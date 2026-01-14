¡ÚFrom Editors¡Û2.5¼¡¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¥°¥ë¡¼¥×´üÂÔ¤Î¿·À±¡¦¥·¥¯¥Õ¥©¥Ë¡ÊSIXFONIA¡Ë¤¬Ì¥¤»¤ë¡¢6¿Í¤Îå«
1·î14ÆüÈ¯Çä¤Îanan2479¹æ¤Ç¤Ï¡¢2.5¼¡¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¥°¥ë¡¼¥×¡¦¥·¥¯¥Õ¥©¥Ë¤¬¡¢ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉ½»æ¤Çanan¤Ë½éÅÐ¾ì¡ª¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢ÃæÌÌ8P¤Ç¤Î¥½¥í¡¦ºÂÃÌ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë3D»£¤ê²¼¤í¤·ÉÕÏ¿¥«¡¼¥É¤â¤Ä¤¤¤¿¡¢À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Þ²Î¤¤¼ê³¦¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë2.5¼¡¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¥°¥ë¡¼¥×¡¦¥·¥¯¥Õ¥©¥Ë¡ÊSIXFONIA¡Ë¤ò¤´Â¸¤¸¤Ç¤¹¤«¡©
Ä¶Âç·¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁª¤Ð¤ì¤¿6¿Í¤Ë¤è¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¡¢¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¿ô¤Ï118Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢2025Ç¯¤Ë¤Ï3DÀ¤³¦¤È¥ê¥¢¥ë¤¬Ï¢Æ°¤·¤¿¡¢¤Þ¤µ¤Ë2.5¼¡¸µ¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¡£2026Ç¯½Õ¤«¤é¤Ï¡¢2nd¥Ä¥¢¡¼¤Î»ÏÆ°¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡¢Àª¤¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤6¿ÍÁÈ¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÈà¤é¤¬¡¢ÉÁ¤²¼¤í¤·É½»æ¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤Æ¡¢anan¤Ë½éÅÐ¾ì¡ª
ßê¤Ó¤ä¤«¤Ê¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Ë¡¢¥Ó¥¿¡¼¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¹¡¼¥Ä¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢¤É¤³¤«¥¢¥ó¥Ë¥å¥¤¤Ç±ð¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤Ë¤âÃíÌÜ¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ê¤¬¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢X¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼36Ëü¿Í¤ò¸Ø¤ë¿Íµ¤³¨»Õ¤Î¤¬¤ï¤³¤µ¤ó¡£¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤ÊÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò¡¢¤¼¤Ò¤ª¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥½¥í¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÎºÝ¡¢ÆÃ¤Ë°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤¬¸ý¤òÂ·¤¨¤Æ¡Ö¸ø»ä¤È¤â¤ËÃç¤¬ÎÉ¤¤¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡£
¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ÎÄÌ¤ê¡¢ºÂÃÌ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Î¤¿¤á¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¤ÎÍÍ»Ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¡¢Æø¤ä¤«¤Ç³Ú¤·¤¤¥·¥¯¥Õ¥©¥Ë¤Î»Ñ¤¬¡£
¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ª»Ç¤¤¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±»Î¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¶¯¤ß¤äÎÉ¤¤¤È¤³¤í¡¢¹¥¤¤Ê¤È¤³¤í¡Ä¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê6¿Í¤¬¤ª¸ß¤¤¤ò¿®Íê¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¶¯¤¯ÅÁ¤ï¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¤¢¤ëLAN¤µ¤ó¤äÎ¢¥ê¡¼¥À¡¼¡Ê¡©¡Ë¤Î¤¤¤ë¤Þ¤µ¤ó¤¬¡¢¥Ü¥±¤¬¤Á¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÅ¬ÀÚ¤Ê¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤Ä¤Ä¡¢ºÂÃÌ¤â¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¤µ¤¹¤¬¤Î¼êÏÓ¤Ç¤·¤¿¡ª
²áµî¤Îanan¤ò¿ôºý¤ªÅÏ¤·¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¾ì¤ÇÇ®¿´¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥°¥é¥Ó¥¢¤Î¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤Ê¤É¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¥Ú¡¼¥¸¤ò³§¤µ¤ó¤ÇÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¡Ö¤³¤¦¤¹¤ë¤È¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤ó¤À¡ª¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¹þ¤àÍÍ»Ò¤â¸«¤é¤ì¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ä¥é¥¤¥Ö¤Ë·ü¤±¤ë»×¤¤¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¾Ò²ð¤·¹ç¤¦Â¾¸Ê¾Ò²ð¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢¼Â¤Ï¤ª¸ß¤¤¤Ë¤É¤ó¤Ê¾Ò²ð¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¥á¥ó¥Ð¡¼¤âÃÎ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÆÉ¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤â¥·¥¯¥Õ¥©¥Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤È°ì½ï¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÈ¿±þ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
ÉÕÏ¿¤Ë¤Ï¡¢anan¤Î¤¿¤á¤Ë»£¤ê²¼¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë3D¥«¡¼¥É¤â¡ª ¤Ê¤ó¤È¡¢3D¥«¥Ã¥È¤Î¥Ö¥é¥¦¥óÇØ·Ê¤Ï¡¢¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ï¥¦¥¹¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£¥Ó¥¿¡¼¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤È¥ß¥ë¥¯¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿ÇØ·Ê¤Ç»£¤ê²¼¤í¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉÕÏ¿¥«¡¼¥É¤ÈÃæÌÌ¤Î¤¿¤á¤À¤±¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥«¥Ã¥È¤â¤¼¤Ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
¥¹¥Þ¥Û¥±¡¼¥¹¤Ë¤âÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¥µ¥¤¥º´¶¤Î¥«¡¼¥É¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ª¹¥¤¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤·¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡ÊAS¡Ë