¿´ÃÏ¤è¤¤¥ë¡¼¥à¥¦¥§¥¢¤«¤é¥¹¥Æ¡¼¥¸±Ç¤¨¤¹¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡ªAlphaTheta¡ÖOne Through Music¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×

AlphaTheta¤¬¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡ÖOne Through Music¡×¤òÂÎ¸½¤·¤¿½é¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÈ¯É½¡ª

²»³Ú¤òÄÌ¤¸¤Æ¿Í¡¹¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢Ë­¤«¤ÊÂÎ¸³¤òÀ¤³¦Ãæ¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹Æ±¼Ò¡£

¤½¤ÎÁÛ¤¤¤ò²»³Ú¤Î¤¢¤ëÊë¤é¤·¤Ø¤È¹­¤²¤ëÂè°ìÊâ¤È¤·¤Æ¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ë»²Æþ¤·¤Þ¤¹¡£

 

AlphaTheta¡ÖOne Through Music¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×

 

 

È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯1·î20Æü

ÈÎÇä¾ì½ê¡§AlphaTheta¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¸ÂÄê

 

º£²ó¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤¥ë¡¼¥à¥¦¥§¥¢¤«¤é¥¹¥Æ¡¼¥¸±Ç¤¨¤¹¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Þ¤Ç¡¢²»³Ú¤ò°¦¤¹¤ë¿Í¡¹¤Ë¸þ¤±¤¿¿·¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ¤¹¤ë¤â¤Î¡£

¡ÖOne Through Music¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ï¡¢¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¤Î¥ì¥³¡¼¥É¥·¥ç¥Ã¥×¤äDJ¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Î¿Ê²½¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤Æ¡¢²û¤«¤·¤µ¤È¸½ÂåÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ë¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡ÖThe Record Man¡×¤Ï¡¢¥ì¥³¡¼¥É¤òÊú¤¨¤¿Í·¤Ó¿´¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡È²»³Ú¤È½Ð²ñ¤¦´î¤Ó¡É¤òÉ½¸½¡£

¿·¤·¤¤¥ì¥³¡¼¥É¤ò·¡¤ê½Ð¤¹½Ö´Ö¤«¤éDJ¥»¥Ã¥È¤òÁÈ¤ß¾å¤²¤ë¹âÍÈ´¶¤Þ¤Ç¡¢²»³ÚÂÎ¸³¤Î¸¶ÅÀ¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÍî¤È¤·¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤µ¤é¤Ë¡¢Æü¾ï»È¤¤¤ËÅ¬¤·¤¿¡ÖAlphaTheta ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤âÆ±»þÅ¸³«¡£

Î®¹Ô¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Ê¤¤¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢²÷Å¬¤µ¤Èµ¡Ç½À­¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

 

OTM Record Man Short Sleeve Tee

 

 

²Á³Ê¡§8,800±ß(ÀÇ¹þ)

Å¸³«¥µ¥¤¥º¡§S¡¿M¡¿L¡¿XL¡¿2XL

¡ÖOne Through Music¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¡£

¥ì¥³¡¼¥É¤òÊú¤¨¤¿¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡ÖThe Record Man¡×¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

 

OTM Record Man Long Sleeve Crew

 

 

²Á³Ê¡§17,600±ß(ÀÇ¹þ)

Å¸³«¥µ¥¤¥º¡§S¡¿M¡¿L¡¿XL¡¿2XL

¥í¥ó¥°¥¹¥ê¡¼¥Ö¥¿¥¤¥×¤Î¥¯¥ë¡¼¥Í¥Ã¥¯¡£

²»³Ú¤È½Ð²ñ¤¦´î¤Ó¤òÉ½¸½¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£

 

OTM Work Jacket

 

 

²Á³Ê¡§29,700±ß(ÀÇ¹þ)

Å¸³«¥µ¥¤¥º¡§S¡¿M¡¿L¡¿XL¡¿2XL

¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¥¿¡¼¥ó¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤òÇØÌÌ¤ËÇÛ¤·¤¿¥ï¡¼¥¯¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡£

DJ¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ËÂ©¤Å¤¯ÉáÊ×Åª¤Ê¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

 

OTM Cap

 

 

²Á³Ê¡§8,800±ß(ÀÇ¹þ)

¥µ¥¤¥º¡§One Size

¡ÖOne Through Music¡×¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥­¥ã¥Ã¥×¡£

DJ¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£

 

AT Short Sleeve Tee

 

 

²Á³Ê¡§7,150±ß(ÀÇ¹þ)

Å¸³«¥µ¥¤¥º¡§S¡¿M¡¿L¡¿XL¡¿2XL

Æü¾ï»È¤¤¤ËÅ¬¤·¤¿¡ÖAlphaTheta ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤ÎT¥·¥ã¥Ä¡£

¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ò´ðÄ´¤Ë¥í¥´¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£

 

AT Hoodie

 

 

²Á³Ê¡§18,700±ß(ÀÇ¹þ)

Å¸³«¥µ¥¤¥º¡§S¡¿M¡¿L¡¿XL¡¿2XL

AlphaTheta¤Î¥í¥´¤¬Æþ¤Ã¤¿¥Ñ¡¼¥«¡¼¡£

²÷Å¬¤µ¤Èµ¡Ç½À­¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

 

AT Sweatpants

 

 

²Á³Ê¡§17,600±ß(ÀÇ¹þ)

Å¸³«¥µ¥¤¥º¡§S¡¿M¡¿L¡¿XL¡¿2XL

¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥Ñ¥ó¥Ä¡£

Î®¹Ô¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Ê¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÄ¹¤¯°¦ÍÑ¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£

 

AlphaTheta¤Ë¤Ä¤¤¤Æ

 

AlphaTheta¤Ï¡¢¡ÖOne Through Music - ²»³Ú¤Ç¿Í¤ò¤Ä¤Ê¤°¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢³×¿·Åª¤Êµ»½Ñ¤È¹âÉÊ¼Á¤Î²»¶Áµ¡´ï¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢²»³Ú¤Ç¼Ò²ñ¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò°é¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£

DJ»ö¶È¤Ï1994Ç¯¤Ë¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¤Î°ìÉôÌç¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢2015Ç¯¤ËÆÈÎ©¡£

2020Ç¯¤Ë¼ÒÌ¾¤ò¡ÖAlphaTheta³ô¼°²ñ¼Ò¡×¤ËÊÑ¹¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡ÖPioneer DJ¡×¤ä¡Örekordbox¡×¤Ê¤É¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤Î²»³Ú¤äDJÊ¸²½¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

 

²»³ÚÂÎ¸³¤Î¸¶ÅÀ¤òÍî¤È¤·¹þ¤ó¤À¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òºÌ¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¡£

AlphaTheta³ô¼°²ñ¼Ò¡ÖOne Through Music¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¡ÖAlphaTheta ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£

