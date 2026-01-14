¥é¥¯¥ê¥Þ¡¦¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼¡¦KOJI¤µ¤óÄÉÅé¥¤¥Ù¥ó¥È4¡¦12³«ºÅ¡¡½êÂ°¤·¤¿ALvino¡¢ALICE IN MENSWEAR¤â½¸·ë
¡¡2022Ç¯4·î¤Ë¿©Æ»¤¬¤ó¤Ë¤è¤êÀÂµî¤·¤¿¥®¥¿¥ê¥¹¥È¡¦KOJI¤µ¤ó¤ÎÄÉÅé¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØKOJI Memorial & Birthday Live 2026 ¡ÁEternal Blue¡Á¡Ù¤¬¡¢4·î12Æü¤ËÅìµþ¡¦Ë½§PIT¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£KOJI¤µ¤ó¤¬½êÂ°¤·¤¿La¡Çcryma Christi¡Ê¥é¥¯¥ê¥Þ¡¦¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼¡Ë¡¢ALvino¡¢ALICE IN MENSWEAR¤Î3¥Ð¥ó¥É¤¬½¸·ë¤·¡¢KOJI¤µ¤ó¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò²¹¤«¤¯À¹¤ê¾å¤²¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡1997Ç¯¤ËLa¡Çcryma Christi¤Î¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿KOJI¤µ¤ó¤Ï¡¢Æ±¥Ð¥ó¥É¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ÖÌ¤Íè¹ÒÏ©¡×¤Îºî¶Ê¼Ô¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡£2006Ç¯¤«¤é¤ÏALvino¡¢19Ç¯¤«¤é¤ÏALICE IN MENSWEAR¤Ç³èÆ°¤·¡¢¤½¤Îºî¶Ê¥»¥ó¥¹¤È¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¤Ê¥×¥ì¥¤¤ò¤¤¤«¤ó¤Ê¤¯È¯´ø¤·¤Æ¤¤¿¡£ÀÂµî¸å¤Î¸½ºß¤â¡¢KOJI¤µ¤ó¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿³Ú¶Ê¤ä¡¢¼«Á³ÂÎ¤Ç¿Í²û¤³¤¤À³Ê¡¢È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¥ô¥£¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯11·î¤è¤ê´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇºÆ»ÏÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëLa¡Çcryma Christi¡¢Æ±¤¸¤¯11·î¤Ë¡È´ñÀ×¤ÎÉü³è¡É¤È¤·¤ÆMASCHERA¤È¤Î2¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö³«ºÅ¤òÈ¯É½¤·¤¿ALICE IN MENSWEAR¡¢¤½¤·¤ÆÌó2Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈKOJI¤µ¤ó¤Î²»¤¬î°íð¤¹¤ëALvino¡£²»³ÚÀ¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë¤¬¡¢KOJI¤µ¤ó¤¬°ä¤·¤¿Â¿ºÌ¤Ê³Ú¶Ê¤È¡¢¸Î¿Í¤Ø¤Î¡È°¦¡É¤ò»ý¤Á´ó¤ê¡¢¶¦±é¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢µ¡ºà¥Þ¥Ë¥¢¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿KOJI¤µ¤ó¤¬³Æ¥Ð¥ó¥É¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿³Ú´ï¤ò¼ÂºÝ¤Ë¸«¤é¤ì¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ïµ®½Å¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¤Ê¤ª¡¢KOJI¤µ¤ó¤¬ºßÀÒ¤·¤¿3¥Ð¥ó¥É¤¬Â·¤Ã¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤¦¤Î¤Ï¡¢º£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Î»î¤ß¤È¤Ê¤ë¡£
