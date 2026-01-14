»ÍÀîÌµº¹ÊÌÇú·â¤ÎÂÐÆüÁÊ¾Ù»ñÎÁ¤Ê¤É´óÂ£¡¡Ãæ¹ñ¡¦À®ÅÔ»ÔÛã°Æ´Û¤Ë
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒÀ®ÅÔ1·î14Æü¡ÛÃæ¹ñ»ÍÀî¾ÊÀ®ÅÔ»Ô¤Ë¤¢¤ëÀ®ÅÔ»ÔÛã°Æ´Û¡Ê¸øÊ¸½ñ´Û¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢µìÆüËÜ·³¤¬Âè2¼¡À¤³¦ÂçÀïÃæ¡¢½Å·Ä¤ò´Þ¤à»ÍÀîÃÏ°è¤Ç¹Ô¤Ã¤¿Ìµº¹ÊÌÇú·â¤ò¤á¤°¤ê¡¢Èï³²¼Ô¤Î»ÒÂ¹¤Ç¤¢¤ëÍÌ¾®À¶¡Ê¤è¤¦¡¦¤·¤ç¤¦¤»¤¤¡Ë¤µ¤ó¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢ÅìµþÃÏÊýºÛÈ½½ê¤Ç2015Ç¯¤Ë°ì¿³È½·è¤¬½Ð¤¿ÂÐÆüÁÊ¾Ù¤Î´ØÏ¢»ñÎÁ¤òÆ±´Û¤Ë´óÂ£¤·¤¿¡£
¡¡»ñÎÁ¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤òÁê¼ê¤Ëµ¯¤³¤µ¤ì¤¿Æ±ÁÊ¾Ù¤ÎÈ½·èÊ¸½ñ¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£È½·è½ñ¤Ë¤Ï¡¢67¿Í¤ÎÈï³²¼Ô¤ÎÂÎ¸³¤¬¾ÜºÙ¤ËµÏ¿¤µ¤ì¡¢µìÆüËÜ·³¤¬Åö»þ¤ÎÃæ¹ñ¤ÎÀï»þ¼óÅÔ¡ÊÇæÅÔ¡Ë¤Ç¤¢¤Ã¤¿½Å·Ä¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢À®ÅÔ¡¢³Ú»³¡¢¼«¹×¡¢¾¾ß¯¤ËÂÐ¤·Ìµº¹ÊÌÇú·â¤ò¹Ô¤¤¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÂ¿¿ô¤ÎÌ±´Ö¿Í¤¬µ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÂçÇú·â¤Ï»ÍÀî¤Î¿Í¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ½¸ÃÄÅª¤Ê¶ìÆñ¤Îµ²±¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£1937Ç¯7·î¤ËÁ´¹ñÅª¤Ê¹³ÆüÀïÁè¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¸å¡¢ÆüËÜ·³¤Ï»ÍÀî¤«¤éÁ°Àþ¤Ø¤Î»Ù±ç¤òÃÇ¤Á¡¢Ãæ¹ñ¤Î·³Ì±¤Î¹³Àï°Õ»Ö¤ò¼å¤á¤ëÁÀ¤¤¤Ç¡¢Æ±ÃÏ°è¤ËÂÐ¤·Âçµ¬ÌÏ¤ÊÌµº¹ÊÌÇú·â¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
¡¡È½·è½ñ¤ÎµºÜ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆüËÜ·³¤Ï1938Ç¯2·î18Æü¤«¤é1943Ç¯8·î23Æü¤Ë¤«¤±¤Æ½Å·Ä¤ËÂÐ¤·110²ó°Ê¾å¤Î¶õ½±¤ò¹Ô¤¤¡¢¡Ö¸Þ¡¦»°¡Ê39Ç¯5·î3Æü¡Ë¡×¡Ö¸Þ¡¦»Í¡ÊÆ±4Æü¡Ë¡×¤ÎÂç¶õ½±¤À¤±¤Ç3391¿Í¤¬»àË´¡¢2323¿Í¤¬Éé½ý¤·¤¿¡£1938Ç¯¤«¤é1941Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÏÀ®ÅÔ¤Ç21²ó¤Î¶õ½±¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢1761È¯¤ÎÇúÃÆ¤¬Åê²¼¤µ¤ì¡¢1388¿Í¤Î»à¼Ô¤È1988¿Í¤ÎÉé½ý¼Ô¤ò½Ð¤·¤¿¡£1939Ç¯10·î10Æü¤«¤é1941Ç¯8·î19Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¼«¹×¤ËÇúÃÆ¡¦¾Æ°ÐÃÆ1544È¯¤¬Åê²¼¤µ¤ì¡¢987¿Í¤¬»à½ý¤·¤¿¡£1939Ç¯8·î19Æü¤«¤é1944Ç¯11·î21Æü¤Þ¤Ç¤Î³Ú»³¤Ø¤ÎÇú·â¤Ç¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â920¿Í¤¬»àË´¡¢831¿Í¤¬Éé½ý¡£1941Ç¯6·î23Æü¤Î¾¾ß¯¸©¤Ø¤ÎÇú·â¤Ç¤Ï198¿Í¤¬»àË´¡¢407¿Í¤¬Éé½ý¤·¤¿¡£
¡¡µ¾À·¼Ô¤Ë¤Ï¡¢Æý»ù¤äÀÄ¾¯Ç¯¡¢¼çÉØ¡¢¶µ°÷¡¢¾¦¿Í¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î°ìÈÌ»ÔÌ±¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡À®ÅÔ»ÔÛã°Æ´Û¤Ë¤Ï¡¢¶õ½±»þ¤ÎÈòÆñ»Ø¼¨¤äÈï³²Åý·×¡¢ÈïºÒ¾õ¶·¡¢µßºÑ¤òµá¤á¤ë½»Ì±¤ÎµÏ¿¤Ê¤É¡¢Åö»þ¤Î»´¾õ¤òÅÁ¤¨¤ë»ñÎÁ¤¬1ËüÅÀ°Ê¾åÊÝ´É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±´ÛÍøÍÑÊÔ¸¦½è¤ÎìË±í妮¡Ê¤«¡¦¤¨¤ó¤¸¡Ë½èÄ¹¤Ï¡¢½êÂ¢»ñÎÁ¤Ë´ð¤Å¤¯Âç¤Þ¤«¤ÊÅý·×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆüËÜ·³¤ÎÂçÇú·â¤Ë¤è¤êÀ®ÅÔ¤Ç¤Ï1700¿Í°Ê¾å¤¬»àË´¡¢3500¿Í°Ê¾å¤¬Éé½ý¤·¡¢1Ëü5ÀéÅï¤Î½»Âð¤¬ÇË²õ¤µ¤ì¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÍÌ¾®À¶¤µ¤ó¤Ï¡Ö´óÂ£¤·¤¿Ê¸½ñ¤¬¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤ÆÀïÁè¤Îºá¤òµ²±¤·¤Æ¤¤¤¯°ì½õ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡£ÃæÆüÎ¾¹ñ¤Î¿Í¡¹¤¬¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤Ê¿ÏÂ¤ò¶¦¤Ë¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£