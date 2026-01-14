ÆüËÜ¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼ÃË»Ò¸ÞÎØÍ½Áª¤ò¡¡µÄÏÀ¡Ö¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×ÆüËÜ¶¨²ñ
¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤Î»³ËÜ¾»Ë®µ»½Ñ°Ñ°÷Ä¹¤Ï14Æü¡¢2028Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØÍ½Áª¤ò·ó¤Í¤ëU¡½23¡Ê23ºÐ°Ê²¼¡Ë¥¢¥¸¥¢¡¦¥«¥Ã¥×¤ÎÆüËÜ³«ºÅ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¾·Ã×¤Ë¸þ¤±¤¿µÄÏÀ¤Ï¡Ö¤À¤¤¤ÖÁ°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¥í¥¹¸ÞÎØ¤ÎÃË»Ò¤Î¥¢¥¸¥¢¤Ï2ÏÈ¡£3.5ÏÈ¤À¤Ã¤¿24Ç¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ËÈæ¤Ù¤Æ½Ð¾ì¸¢Áè¤¤¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¥Û¡¼¥à¤Î¸å²¡¤·¤ò¼õ¤±¤¿¤¤¹Í¤¨¡£
¡¡¹ñºÝ¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡ÊFIFA¡Ë¤«¤éÍ½Áª½ªÎ»´ü¸Â¤Ï27Ç¯8·î¤È¤ÎÄÌÃ£¤¬¤¢¤ê¡¢¸ÞÎØ³«ºÅÇ¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿U¡½23¥¢¥¸¥¢ÇÕ¤Ï¼Â»Ü¤¬Áá¤Þ¤ë¸«ÄÌ¤·¡£