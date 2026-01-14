¡Ô¾®Àî»ÔÄ¹ºÆÁª¡ÕÁ´Íç´ÆÆÄ¤Î¥â¥Ç¥ë¡ÖÁ°¶¶¤Î¥é¥Ö¥Û¤ò¡Ä¡×¤È¡ÈÃÏ°èµ¯¤³¤·¡É¤Î¸«»ö¤Ê¼êÏÓ¤òÈéÆùÀä»¿
¡ÖÆ¯¤¤¤Æ·ë²Ì¤ÇÊÖ¤¹¡×¡£1·î12Æü¤Ë¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿Á°¶¶»ÔÄ¹¤Î¡È½ÐÄ¾¤·¡ÉÁªµó¤ÇºÆÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¾®Àî¾½»á¤ÏÍâ13Æü¡¢¤½¤¦·è°Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¤¤Þ¤äÁ°¶¶¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¤Ë¡Ä¾®Àî»ÔÄ¹¤È´ûº§Éô²¼¤¬ÍøÍÑ¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë
Á´¹ñÅª¤ËÍÌ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ÈÁ°¶¶¤Î¥é¥Ö¥Û¡É
¡Ö¾®Àî»á¤Ï°ìºòÇ¯¤Î2024Ç¯2·î¡¢Á°¶¶»Ô½é¤Î½÷À»ÔÄ¹¤«¤ÄÀï¸åºÇÇ¯¾¯¤Î41ºÐ¤ÇÁ°¶¶»ÔÄ¹¤ËÅöÁª¡£ÅÐÄ£½éÆü¤Ë´´Éô¿¦°÷¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ø¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ê»ÔÀ¯¤Î¼Â¸½¡Ù¤ä¡ØÁ°¶¶¤ò¾Ð´é¤¢¤Õ¤ì¤ë³¹¤Ë¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¸ì¤ê¡¢»ÔÌ±¤Î´üÂÔ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·ºòÇ¯9·î¡¢¸µ¿¦°÷¤Ç¤¢¤ëºÊÂÓ¼Ô¤È¤Î¡È¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ëÌ©²ñ¡É¤¬Êó¤¸¤é¤ì¡¢¾õ¶·¤Ï°ìÊÑ¡£¼¿¦¤·¡¢»ÔÌ±¤Ë¿®¤òÌä¤¦·Á¤Ç¤ÎºÆÄ©Àï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ´¹ñ»æÀ¯¼£Éôµ¼Ô¡Ë
¡¡¤³¤¦¤·¤¿·Ð°Þ¤ò¤¿¤É¤Ã¤¿ºÆÁª¤Ï¡¢SNS¤òÃæ¿´¤Ë»×¤¤¤â¤è¤é¤Ì·Á¤ÇÁ°¶¶¤ÎÌ¾¤ò³È»¶¤µ¤»¤ë·ë²Ì¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¤¤¤ÁÁá¤¯È¿±þ¤·¤¿¤Î¤¬¡¢Netflix¥É¥é¥Þ¡ØÁ´Íç´ÆÆÄ¡Ù¤Î¼Âºß¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡¢¥¢¥À¥ë¥È¥Ó¥Ç¥ª¶È³¦¤ÎÉ÷±À»ù¡¦Â¼À¾¤È¤ª¤ë»á¤À¡£
¡ÖÂ¼À¾»á¤Ï1·î13Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£¡Ô¤ªÂÔ¤¿¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡¢¤ªÂÔ¤¿¤»¤·²á¤®¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡Õ¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡ÔÁ°¶¶¤Î¥é¥Ö¥Û¤òÁ´¹ñÅª¤ËÃÎ¤é¤·¤á¤¿ÃÏ°è¤ª¤³¤·¤Î¾½¤µ¤Þ¤¬¸«»ö¡¢»ÔÄ¹¤ËÅöÁª¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡Õ¤È¼ê¹Ó¤¤½Ë¼¤òÅê¹Æ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÔÁ°¶¶¤Î¥é¥Ö¥Û¤òÁ´¹ñÈÇ¤È¤·¤¿°Î¶È¤Ï¡¢¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥É¤ÎÂç³Ø±¡¤Ç³Ø¤ó¤Ç¤â¤Ç¤¤Ê¤¤·ÐºÑ¥»¥ó¥¹¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Õ¤È¡¢Êò¤ì¤È¤â¾Î»¿¤È¤â¼è¤ì¤ë¸ÀÍÕ¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ï½Ö¤¯´Ö¤Ë³È»¶¤µ¤ì¡¢SNS¾å¤Ç¤â¡¢¡Ô¥é¥Ö¥Û¤Î³¹¤È¤·¤Æ¤â¤Ï¤äÍÌ¾¡Õ¡Ô¥é¥Ö¥Û¤Î³¹¡¦Á°¶¶¤ÇÇä¤ê½Ð¤¹¤·¤«¤Ê¤¤¡Õ¤Ê¤É¡¢ÈéÆù¤Þ¤¸¤ê¤Ë¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤ò´Ñ¸÷»ñ¸»¤È¤·¤Æ´¿·Þ¤¹¤ëÀ¼¤¹¤é¤¢¤ë¡£
