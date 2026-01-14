º£¤´¤íÏ¢Î©¤Î¡Ö¿®¤òÌä¤¦¡×¤È¸À¤¤½Ð¤·¤¿¼«Ì±¡¦°Ý¿·¤ò¡¢¸øÌÀ¤ÎÀÆÆ£ÂåÉ½¤¬ÈãÈ½¡Ö¶Ú¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡× ÊÑ¤ï¤Ã¤¿»þ¤ËÌä¤ï¤º¡¢Í½»»¿³µÄÁ°¤ËÌä¤¦¤³¤È¤òµ¿Ìä»ë
¡¡¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£Å´É×ÂåÉ½¤Ï14Æü¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤¬¡ÖÏ¢Î©¤òÁÈ¤ß¤«¤¨¤¿¤Î¤Ç¿®¤òÌä¤¦¡×¤È²ò»¶¤ÎÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯¶Ú¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÀÆÆ£ÂåÉ½¤¬¡ÖÏ¯¤é¤«¤ÊÉ½¾ð¡×¤Ç¡Ö¶Ú¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿½Ö´Ö¡Ê¼ÂºÝ¤ÎÍÍ»Ò¡Ë
¡¡²ò»¶ÍýÍ³¤Î¼õ¤±»ß¤á¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤¿ÀÆÆ£ÂåÉ½¤Ï¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦Ï¢Î©¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤«¤é¿®¤òÌä¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ÎÊÑ¤ï¤Ã¤¿»þ¤ËÌä¤¦¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤È¤«¡¢¤Þ¤¿¤¢¤ë°ÕÌ£¤ÇÊäÀµÍ½»»¤äº£²ó¤ÎÍèÇ¯ÅÙÍ½»»°ÆÅù¤Ï¹üÂÀÊý¿Ë¤Ë½¾¤Ã¤¿Í½»»°Æ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¸øÌÀÅÞ¤â»²²è¤·¤ÆµÄÏÀ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤ÇµÄÏÀ¤ò¤·¤Æºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¿¤³¤ÎÍ½»»°Æ¤òÀ®Î©¤µ¤»¤Æ¡¢¤½¤Î¤¢¤È¤Ë¿®¤òÌä¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ì¤ÐÊ¬¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢²æ¡¹¤ÈµÄÏÀ¤ò¤·¤Æ¹ç°Õ¤·¤Æºî¤ê¾å¤²¤¿Í½»»°Æ¤ò½Ð¤·¤Æ¤ª¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ÎÍ½»»°Æ¤Î¿³µÄ¤ÎÁ°¤ËÏ¢Î©¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤«¤é¤½¤ì¤Î¿®¤òÌä¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¶Ú¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÈÅý°ìÌ¾Êí¤ÎÏÃ¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö´´»öÄ¹¥ì¥Ù¥ë¤Ç¶¨µÄ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È»×¤¦¤¬¡¢´ðËÜÅª¤Ê¹Í¤¨Êý¤Ï³ÆÅÞ¤Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ëÃæÆ»²þ³×¡¢ÃæÆ»¤Î¹Í¤¨Êý¤Ë¶¦Í¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ç°ìÄê¤Î²ô¤òºî¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Êý¸þÀ¤Ë¹çÃ×¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤Ç¤³¤ÎÀï¤¤Êý¡¢·è¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¡ÊABEMA NEWS¡Ë