï¤º¡ØÌÜ¤òµ¿¤¦¸÷·Ê¡Ù¤¬55ËüÉ½¼¨¡Ö100ÅÀËþÅÀ¤Î¿²»Ñ¡×¡Ö»ä¤âÃç´Ö¤ËÆþ¤ê¤¿¤¤¡×
¡ÖÌ´¤Î¹ñ¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö»ä¤âÃç´Ö¤ËÆþ¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¹¥ä¥¹¥ä¤È¤ªÃë¿²¤ò¤¹¤ëÇ¤Á¤ã¤ó¤Î¸÷·Ê¡£ÂÎ¤ò¥Ô¥ó¤È¿¤Ð¤·¡¢·Ù²ü¿´¥¼¥í¤ÇÌ²¤ëÇ¤Á¤ã¤ó¤Î»Ñ¤ÏÉ½¼¨²ó¿ô55Ëü²ó¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£Ê¿ÏÂ¤ÊÇ¤Á¤ã¤ó¤Î¤ªÃë¿²É÷·Ê¤¬Ìþ¤ä¤·¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡§ÂÎ¤ò¥Ô¥ó¤È¿¤Ð¤·¤ÆÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ç¢ª¤è¤¯¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä¡Ä»×¤ï¤º¡ØÌÜ¤òµ¿¤¦¸÷·Ê¡Ù¡Û
ºÇ¹âµéËí¤Ç¤ªÃë¿²¤ò¤¹¤ë¥Þ¥Ê¤¯¤ó
X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ø¥³¥ó¥É¥ê¥¢¿å¸Í¡Ù¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃãÇòÇ¤Î¥Þ¥Ê¤¯¤ó¤¬µ¤»ý¤ÁÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ë¤ªÃë¿²¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¸÷·Ê¡£ÌÓÉÛ¤Î¾å¤Ë²£¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ëí¤ËÆ¬¤ò¾è¤»¤Æ¥Ô¥ó¤ÈÂÎ¤ò¿¤Ð¤·¤ÆÌ²¤ë¤½¤Î¸÷·Ê¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÊ¿ÏÂ¤Î¾ÝÄ§¤È¤â¤¤¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¥Þ¥Ê¤¯¤ó¤Î¤ªÃë¿²»Ñ¤ò¤è¤¯¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢²¿¤ä¤é¾¯¤·¤À¤±°ãÏÂ´¶¤¬¡£¤½¤Î°ãÏÂ´¶¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡Ä¥Þ¥Ê¤¯¤ó¤ÎËí¡ª¤Ê¤ó¤È¡¢Ëí¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ãã¿§¤¤²ô¤Ï¡¢¥¥¸ÇòÇ¤Î¤Ê¤À¤Á¤ã¤ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¥Þ¥Ê¤¯¤ó¤È¤Ê¤À¤Á¤ã¤ó¤ÏÃçÎÉ¤·¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤Ï¥Þ¥Ê¤¯¤ó¤¬¤Ê¤À¤Á¤ã¤ó¤ÎËí¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£¤½¤ó¤ÊºÇ¹âµéËí¤Ç¤°¤Ã¤¹¤ê¤È¤ªÃë¿²¤ò¤¹¤ë¥Þ¥Ê¤¯¤ó¤Î»Ñ¤Ë¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ°²è¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡Ä
¤½¤ó¤Ê²Ä°¦¤é¤·¤¤¥Þ¥Ê¤¯¤ó¤Î¤ªÃë¿²É÷·Ê¤Ï¡¢90ËüÉ½¼¨Ä¶¤¨¤ÎÏÃÂê¤Ë¡£¤½¤ÎÈ¿¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï¤½¤Î»þ¤ÎÆ°²è¤âÅê¹Æ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤½¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢Æ°²è¤ÎÃæ¤Î¥Þ¥Ê¤¯¤ó¤Ï¤°¤Ã¤¹¤ê¤ÈÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¼Ì¿¿¤ÎÍÍ»Ò¤È¤Û¤È¤ó¤ÉÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£
¤½¤Î¸÷·Ê¤ò¸«¤¿¿Í¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÀÅ»ß²è¤ÈÊÑ¤ï¤é¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡ª¡×¡Ö¥Ô¥¯¥ê¤È¤â¤·¤Ê¤¤£÷¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤½¤ó¤ÊÀ¼¤Ë»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤è¤¯¸«¤Æ¡ªÈùÌ¯¤ËÆ°¤¤¤Æ¤ë¡ª¡×¡Ö¼Â¤ÏÌÜ¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È¤¢¤±¤ÆÊÄ¤¸¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥æー¥â¥¢¤ò¸ò¤¨¤¿ÊÖ¿®¤òÁ÷¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
¤½¤ó¤ÊÏÂ¤ä¤«¤Ê¥Þ¥Ê¤¯¤ó¤Î¤ªÃë¿²¤Î¸÷·Ê¤¬¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë¾Ð´é¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤Á¤é¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÆ°²è¤À¤ÈŽ½ŽÔŽ½ŽÔ¶ñ¹ç¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¡ÖÈùÆ°¤À¤Ë¤·¤Ê¤¤¥Þ¥Ê¤ª·»¤Á¤ã¤ó£÷¡×¡Ö¥Þ¥Ê¤¯¤ó¤¬¾å¤Ë¤Ê¤ë»ö¤â¤¢¤ë¤ó¤À¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¡¢Ìþ¤ä¤·¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ø¥³¥ó¥É¥ê¥¢¿å¸Í¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÇ¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤È»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î²º¤ä¤«¤ÊÆü¾ï¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¥Þ¥Ê¤¯¤ó¡¢¤Ê¤À¤Á¤ã¤ó¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¡¢¤³¤ÎÅÙ¤Ï¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¥³¥ó¥É¥ê¥¢¿å¸Í¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§°ËÆ£Íª
ÊÔ½¸¡§¤Í¤³¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£