¡¡ÃÏ°è»ö¾ð¤Ë¾Ü¤·¤¤¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ï¸ì¤ë¡£
¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤òÄ®¤ª¤³¤·¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Á´¹ñ¤Ë¤Ï¼«µÔÅª¤ÊÈ¯ÁÛ¤òµÕ¼ê¤Ë¼è¤ê¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¿¼«¼£ÂÎ¤ÎÎã¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸¤¯·²ÇÏ¸©¡¢Íøº¬ÀîÎ®°è¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¿Í¸ýÌó1Ëü¿Í¤ÎÀéÂåÅÄÄ®¤Ï¡¢ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¤È¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤Îº¹¤òµÕ¼ê¤Ë¼è¤ê¡Ø#¤¸¤ã¤Ê¤¤Êý¤ÎÀéÂåÅÄ¡Ù¤È¤¤¤¦¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤òÅ¸³«¤·¡¢Ç§ÃÎÅÙ¤¬¸þ¾å¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡º£²ó¤Î·ï¤Ç°Õ¿Þ¤»¤ºÁ°¶¶»Ô¤¬Á´¹ñÅª¤ËÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¾å¤²¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¤À¡£
¡Ö¤¿¤À¤·¡¢¡Ø¤¢¤ÎÁ°¶¶¡Ù¡ØÎã¤Î¡Ä¡Ä¡Ù¤Ê¤É¡¢¤ä¤ä¸å¤í»Ø¤ò¤µ¤µ¤ì¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦À¼¤¬´¬¤µ¯¤³¤ë¤Î¤Ï¾µÃÎ¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢»ÔÌ±¤Ï¾®Àî»á¤òÁª¤ó¤À¤ï¤±¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡Áªµó·ë²Ì¤À¤±¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢ºÆÅÐÈÄ¤òÂÔ¤ÁË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿»ÔÌ±¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¡¡ËÜ¿Í¤ÏÃË½÷´Ø·¸¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼¼Æâ¤Ë¤Ï°Ø»Ò¤¬1µÓ¤Î¤ß¡¢Éô²°¤ÎÈ¾Ê¬°Ê¾å¤¬¥Ù¥Ã¥É¡¢Ãó¼Ö¾ì¤«¤éÄ¾ÀÜµÒ¼¼¤ØÆþ¤ì¤ë¥¬¥ì¡¼¥¸¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢³°¤«¤é¼Ö¤Î½ÐÆþ¤ê¤¬¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¹½Â¤¤À¤Ã¤¿¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤ÎÌ©²ñÁûÆ°¤ò·Ð¤ÆºÆ¤Ó»ÔÀ¯¤ÎÉñÂæ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¾®Àî»á¡£º£¸å¤Î¸ÀÆ°¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£