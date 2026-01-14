Mila OwenºÇ¿·¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¸ø³«♡½Õ¤ò¸Æ¤ÖFlower dress code¤ËÃíÌÜ
½Õ¤Îµ¤ÇÛ¤ò´¶¤¸»Ï¤á¤ë¤³¤Îµ¨Àá¡¢Mila Owen¤«¤é¿´Ìö¤ëEarly Spring Collection¤¬ÅþÃå¤·¤Þ¤¹¡£¥â¥Ç¥ë¡¦¿À»³¤Þ¤ê¤¢¤¬Å»¤¦¡ÖFlower dress code¡×¤Ï¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ü¥¿¥Ë¥«¥ëÊÁ¤äÁ¡ºÙ¤Ê¾®²ÖÊÁ¤ò¼çÌò¤Ë¡¢Æü¾ï¤ËÍÏ¤±¹þ¤àÀöÎý¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ¡£¥Ùー¥·¥Ã¥¯¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éº£¤Îµ¤Ê¬¤ò±Ç¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¥³ー¥Ç¤Ë¿·Á¯¤Ê¶õµ¤¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£°ìÂÁá¤¯¡¢½Õ¤Î¥àー¥É¤ò¥ïー¥É¥íー¥Ö¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Æ♡
½Õ¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à¥Õ¥é¥ïー¥×¥ê¥ó¥È
º£²ó¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥Õ¥é¥ïー¥×¥ê¥ó¥È¤¬°õ¾ÝÅª¡£¥Ü¥¿¥Ë¥«¥ëÊÁ¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ä¥¹¥«ー¥È¤Ï¡¢Ãå¤ë¤À¤±¤Ç²Ú¤ä¤®¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
Jacket17,930±ß¡¢Knit tops8,470±ß¡¢Skirt13,200±ß¡¢Sunglasses4,950±ß¡¢Boots14,410±ß¤Ê¤É¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°Á´ÂÎ¤Ç½Õ¤é¤·¤µ¤ò±é½Ð¡£
¥·¥ã¥Ä¤ä¥Ë¥Ã¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹´¶¤Î¤¢¤ë¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤â¡¢¾åÉÊ¤µ¤ò¥ー¥×¤Ç¤¤ë¤Î¤¬Mila Owen¤é¤·¤¤Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
Dior¡ß¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¦¥¢¥ó¥Àー¥½¥ó»ÏÆ°¡ªÀ¤³¦¤ò½ä¤ëË×Æþ·¿¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤È¿·ºî¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó
ÀöÎý¤µ¤ì¤¿Early Spring LOOK
¥Ö¥é¥¦¥¹12,100±ß¤ä¥Ñ¥ó¥Ä10,450±ß¤ò¼çÌò¤Ë¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤µ¤È¥Ï¥ó¥µ¥à¤µ¤òÀäÌ¯¤Ë¥ß¥Ã¥¯¥¹¡£
¥µ¥ó¥°¥é¥¹5,280±ß¤ä¥Ù¥ë¥È5,940±ß¡¢¥Ð¥Ã¥°14,410±ß¤Ê¤É¾®Êª»È¤¤¤Ç¤³¤Ê¤ì´¶¤ò¥×¥é¥¹¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó10,450±ß¡ß¥Ñ¥ó¥Ä9,900±ß¤Î·Ú¤ä¤«¤Ê¥ì¥¤¥äー¥É¤ä¡¢Tops9,900±ß¡ßSkirt12,100±ß¤Î¥·¥ó¥×¥ë¥³ー¥Ç¤â¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£
¥¥ã¥Ã¥×¤ä¥Öー¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢Äø¤è¤¯¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥À¥¦¥ó¤·¤¿½ÕÀè¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬´°À®¤·¤Þ¤¹¡£
Mila Owen¤Ç·Þ¤¨¤ë½Õ¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê
²ÖÊÁ¤ò¥ー¥ïー¥É¤Ë¡¢Æü¾ï¤Ë´ó¤êÅº¤¦¿·¤·¤¤¥Ùー¥·¥Ã¥¯¤òÄó°Æ¤¹¤ëMila Owen¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£Ãå¤ë¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Ê¤¬¤é¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯µ¨Àá´¶¤ò¤Þ¤È¤¨¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Â·¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥Þ¥ÛÊÉ»æ¤ä¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤Ê¤É¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë´ë²è¤â¡¢½Õ¤ÎË¬¤ì¤ò¤è¤ê³Ú¤·¤¯´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î°ìÃå¤Ç¡¢¿·¤·¤¤µ¨Àá¤Ø¤Î°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¢ö