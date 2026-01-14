ano¡¢¿·¶Ê¡Ö¥Ô¥«¥ì¥¹¥¯¥Òー¥íー¡×MV¸ø³«¡¡¡È¥«¥Ã¥³²Ä°¦¤¤¡É³Ú¶Ê¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¥«¥ª¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ËÉ½¸½
¡¡ano¤Î¿·¶Ê¡Ö¥Ô¥«¥ì¥¹¥¯¥Òー¥íー¡×¤ÎMV¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ê»²¹Í¡§ano¤Î¡ÈÀäÂÐÀ»°è¡É¤òÊª¸ì¤ëÀ¨¤Þ¤¸¤¯Ç»¸ü¤Ê»þ´Ö¡¡º²¤ò¿Ì¤ï¤¹¥·¥ã¥¦¥È¶Á¤«¤»¤¿¡ØBONE BORN BOMB TOUR¡Ù¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡Ë
¡¡¤³¤Î³Ú¶Ê¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡ØTRIGUN STARGAZE¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥Æー¥Þ¤È¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¡¢ºî»ì¤Ïano¡¢ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¤ÏPaledusk¤ÎDAIDAI¤¬Ã´Åö¡£MV¤Ç¤Ï¡¢MASAKI WATANABE¡ÊMAXILLA¡Ë¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢¥¬ー¥êー¤Ê¥Òー¥íー¤Îano¤È¥Àー¥¯¥Òー¥íー¤Îano¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î¥¢ー¥È¥ïー¥¯¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢ano¤Î2¤Ä¤Î»Ñ¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¡È¥«¥Ã¥³²Ä°¦¤¤¡É³Ú¶Ê¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¥«¥ª¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ËÉ½¸½¤¹¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ano¤Ï¡¢3·î¤è¤êÁ´¹ñ9ÅÔ»Ô¤ò½ä¤ë¼«¿È½é¤Î¥Ûー¥ë¥Ä¥¢ー¡Øano HALL TOUR 2026¡Ù¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë