¡¡¡Ú¥â¥¹¥¯¥ï¶¦Æ±¡Û¥¢¥ë¥á¥Ë¥¢¤Î¥ß¥ë¥¾¥ä¥ó³°Áê¤È¥ë¥Ó¥ªÊÆ¹ñÌ³Ä¹´±¤ÏÊÆÅìÉô»þ´Ö13Æü¡¢¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Ç²ñÃÌ¤·¡¢¥¢¥ë¥á¥Ë¥¢ÆîÉô¤Ç·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊªÎ®¥ë¡¼¥È¡Ö¥È¥é¥ó¥×²óÏ¡×¤ÎÁÏÀß¤ò½ä¤ë¶¦Æ±À¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¢¥ë¥á¥Ë¥¢³°Ì³¾Ê¤¬14Æü¸øÉ½¤·¤¿¶¦Æ±À¼ÌÀ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Î¾¹ñ¤Ï²óÏ¤Î¶¦Æ±³«È¯²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¤·¡¢ÊÆ¹ñ¤¬49Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê74¡ó¤Î¸¢±×¤òÊÝÍ¤¹¤ë¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×²óÏ¤Ï¥¢¥ë¥á¥Ë¥¢¤ÎÎÙ¹ñ¥¢¥¼¥ë¥Ð¥¤¥¸¥ã¥ó¤ÎËÜÅÚ¤È¡¢¥¢¥¼¥ë¥Ð¥¤¥¸¥ã¥ó¤ÎÈô¤ÓÃÏ¥Ê¥Ò¥Á¥§¥ï¥ó¼«¼£¶¦ÏÂ¹ñ¤ò·ë¤Ö¡£·¸ÁèÃÏ¥Ê¥´¥ë¥Î¥«¥é¥Ð¥Õ¤ò½ä¤ê30Ç¯°Ê¾åÂÐÎ©¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¥¢¥ë¥á¥Ë¥¢¤È¥¢¥¼¥ë¥Ð¥¤¥¸¥ã¥ó¤ÎÏÂÊ¿¤òÃç²ð¤¹¤ë¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬¡¢ºòÇ¯8·î¤ÎÎ¾¹ñ¼óÇ¾¤È¤Î²ñÃÌ¤Ç²óÏ¤Î¹½ÁÛ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£